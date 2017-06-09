Lin bay 好油》用「友善」和「唬爛」救菜價，有救嗎？

當其他國家都在不斷地進步以克服病蟲害與極端氣候的影響時，我們卻只知道「友善」。當農作物害蟲帶有的各種病毒越來越多時，農政單位說：我們要推動友善耕作，當極端氣候越來越難以預測時，農政單位也說：我們要推動友善耕作。只有友善，沒有產業永續經營的政策推動，放眼全球也只有台灣是這樣，難怪人家說，文青誤國。

Lin bay 好油

前幾天上了談話性節目討論菜價，首次的處女秀比較緊張，講得較不順，有些表達想法可能沒辦法表達得很流暢，也許讓人產生誤會，所以藉著這個版面，用文字將整個菜價的討論完整呈現。

得了便宜還賣乖的業者

在攝影棚內，出現業者在抱怨高麗菜太貴，好不容易苦撐賣完，看到這種畫面就讓人生氣，什麼叫做得了便宜又賣乖，這就是示範。現在價格不好，自然容易出比較大顆的高麗菜，如果一顆是4斤的，也就是一顆2.4公斤，餐廳已經算末端了，賣到餐廳1公斤才4元，1斤才2.5元左右，這種價格合理嗎？使用1公斤4元的高麗菜，真的有佔到餐飲正常物料成本的30%－40%之間嗎？算起來當然比30%還低，高麗菜如果1公斤4元，扣掉整體的運銷，農民當然連本都拿不回來。

業者在抱怨高麗菜太貴，好不容易苦撐賣完，什麼叫做得了便宜又賣乖，這就是示範。（截自民視新聞畫面）

一顆高麗菜破百元不合理嗎？

4斤100元的末端價，每斤25元的價格，難道真的算貴嗎？以每斤25元價格購入的高麗菜，會貴到讓餐廳無法負荷嗎？有些人就是喜歡睜眼說瞎話，如果覺得一顆高麗菜10元的價格很合理，那才真的是食農教育的失敗，因為消費者根本不知道能讓農民活下去的合理價格在哪裡。所謂的食農教育應該是讓消費者了解合理的產銷，而不是只知道要小學生去種有機菜，在教材裡整天嚷嚷有機救地球的內容，把食農搞成宗教算甚麼教育！

農業產銷端沒人在菜土結構中得利

過去半年來由於菜價低迷，不只農民血本無歸，負責運銷的盤商多數也是在賠錢經營，將近四個月的時間，高麗菜價在台北市的批發價格一公斤在4－7元之間，一箱20公斤的高麗菜在80－140元之間，扣掉箱子跟運費所剩無幾，可能還得要倒貼，請問農委會，這四個月來有成功提升過如此低的菜價嗎？

高麗菜價在台北市的批發價格一公斤在4－7元之間，一箱20公斤的高麗菜在80－140元之間，扣掉箱子跟運費所剩無幾，可能還得要倒貼。（圖：截自台北一市網站）

低價的時候就跟你談市場機制供過於求；高價的時候就跟大家說有人操作價格，供都可能過於求，求為甚麼不可能大過供，講市場機制，股市破萬點的時候，金管會敲鑼打鼓，菜價升高時，政府就要出手「平穩物價」，這種邏輯，恕我太愚昧，無法理解。一到菜價上漲，媒體又把菜蟲的問題拿出來喊打喊殺，請問台灣有哪一個業者有能耐操作交易量的30%以上，來造成價格操縱跟壟斷呢？

台灣農業明明就是由小生產者跟中小型農產運銷所組成的結構，怎麼可能只要價格一上揚，這種巨大黑手的業者就橫空出世？要真有這個能耐，就不叫菜蟲，應該叫菜龍才對？

農民充滿期待結果一身傷害

民進黨這幾年由在野到執政靠的是南部縣市選盤的翻轉，南部縣市的農業規模遠大於北部，過去一年來，我在產地看到許多的農友對民進黨政府充滿了期待，但一年下來卻是渾身傷害。雲林的李進勇縣長為什麼要出來砲轟農委會？就是因為縣內農民們的憤怒，讓他不得不為。

台灣的生產運銷的結構和25年前比較起來差異不大，但這25年的時間，所有的國家的農產運銷制度都不斷在精進改變，消費體系跟運銷體系持續進步往農民與消費者雙贏的目標前進，結果我們就像一灘停滯的死水，加上生產環境日益惡化，只能反其道往雙輸的局面推進。

當農作物害蟲帶有的各種病毒越來越多時，農政單位說：我們要推動友善耕作，當極端氣候越來越難以預測時，農政單位也說：我們要推動友善耕作。只有友善，沒有產業永續經營的政策推動，放眼全球也只有台灣是這樣，難怪人家說，文青誤國。

當其他國家都在不斷地進步以克服病蟲害與極端氣候的影響時，我們卻只知道「友善」。下方這張照片是位於中南半島的寮國水耕設施菜園，對照今日台灣農業水準，請問比照片中更好的菜園有多少個呢？

寮國水耕設施菜園。（圖：作者提供）

台灣的產銷結構就是因為毫無長進、停滯不前，面對風險的能力就相對很低，失去面對風險的能力，要平穩價格就不容易，一遇氣候變化或病蟲害，農產品價格震盪就大，相反的，先進的國家的產銷結構具有面對風險的能力，農產品價格就相對穩定。

農政單位不去面對結構的問題，就只知道信口開河、欺騙農民，請問，什麼叫做絕對不會開放進口菜？ 台灣不是WTO的會員國嗎？我們早已脫離貿易壁壘的年代，來到自由貿易的年代，除了中國，台灣可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎？哪裡來的開不開放的問題，因為我們早就開放其他國的蔬菜可以進口台灣了，要臨時禁止其他國家蔬菜進口，WTO是你農委會開的嗎？

我們早已脫離貿易壁壘的年代，來到自由貿易的年代，除了中國，台灣可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎？（截自民視新聞畫面）

這個6月的下旬，如果高麗菜跟大白菜進口了，那請問副主委要為說謊負責嗎？還是反正農民天性純樸好騙，隨口跟說說誰認真就輸了？

奉勸陳副主委，做不到的事，真的不要隨口胡扯，你覺得農民傻，殊不知農民還認為你才是真蠢！