全面真軍》一般黨產兩樣情：三中案不能厚此薄彼

眾人都知道三中案有問題，依法也知道三中案要偵辦，不只要依法辦理，而且要公平辦理。而公平辦理的意思，可不是從現在起放過趙少康，而是該辦的人就趕快辦一辦啊，對於郭台強，地檢署、媒體、名嘴跟立委們，不要輕易放過。

花東迫擊砲

特偵組雖然已經廢除了，但是簽結而留下的懸案並不會因此而消失，等著後人尋找特偵組留下的大秘寶，三中案就是其一。雖然說是三中案，但最主要的就是「中廣案」與「中影案」，而交易結構其實也都很類似：

一、都是馬英九處理的黨產；二、交易價格遠低於市價；三、不動產價值很高，而且有分潤機制。

小編也好想找到國民黨的大秘寶大發財阿...

撇開交易案本身，兩個案子最後的買主，最近的待遇似乎不太相同。中廣案一重啟調查，趙少康馬上就被傳到地檢署偵訊，接下來就是大陣仗的媒體伺候，接著就是名嘴立委連番砲轟趙少康說詞沒道理，就連趙少康身邊的親信也沒好過。

設計對白：幹！都我都我都我只有我。

但是反觀中影案，雖然蔡正元真的很有媒體話題，大家也喜歡看他被收押，但是真正得利的郭台強，到現在都還躲得遠遠的，不但地檢署沒有傳訊他，媒體也放過他，名嘴立委也很少針對他。就算是今天還傳出買兇槍殺蔡正元的人出面，也只是直指馬英九而放過郭台強。

沒找殺人王已經很給面子了你還想怎樣。

奇怪的是，趙少康跟郭台強做的事情根本一模一樣啊，兩個人都是在馬英九黨主席任內談妥交易，兩個人都是買主，兩個人都是低價收購，兩個人都賺得缽滿盆盈，現在看起來趙少康是如履薄冰，結果郭台強卻是置身事外，豈不是很奇怪嗎？

人生而不平等啊！！

最近郭台銘是風光得意，筆者也是佩服也祝福。不過宮二都說了，該吃飯的吃飯，該燒香的燒香，該怎麼做就應該怎麼做，總不能因為哥哥很夠力就過得開心吧？

我沒有妹妹還好我有哥哥

眾人都知道三中案有問題，依法也知道三中案要偵辦，不過筆者覺得不只要依法辦理，而且要公平辦理。而公平辦理的意思，可不是從現在起放過趙少康，而是該辦的人就趕快辦一辦啊，對於郭台強，地檢署、媒體、名嘴跟立委們，不要輕易放過啊。

本文經授權轉載自全面真軍 一般黨產兩樣情：三中案不能厚此薄彼