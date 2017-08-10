博硯「說」法》一意孤行往「玉山」前進的教育部

會成為學閥的絕不會是被分配者，而是掌握分配權力的人，這樣的人掌握了分配的規則、權限，將資源分配給自己熟悉的學術領域研究，資源分配不均，於是學閥的根基自然穩固，這也是這幾年來各種不同大小獎項、補助很多，卻只是讓學術圈的裂痕更大的原因。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

自教育部上週公佈玉山計畫後，學界反彈聲浪不斷，但教育部迄今未正面的回應各界的疑惑。但很多非學界的朋友也有疑問：教育部推動玉山計畫難道沒有辦法提升台灣學術競爭力嗎？

是的，因為這幾年台灣學術界早已落入「搶I」以及「拼排名」的遊戲中。

事實上，I級學術刊物本身都具一定水準要求，這的確也是一種客觀化評比標準，然而，當這個客觀化的評比標準成為學術界唯一的標準時，就變成可怕的情況了。當我們發現不可能把同一套的評量要求套到全國每一間大學時，再來採取所謂的「多元化升等」為時已晚；當全國科學界在衝刺 I 級刊物之際，產業界真正的需要也就被拋諸腦後了。

而在爭取排名上，也不是沒有炒短線的方法，如果學校願意用點小伎倆請幾位諾貝爾獎級的大師來充門面，相信對於學校排名有相當的幫助。但這樣的做法無法讓我們的學術發展更為穩固。

玉山計畫公佈後，學界反彈聲浪不斷，但教育部迄今未正面的回應各界的疑惑。圖為教育部長潘文忠。（資料照，記者朱沛雄攝）

很多人不解何以這麼多學者對玉山計畫如此反彈，這個計畫難道沒有客觀的標準嗎？

有，但誰來制定這樣的標準？

舉例來說，每年度科技部的傑出研究獎選拔，雀屏中選的都是其中佼佼者，但落選的人難道不是嗎？這幾年本學門的傑出研究獎都落在相同的研究領域中，這也讓其他研究領域的學者感到懷疑。未來玉山計畫挑選玉山學者時，勢必會有一定的標準，但誰來制定這樣的標準？

事實上，會成為學閥的絕不會是被分配者，而是掌握分配權力的人，這樣的人掌握了分配的規則、權限，將資源分配給自己熟悉的學術領域研究，資源分配不均，於是學閥的根基自然穩固，這也是這幾年來各種不同大小獎項、補助很多，卻只是讓學術圈的裂痕更大的原因。

若將學術發展用一塘水來比喻，玉山計畫形同將石頭丟到水裡，水面上激起的水花也許讓各界一時為之驚艷，但時間一久，池水將不再流動，池水源頭不再有活水，學術又如何能發展。

既然教育部因為前瞻計畫多了那麼多經費，為何不乾脆有點實際的作為，例如，減輕大學教授行政負擔、降低授課時數、為買不起設備的學校、老師添購儀器設備，補助購買越來越貴的資料庫...等，手握資源的教育部明明有那麼多的選項來改善台灣的高教環境，卻選擇用納稅人的錢替學閥養學閥，令人失望。