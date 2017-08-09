鬼王來鬼扯》植物醫師不是醫師，醫師也不是Doctor啊！

建立植物醫師制度，讓有國家認證執照的專業人員提供農民病蟲害防治的方法，降低農藥使用量，不但改善農產品質，友善環境，同時還能降低生產成本，增加農民收入。但是，醫師公會全國聯合會卻出來抗議了。他們說，醫師不是隨便一個路人甲乙丙就能當的。

鬼王／文青別鬼扯

昨天鬼王收到一封陰曹地府燒來的公文：

發文者：陰曹地府 受文者：鬼王 主 旨：請台端立即停用「鬼王」稱號，請照辦！ 說明： 一）台端於人間網路世界以「鬼王」稱號走跳，致多數愚昧之世間人誤以為台端就是鬼。 二）請台端即可停止使用「鬼王」稱號，以避免瓜分中元普渡資源，並保護真鬼之好名聲。

鬼王看完公文後，當場氣到括約肌閉合，完全不想理會，想說乾脆燒掉算了。後來想想也不對勁，燒過的公文怎麼再燒一次？！

相信各位鬼友必定也跟鬼王一樣氣憤。你們被暱稱為鬼友，難道就真的是鬼嗎？我叫鬼王，難道眾多孤魂野鬼、色鬼、窮鬼、酒鬼、開心鬼、美艷女鬼、頑皮鬼的名聲就臭了嗎？如果被稱為「鬼王」，外人就以為真的是鬼，為何衛福部和農委會還將【文青別鬼扯】列為輿情偵蒐的對象？一個人間衙門居然監控鬼界的網站，這也太荒謬了吧！

沒錯，名稱就只是個名稱，不一定會混淆，大多數老百姓的腦袋也應該算是透徹清楚且超級有彈性，不會跟小雞會的人的腦袋一樣硬，硬到以為越硬的水越好。然而，台灣是個很神奇的地方，許多死老百姓都懂的道理，就只有高學歷知識份子或高官不懂。

最近農委會研擬《植物醫師法》草案，擬推動專門人員執行植物疫病蟲害診斷與防治等，通過國家考試即可取得植物醫師執業資格。大家都知道，台灣許多老農的專業知識幾乎都來源於道聽塗說和農藥行。每次作物遭受病蟲害侵襲，大家都去農藥行求解藥。農藥行老闆通常也很不專業，他們的知識基礎主要是奠基於業務員的話術。賣藥時，為了要讓農民覺得效果好，時常會給予錯誤的指示，要農民提高劑量。或是說自創各種奇怪的雞尾酒療法，簡單的病，卻同時拿好幾支藥給農民。

就是這種後面生產端亂用藥的情形，導致後面消費端紛紛聞藥色變。久而久之出現矯枉過正的狀況，大家都不知道「合理化用藥」才是正途，反而認為有G才是王道。所以囉，農委會這項政策非常不錯。

「植物醫師」的概念其實二十年前就在推動了，只是成效不彰。如今要納入國家的正式執照內，我們當然舉雙手雙腳贊成。建立植物醫師制度，讓有國家認證執照的專業人員提供農民病蟲害防治的方法，降低農藥使用量，不但改善農產品質，友善環境，同時還能降低生產成本，增加農民收入。

農委會研擬《植物醫師法》草案，擬推動專門人員執行植物疫病蟲害診斷與防治等，通過國家考試即可取得植物醫師執業資格。（屏東科技大學植醫系提供）

但神奇的是，醫師公會全國聯合會卻出來抗議了。他們說，醫師不是隨便一個路人甲乙丙就能當的。台灣已經有西醫、中醫、牙醫、獸醫等，「若其他行業別都冠上『醫師』，可能讓民眾混淆，還可能被有心人士利用，穿起白袍就自稱醫師，卻不具備專業知識，成為詐騙手段」。 醫師公會全國聯合會的論點並不難懂。簡單來說就是，只有這些既有的、由國家認證的西醫、中醫、牙醫和獸醫，才能被稱為「醫師」。其他執業若也能被稱為醫師，未來這些人可能會假冒為西醫、中醫、牙醫、獸醫，向民眾詐騙。

不過，醫師公會講出這樣的話，還真讓人充滿無數個黑人問號。你們真以為就只有醫師最聰明，一般死老百姓都是白癡智障嗎？

事情絕對不是這樣的，多數死老百姓並不需要遵守下午1 – 3點禁吹冷氣的規定，腦袋應該沒有燒壞。況且大家都有基本常識，知道西醫、牙醫、獸醫的差別。有人會傻到咳嗽發燒流鼻水，跑去找獸醫看診嗎？同樣的，你家的毛小孩如果感染心絲蟲，你會帶去牙科掛號嗎？換言之，日後《植物醫師法》通過，植物醫師開始執業，也不太可能會出現中風老人家跑去找植物醫師作復健的情況。

日後《植物醫師法》通過，植物醫師開始執業，難道會出現中風老人家跑去找植物醫師作復健的情況嗎？（屏東科技大學植醫系提供）

當然啦，用猜的也知道，必定會有少數醫師還是不服氣，認為專有名詞就不該混淆，以免自身權益受損。既然你們如此愛斤斤計較，那我們也來跟您們較真好了。你們醫師的英文是Doctor，但Doctor也是博士。劉博士的英文是Dr. Liu，劉醫師的英文也是Dr. Liu。不過，大部分的醫師都沒有博士學位，照你們的邏輯來看，我們有博士學位的人是不是也該寫信到醫師公會抗議，要求你們以後不要叫Doctor，以免一般民眾誤以為醫師也都有博士學位呢？

每個國家對某些職業，都訂定有一定程度的規範，需要領許證照，才能執業。例如，會開車的人滿街都是，但有駕照並不表示就能開計程車。你必須考取「職業小型汽車駕照」，再去報考「計程車執業登記證」後，才能正式上路賺錢。因此，許多計程車司機之所以會不爽Uber，原因雖然很多，但其中一項原因就是：當初他們辛苦努力才獲得國家特許的證照，才能開車上路做生意。如今隨便一個路人甲乙丙都能開Uber賺錢，自然會覺得不公平。 計程車算是門檻非常低的特許事業，而除了計程車司以外，還有許多職業都是國家特許的，如醫師、律師、會計師、建築師、土木技師等。這些證照雖然保證了他們執業的權利，但其實也間接限制了他們執業的範圍。所以獸醫師當然不能幫人看病，牙醫師也不能跨域去幫貧乳妹隆乳。

至於醫師公會全國聯合會擔心的詐騙問題，講白了，與其說是多慮，不如說是在無病呻吟。西醫有在擔心牙醫會去詐騙民眾，自己也會開心臟嗎？獸醫會擔憂毒物科醫師跑去治療小貓咪嗎？沒有！你們從不會擔心這樣的事。但為何你們就在擔心植物醫生會詐騙，會搶你們的飯碗？

西醫有在擔心牙醫會去詐騙民眾，自己也會開心臟嗎？獸醫會擔憂毒物科醫師跑去治療小貓咪嗎？為何你們就在擔心植物醫生會詐騙，會搶你們的飯碗？（圖：網路）

現階段醫界還有一堆鳥事亟待處理，如健保給付、醫療人員的苦勞、以及問題等，倘若醫師公會全國聯合會真的有心為醫界權益努力，就請您們多在這些議題上好好發揮吧。至於植物的問題，以後就放心交給植物醫師吧。不管您是不是醫師，到頭大家都還是得吃健康安全的蔬果。有植物醫師來協助，不是好事一樁嗎？！