Outside》肯亞宣佈「亞洲人」成為該國第44個部落

在肯亞，「亞洲人」一詞，主要是稱呼當地的南亞人群體，如印度、巴基斯坦、孟加拉和斯里蘭卡人。南亞人其實已紮根肯亞逾百年，歷經數代人，但是他們多年來一直被視為他者（Other），飽受制度上、文化上的歧視。肯亞政府希望通過是次決定，正式宣佈南亞人是肯亞大家庭的一份子。

BILLY TONG

肯亞位於非洲東部，有超過4700萬人口，此前由43個部落組成。7月21日，肯亞政府正式宣佈，把「肯亞亞洲人」（Kenyan Asians）新增成為該國第44個部落。





在肯亞，「亞洲人」一詞，主要是稱呼當地的南亞人群體，如印度、巴基斯坦、孟加拉和斯里蘭卡人。南亞人其實已紮根肯亞逾百年，歷經數代人，但是他們多年來一直被視為他者（Other），飽受制度上、文化上的歧視。肯亞政府希望通過是次決定，正式宣佈南亞人是肯亞大家庭的一份子。

肯亞的位置。

南亞人在肯亞的歷史，可追溯至19世紀中。第一批印度移民來到蒙巴薩（Mombasa），興建由肯雅通往烏干達的鐵路，在興建過程中，很多工人因為疾病和猛獸襲擊而死亡，因此該條鐵路又稱為「瘋狂鐵路」（Lunatic Express）。

「瘋狂鐵路」（Lunatic Express）。

到1887年，不列顛東非公司（British East Africa Association）在印度孟買成立，翌年總部搬遷到肯亞蒙巴薩時，並帶同大量印度警衛、會計師和文員到當地工作。1895年，英屬東非（East Africa Protectorate）成立，接管不列顛東非公司的財產，並參照英屬印度的法律進行管治，同時聘請大批南亞人處理行政工作。

在二戰後，有些南亞人曾積極參與肯亞的解殖運動，如印度裔的Pio Gama Pinto是其中一位肯亞獨立英雄，成立肯亞非洲民族聯盟的報章。同時，當地的南亞人，憑藉高超的營商技巧，開始壟斷國家經濟。

印度裔的Pio Gama Pinto，是肯亞獨立的領袖之一。

然而，在獨立後，富殖民地色彩的南亞人和當地非洲人的嫌隙漸生。肯亞政府奉行非洲化政策，大部分南亞人未能取得肯亞國藉，也不獲聘用為公務員。肯亞政府在1967年推行的移民法案，也限制了非肯亞人的經商範圍。然而，南亞人在肯亞始終是比較富裕的一群，持續的貧富懸殊問題，激化族群矛盾，終致流血衝突。

在1982年，肯亞一場失敗政變中，當地黑人，當中部分是士兵，乘亂襲擊首都內羅畢（Nairobi）的南亞人群體，很多商店被洗劫，婦女被侵犯。到今天，南亞人依然面對各種不公，政府人口統計中，把南亞人歸類為他者（Other），而在政治上，南亞人的聲音也很微弱——他們在肯亞國會只有4名議員。

肯亞國會史上首位亞裔議員Shakeel Shabbir（左）。

肯亞政府這次宣佈把「亞洲人」列為肯亞第44個部落，是當地南亞人（如肯亞國會史上首位亞裔議員Shakeel Shabbir）爭取多年的成果。他們寄望，自此之後，肯亞能走向一個更加包容和平等的社會。

然而，也有很多人質疑政府這次決定。首先，肯亞亞洲人社群，本身就存在極大的內在差異，如宗教、語言、文化傳統，與一般人對部落的想像相距甚遠。

也有很多人認為，部落主義（tribalism）才是肯亞社會不公的根源，政府應要掃除部族隔閡，重新建構一個肯亞人的身份，而非把更多社群納入這個政治遊戲。

肯亞複雜的部落地圖。

肯亞的部落主義根深柢固，與英國殖民管治策略有關，英國人希望挑動部落矛盾，分散肯亞人的抗爭力量，同時嘗試分別靠攏，基庫尤人（Kikuyu）和盧歐族（Luo）兩大部落，鞏固自己的政權。這種部落主義傳統，延續到獨立後的肯亞，當某一部族的人執掌政權，便大舉起用同族的人，他們可得到大量的政府職位和贏取基建投標。

（左）反對黨領袖、盧歐族的奧廷加（Raila Odinga）；（右）肯亞總統、基庫尤族的肯雅塔（Uhuru Kenyatta）。

現時，肯亞總統是基庫尤族的肯雅塔（Uhuru Kenyatta），至於反對黨領袖則是盧歐族的奧廷加（Raila Odinga）。以基庫尤人和盧歐族為首的六大部落，現時佔據了肯亞大專學府七成的工作；單是基庫尤人，他們在公營機構的就業職位，更加是六大部落以外，其餘38個部落的總和。

有意見認為，要徹底消除肯亞的社會不公，肯亞應該要效法鄰國坦桑尼亞，坦桑尼亞國父尼雷爾 （Julius Nyerere ）成功把國內120個不同族群凝聚起來，建立一個坦桑尼亞人的身份。他們希望肯亞與其不斷新增部落，不如創造一個不分種族、部落，人人權益得到保障的和平國度。

來源：Voa News、Quartz、NY Times

本文經授權轉載自Outside 肯亞宣佈「亞洲人」成為該國第44個部落