MedPartner》曬傷怎處理？蘆薈有效嗎？醫師教你 6 步驟完整曬傷急救

曬傷，相信是許多人都有過的經驗，尤其是近日來毒辣的太陽，讓國人熱得苦哈哈！但大家都清楚曬傷後的處理放方式嗎？而蘆薈直接拿來塗真的有效嗎？還是有什麼是該注意的？

medpartner

曬傷是許多人都有過的經驗，在歐洲的文獻回顧中發現有 20%-70% 的人在一年內有過不同程度曬傷的經驗（台灣應該比較少，但還是不少人曬傷）。但大家對於曬傷的處理知識都正確嗎？在我們不科學隨機抽問了一小群網友後，發現大家的曬傷處理概念多數都不完整，在關鍵 6 步驟中平均只答對了 2.8 個⋯⋯ 因此我們決定從曬傷的機轉、處理以及預防完整濃縮成一篇知識文分享給大家。如同先前的文章，我們不太希望大家用「硬背」把步驟記下來，而是完整理解曬傷相關的成因和相關變化，一但發生的時候，才能隨機應變，用最接近正確的方式處理曬傷問題。

廢話不多說，我們開始上課囉！

曬傷：過度紫外線暴露的熱傷害與一連串皮膚病理變化

曬傷其實跟灼傷是一樣的概念，主要是皮膚接受過量的紫外線照射後產生了熱傷害。紫外線中波長較長且能量較低的 UVA 容易造成曬黑、曬老，而波長較短且能量較強的 UVB 容易造成曬紅、曬傷。所以如果擔心曬傷的話，主要必須防護的目標是 UVB 為主。但多數人也擔心曬黑、曬老的問題，所以涵蓋 UVA 波段的完整防曬就很重要了。常見的曬傷依照嚴重的程度可以分為兩種：

較輕微、侷限在表皮層的曬傷。會呈現發紅、脫皮的反應。屬於一度灼傷。

較嚴重的曬傷，紫外線已經傷害到真皮層，可能觀察到出現水泡伴隨劇烈疼痛。屬於淺二度灼傷。

怕大家沒辦法分辨，附上同一人，兩種不同程度曬傷的照片給大家參考。

沒擦防曬乳曬傷後三天的皮膚變化，發紅的一度灼傷與起水泡的淺二度灼傷 Sunburn with blisters, three days after significant sun exposure without sunscreen. / Photo by Axelv and available via CC BY-SA 3.0

上圖中，起水泡的區域就是曬傷至真皮層導致淺二度灼傷，而單純發紅的區域就是曬傷侷限於表皮的一度灼傷。

但曬傷其實是一連串的皮膚病理變化，在剛開始的幾小時內，皮膚內的發炎細胞會開始作用，讓血管通透性增加，出現發炎的紅、腫、熱、痛反應。變紅的情形常在曬傷後即刻、或於曬後的 3-4 小時左右出現，通常在曬傷後 12-24 小時達到高峰。黑色素細胞也會因為紫外線的刺激，開始分泌黑色素，作為一種自衛機制，所以曬黑可以是很快的事，等到曬傷的紅色退了之後，曬黑的情況會在曬後的第二、三天左右最明顯。因曬傷而受損的表皮會接著開始脫落，這個階段會感覺自己跟一條蛇一樣，不停掉下皮屑。等到皮屑掉完，整個曬傷的急性期就差不多結束，留下的就是比以前黝黑的肌膚，要隨著時間才會慢慢淡化到原本的膚色了。

但不要以為曬傷只有這麼簡單，其實曬傷還有許多長期的問題，例如皮膚的老化、長皺紋、皮膚癌、角質異常增厚，眼睛也可能因為過度日曬導致白內障。另外曬傷之後的皮膚，看起來似乎已經完全復原，不過一旦嚴重曬傷之後，該區域的皮膚即使復原了，也會變得比較脆弱、以後也可能更容易長斑。所以醫師才會這麼苦口婆心，整天在提醒大家要注意防曬，這不只是為了美麗的考量，更是健康的考量啊！

這邊插播曬傷的番外篇：如果觀察力很敏銳的話，你可能會發現通常皮膚顏色越白的人越容易曬傷，而皮膚越黑的人就越不容易曬傷。這主要跟皮膚內的黑色素分布密度有關，有興趣的朋友可以回去參考美白全攻略的這篇文章。其實黑色素雖然讓你看起來黑，但也同時具有吸收紫外線、清除自由基、保護膠原蛋白跟 DNA 的功能喔！

雖然多數的曬傷可以在曬後的三天左右逐漸自癒，但曬傷的急性期處理觀念還是很重要。以下我們依照美國皮膚科醫學會有關曬傷處置的建議，依照台灣環境微調，給大家曬傷處理的關鍵步驟建議。

曬傷處理的 6 大關鍵：降溫、保濕、止痛、補水、避免感染、加強遮蔽

• 冷水降溫：最簡單的做法是沖冷水澡，或者用毛巾沾冷水覆蓋在曬傷處，但建議避免用冰塊冰敷。因為冰敷雖有不錯的降溫效果，但曬傷受損的皮膚也較容易被凍傷。這跟灼傷急救的第一步概念完全一樣。

• 保濕：沖完澡後，用毛巾輕輕拍乾身體，但不必完全擦乾，保留一些水分在皮膚上。並且擦上成分單純、無香精、無色素或其他刺激物質的保濕產品。防曬後鎮定用的蘆薈產品是可以考慮選用，但要注意的是，能夠產生鎮定效果的只有蘆薈裡面的蘆薈膠，它應該是透明無色的。如果你買的產品是綠色的，必定是添加了其他物質或色素，那就不建議使用。如果有人好心拿了整條蘆薈要給你用，請不要傻傻就整條抹得很開心。別忘了蘆薈的綠色外皮以及汁液是有刺激性的，只有中間透明的蘆薈膠才有用啊！

蘆薈與蘆薈膠 photo credit: max pixel, CC0

為了避免大家犯傻，貼上蘆薈玉照一張。外面那層綠色的，還有流出來的黃色汁液都是有刺激性的，只能用中間完全透明的那塊喔！有些網友會想用小黃瓜或西瓜皮這類東西來保濕，這不會不行，但僅限於輕微發紅的曬傷，如果有開放性傷口就不宜使用，而且其實效果不是很強啦⋯⋯

• 止痛：如果皮膚真的很痛，可以考慮使用局部外用低濃度類固醇藥膏，但如果有破皮的區域就不能使用。不能使用局部麻醉效果的藥膏以避免刺激或產生過敏反應。如果還是很痛，可考慮使用口服阿斯匹靈（ Asprin ）、Ibuprophen 、乙醯胺酚（ Acetaminophen ）等非類固醇止痛藥，但不建議使用口服類固醇止痛。千萬不要去抹什麼牙膏、醬油這些怪東西，那不但沒幫助還增加感染風險！

• 補充水分：曬傷會導致角質層鎖水的能力下降，因此體內的水分容易流失。補充充足的水分可以降低脫水的風險，也能緩減其他劇烈曝曬後的不適，例如中暑。至於補水的方式，直接飲水就可以，有些人會想去打點滴，在多數狀況下沒有必要。

• 不要戳破水泡。假如曬傷嚴重到起水泡的話，應該讓水泡自己消掉、癒合。刻意弄破水泡會增加感染的風險。如果水泡不小心破了，請用生理食鹽水沖乾淨後就醫。如果水泡面積很大，那代表曬傷嚴重，應該要直接就醫。

• 加強防曬工事。在曬傷復原期間，儘量用衣物、傘、帽遮蔽的方式儘量防曬。這時候受損的皮膚已經不適合塗抹防曬產品了，只能儘量避免曝曬，不得已要出門時，就用物理性的方式加強遮蔽，避免已經受傷的皮膚繼續受到紫外線的傷害。

依照上面的 6 點關鍵操作，就可以有效控制曬傷的情形不要惡化，讓皮膚儘速復原。另外要提醒的是，如果有嚴重的大片曬傷合併水泡，或有其他嚴重熱傷害的症狀例如：體溫上升發燒、劇烈頭痛、意識狀態不清、噁心、嘔吐、視力模糊或昏迷的情況，請務必直接就醫不要拖延喔！

不過大家都知道，預防重於治療，與其曬傷之後來想怎麼處理，不如一開始就好好預防曬傷發生。接下來跟大家分享預防曬傷的關鍵。

曬傷該如何預防？避免曝曬為主，防曬產品只是輔助

最簡單的方式就是避免在上午 10 點至下午 3 點這段紫外線最猛烈的時間出門。如果不得已要出門，請搭配使用防曬的帽子、長袖深色衣物、外套、陽傘、太陽眼鏡等等。有關防曬衣物的選用，可以參考這篇有關UPF的介紹文章。這些儘量都能做到後，再搭配防曬乳使用。需要特別注意的是，許多曬傷都是在海邊發生，關鍵原因常是因為沒有補擦防曬產品。如果要下水，請務必注意你選的防曬產品的抗水能力，至於要怎麼看，請回去複習這篇文章。

以上的這些重點都能做到，相信大家一定可以安心度過這個夏天啦！如果你覺得這篇文章對你有幫助，別忘了在文章下方幫我們點個讚，分享給需要的朋友，並加入我們的Line@群組接收更多正確知識。如果你也是專業人士，歡迎來信加入我們的團隊。如果你是支持的網友，也請看看底下我們的訂閱計劃喔！

Reference:

1.American Academy of Dermatology : How to treat sunburn?

2.Uptodate: Patient education: Sunburn （Beyond the Basics）

3.Uptodate: Sunburn

4.Cosmeceuticals, 3rd edition

5.台灣藥粧品學研習專業小組討論講義（邱品齊醫師提供）

6.衛生福利部疾病管制署

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 曬傷怎處理？蘆薈有效嗎？醫師教你 6 步驟完整曬傷急救

MedPartner 美的好朋友