魔幻拉美》查維茲的遺產：二十一世紀社會主義革命

查維茲當選總統前，三分之二的委內瑞拉人生活在貧窮線以下。風光十四年後，查維茲主義的魅力仍在嗎？查維茲的遺產還能讓馬杜洛撐多久？

陳小雀

委內瑞拉蘊藏石油、黃金、鑽石及其他礦產；其中，石油蘊藏量居世界第一，原油出口收入占出口總收入的百分之九十五，是委內瑞拉的經濟命脈。前總統查維茲（Hugo Chávez，1954-2013）執政十四年（1998-2013），挾帶石油的豐厚收入，不僅投入社會福利，同時也積極參與國際人道救援，曾一度令委內瑞拉風光不已。

委內瑞拉前總統查維茲（左）執政14年，挾帶石油的豐厚收入，不僅投入社會福利，同時也積極參與國際人道救援，曾一度令委內瑞拉風光不已。圖右為卡斯楚。（AP）

查維茲於2013年在任內過世，由他欽點的接班人馬杜洛（Nicolas Maduro，1962-）採取蕭規曹隨。孰知，近年國際原油價格下跌，2013年每桶101.67美元，2017年則跌到45.85美元。查維茲仰賴原油出口收入，打造出「福利國」，到了馬杜洛政府全走了樣，從繁華走入蒼涼，經濟急遽惡化，失業率高達75%，通貨膨脹飆至1,600%，貨幣玻利瓦（bolivar）大幅貶值，民生物資短缺，藥品匱乏，停水斷電，公共建設停擺，國家瀕臨破產之際。

馬杜洛政府執政後，經濟急遽惡化，失業率高達75%，通貨膨脹飆至1,600%，貨幣大幅貶值，民生物資短缺，藥品匱乏，停水斷電，公共建設停擺，國家瀕臨破產之際。（EPA）

委內瑞拉今天竟然走到這樣的地步！

商店貨架上空蕩蕩，民眾大排長龍，為了搶購食物而不惜大打出手，甚至搶劫載運食品的貨車…… 諸多不可思議的景象，與當年查維茲對小布希叫囂的場面形成極大的反差。饑餓迫使人民走上街頭，在馬杜洛政府的鎮壓下，這幾個月以來，已有上百人在抗議衝突中喪生。反對黨多次有意解除馬杜洛的總統職務，但均未具實質政治效力。馬杜洛於今年七月三十日，強勢舉行制憲議會選舉。真如所言，欲藉修憲振興萎靡的經濟？還是馬杜洛別有用心，意圖走向獨裁之路呢？

馬杜洛模仿查維茲的穿著，經常以紅襯衫公開露面，也將查維茲神格化。然而，馬杜洛缺乏查維茲的領袖魅力。查維茲過世後，他的查維茲主義（Chavismo）即走下坡，查維茲的遺產還能讓馬杜格撐多久？查維茲當年的政策造成今日委內瑞拉經濟崩壞？或者，查維茲當年的政策只是海市蜃樓？

馬杜洛於今年七月三十日，強勢舉行制憲議會選舉。（Alchetron）

查維茲是旋風，是傳奇，畢竟不是神！

查維茲出身中產階級，父母皆為教師，十七歲就讀軍校，軍旅生涯長達十七年，官拜中校。查維茲早年即十分崇拜解放者玻利瓦（Simón Bolívar，1783-1830），而以玻利瓦兩百週年誕辰之名，成立「玻利瓦革命運動-200」（Movimiento Bolivariano Revolucionario 200），宣揚解放精神。1992年，查維茲發動軍事政變，行動失敗，遭監禁兩年。查維茲獲釋後，卸下軍職，並積極參與政治。1997年，他將「玻利瓦革命運動-200」更名為「第五共和運動」（Movimiento Quinta República），並在左派政黨的支持下，翌年以56%的得票率當選總統。

查維茲以玻利瓦的繼承人自居，將改革政策定義為「玻利瓦革命」（Revolución bolivariana）。於是，他豎起反自由主義旗幟，高喊反美國帝國主義，提倡「第三條道路」。事實上，玻利瓦從未實施社會主義，甚至為了阻止「大哥倫比亞共和國」瓦解而採取獨裁手段。不過，查維茲要的是一個全拉丁美洲均可接受的先驅，而這非玻利瓦莫屬。 1999年，透過制憲議會公投與制憲議會代表選舉，查維茲進行修憲，其中，將國名從原來的「委內瑞拉共和國」改為「委內瑞拉玻利瓦共和國」（República Bolivariana de Venezuela），總統任期從原來的五年延長至六年，由原來的一任改為得以連任一次。2000年，在新憲法下，查維茲以壓倒性高票重新當選總統。他過去發動未遂政變，自己也於 2002年四月十一日遭遇流產政變，度過有驚無險的四十八小時。

重新執政後，查維茲指責美國係策動政變的主謀，並追究叛亂人士、整頓媒體。他提出「二十一世紀社會主義」，進行一系列社會和經濟改革，包括：土地改革、國有化政策、掃除貧窮等，贏得底層民眾的支持。他推動社區委員會計畫，以參與式民主宣導改革政策。他以《哈囉，總統》（Aló Presidente）電視節目，拉近與民眾之間的距離，充分展現自己的群眾魅力。諸多的改革，引起反對派不滿，而批評他在玩弄民粹主義。

查維茲推動社區委員會計畫，以參與式民主宣導改革政策。他以《哈囉，總統》電視節目，拉近與民眾之間的距離，充分展現自己的群眾魅力。（YVKE Mundial）

2006年，查維茲以62%的高得票率，再度當選總統，查維茲主義達到高峰。他想順勢推再次推動修憲公投，內容除了縮短工時、社會救濟、降低投票年齡之外，還包括取消總統只能連任一次的限制。公投結果否定了修憲案，查維茲輸掉他首次的大規模投票。不過，他在2009年扳回一城，通過總統可以多次連任的提案，而於2012年第四度當選總統。

對內，查維茲將石油的收益用於營造個人形象，補助貧窮人民，提供各項福利。對外，查維茲也以石油為籌碼，援助古巴，換取古巴的醫療外交；援助尼加拉瓜、玻利維亞等國，贏得拉美左派國家的尊敬。

查維茲當選總統前，三分之二的委內瑞拉人生活在貧窮線以下。他所操控的石油政策與二十一世紀社會主義革命，曾燃起委內瑞拉希望，度過十餘年的榮景。隨著國際原油價格下滑，委內瑞拉被打回原形！