Outside》「兵工廠女足」正式改稱為「兵工廠」

英國女子足球歷史，背後充滿波折和辛酸。對於英國女性來說，參與足球運動曾經是一件很困難的事。「兵工廠」這次更名的舉動，會掀起女子足球史的嶄新一頁！

BILLY TONG

談到「兵工廠」，大多數人會即時聯想起兵工廠的男子足球隊。他們向來被認為是英格蘭球壇的傳統勁敵，曾贏得13次頂級聯賽冠軍，包括3屆英超冠軍，其中2003-04賽季曾經以全季不敗姿態奪冠。其實，兵工廠的女子足球隊成就，比男子足球隊甚至有過之而無不及。

兵工廠的女子足球隊，共奪得43個重要錦標，如14次頂級聯賽冠軍，包括破紀錄的12次英格蘭女子超級聯賽（FA Women’s Premier League）。在2006-07，她們比男子隊的不敗神話更進一步，以全勝姿態奪標，更勇奪該年度的歐洲女子聯賽冠軍盃（UEFA Women’s Champions League），震撼歐洲球壇。

在一般情況下，兵工廠女子足球隊會被稱為「兵工廠女足」（Arsenal Ladies），而男子足球隊則會直接稱呼作「兵工廠」（Arsenal）。可是，現在情況會有所改變，1987年創立的兵工廠女子足球隊，於今年正式踏入30周年，兵工廠足球會也於7月28日正式宣佈，以後「兵工廠女足」，會刪去「女足」兩字，直接稱呼為「兵工廠」。只有在一些官方場合，為了區別男子和女子足球隊的情況下，才會用上兵工廠女子隊（Arsenal Women）的稱呼。

有關消息，由球會官方網頁發佈。球會表示，改名的決定，是重要、前進的一大步。球會希望藉此向社會傳遞一個正面訊息，男性和女性可以更加團結、和諧、平等，並寄望藉此為女子足球歷史打開新一頁。

兵工廠隊長史葛（Alex Scott）其後也向球迷撰文，表示讚揚球會的決定。她明白，「兵工廠女足」這個名字的背後，是一段段輝煌而傳奇的歷史，這次易名或會令球迷一時難以接受。可是，她認為這次變動，可有助消除足球世界根深柢固的性別定型問題，「兵工廠女足」的傳奇，不應活在過去，而是轉化成可以留給予下一代的東西。

英國女子足球，其實源遠流長，早在1890年代，一些女子足球會經已成立，早年大多作慈善目的，當時一些受歡迎的球賽可以吸引逾萬名觀眾。其中最出名的是迪克克爾女足（Dick Kerr’s Ladies），她們於1894年普雷斯頓（Preston）成立。1920年拆禮物日，她們在葛迪遜公園（Goodison Park）和聖凱倫女足（St Helen’s Ladies）對壘，更吸引逾五萬人入場觀賞。

可是，在1921年，因為種種原因，英格蘭足總以「足球不適合女性」為名，禁止女子足球比賽，禁令一直到1969年，歷時超過50年。有說法指，因為女子足球賽的入場人數，遠比男子足球賽高，而招來足總內的沙文主義者不滿；也有人指足總害怕女子足球賽會壯大當時興起的婦女解放運動；還有些說法是，當時女子足球賽籌得的善款普遍賬目不清，被用作私利。

到1969年，因為英格蘭奪得66年的世界盃冠軍，社會不分男女，捲起足球熱，加上歐洲足協要求英格蘭足總不要限制女性參與足球活動的權利，英格蘭女子足球總會（the Women’s Football Association）該年成立。一年後，英格蘭女子足總盃首辦（FA Women’s Cup）。但是，一直到二十多年後，1992-93球季，英格蘭女子足球總會才從眾多賽事，整合出英格蘭女子超級聯賽（FA Women’s Premier League），兵工廠正是該屆賽事冠軍。

英國女子足球歷史，背後充滿波折和辛酸。對於英國女性來說，參與足球運動曾經是一件很困難的事。兵工廠這次更名的舉動，會掀起女子足球史的新一頁，希望足球運動從此會變得更平等。

本文經授權轉載自Outside 「兵工廠女足」正式改稱為「兵工廠」