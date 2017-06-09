自由限時批》公眾人物又愛又恨的光環？！

◎杭東

林飛帆的結婚本是私事，但因有「太陽花學運領袖」的光環，就已成了「公眾人物」。好處在能「光宗耀祖」有名聲，但麻煩卻也因「盛名之累」，自然更是新聞媒體或政界「關注」的「人物」之一。

若林飛帆不理會或防範這頂帽子的問題，未來的問題只會多、不會少；此正應了那句老話，「人在江湖，身不由己」！畢竟這個「光環」不是自己要來的，而是台灣社會給的，不論喜不喜歡，戴上了就不太容易拿掉，還得小心翼翼的維護，甚且發揚光大，否則亦易自毀前程，這就是現實！

對於林飛帆要求彰化警方取消維安，彰化縣警局副局長賈立民強調由於有治安疑慮，警方將「增派警力」。（記者湯世名攝）

如果像老朽，就算穿了「奇裝異服」，頂多讓路人側目，最多背後說句「老不羞」而已，根本也上不了媒體，就算筆者在大樹下泡茶和老友批藍挺綠，也沒人鳥！

這說明什麼？就是「人怕出名，豬怕肥」，如果有了「公眾人物」的名號，就很難要人不能指指點點，畢竟這是民主自由多元的社會，有時還得百般容忍，須靠EQ解頤，才能展現泱泱大度！否則動輒發聲明或臉書，效果有限；仍然會是「挺的照挺，罵的照罵」，這恐怕需要一點政治智慧和修養才行！

林飛帆還是太年輕，不太懂政治的險惡。像論結婚固是私人的人生大事，何須他人「關注」？！事實並非如此，警方因是遇上「公眾人物」的喜宴，亦不得不防有人滋事，或將喜事弄得烏煙瘴氣；偏偏林家喜事地點，又剛好在彰化南來北往的139縣道上，事先預防，進行「維安」，實是出於善意，不必誤會；而維護治安本是警方職責，顯然並非是林飛帆的「官大」，而是與響亮的「公眾人物」標籤攸關，粉絲又多會到場祝福，而亦會有一些想藉機攪局者，自須有防患未然的準備。所以林飛帆無須對警方責難，或「多管閒事」，而是應予感謝。

如果觀察林飛帆在當初設計結婚之事上，顯然忘了自己是「公眾人物」，言行舉止，自會受到重視！而他連續的聲明中，不難看出，並沒有做好因應的準備。像他強調「從未打算邀請任何現任與前任府院相關人士。目前媒體訛傳的蔡英文總統或李前總統將蒞臨都非事實。從籌備婚禮以來，我們就只希望低調的與至親好友們分享喜悅，因此受邀的親友，都是飛帆和雅萍的親屬、和過去一路以來的同學、朋友、師長和工作夥伴」云云。

嚴格來說，如果真要「低調」，是可以「滴水不漏」的；就像洪慈庸立委那樣簡單公證和少數親人聚餐，另外安排與親朋好友歡聚，根本連媒體都「無從打聽」！然此次參加林家喜宴者眾，地點比較醒目，如何能沒風聲外洩，否則警方又何來「情資」？

復次，除非林飛帆未來完全不參與政治，否則「公眾人物」的光環，將會如影隨形。例如他的聲明再三強調，「這是屬於私人領域的事情，既不值得也不應該佔用屬於公共事務討論的媒體版面，我們更不希望相關單位耗費公眾資源，進行不必要的『維安』。目前種種傳聞安排，都已經嚴重侵犯我們的隱私。未來，關於各種訛傳哪些人士將出席，我們都一概不再回應。希望媒體朋友們，給予我們應有的尊重」云云。反而顯露一股強烈的「自我意識」（對媒體說話必須小心，易予人有種優越感），若不懂如何危機處理，反會輕易得罪各方。

首先是，公眾人物是否有「隱私權」？這是一個爭論不休的議題，只能說與名氣強弱成正比，越響亮者越沒有隱私。像林飛帆能在國際媒體投書刊出，就是擁有「台灣太陽花學運領袖」名號，台灣一般人則難矣。堪為例證。

截至今天，狗仔照樣能在法律範圍內挖新聞，就連川普那樣強勢和媒體對幹的總統，也只能用推特猛批「假新聞」，又能奈媒體何？！現在美國主流媒體如紐約時報、華盛頓郵報、CNN等，幾乎放下身段，學狗仔「舖天蓋地」的挖掘川普及其家族「隱私」，第一夫人、女兒、女婿均難倖免（陳年老帳都報導），這就是「公眾人物」麻煩的地方，只有「容忍再容忍」，否則就跟自己過不去，所以沒有必要輕易與媒體為敵！因為媒體乃是以監督政府國會及政府、公眾人物為「第四權」的職責，難有公私之分！誰能保證天下沒有壞事、壞人？！

同時，林飛帆對警方的盡忠職守，亦須給以適當的「尊重」，無須「小題大做」，「震動」府院高層，反而搞得「雞飛狗跳」，成了社會廣泛的話題，洵為不智。畢竟不太會有人會相信，林飛帆的「囂張、不懂事」，或在結婚的人生大事上「招搖、舖張」；但卻有人會覺得在「危機處理」上，似乎有點「沉不住氣」，用字譴詞上未免「過於嚴厲」：或許林飛帆認為這是「我的事」，但問題在，社會認知的是「大家關心的事」，誰教自己成了「公眾人物」，所以不能只看光環的明亮面，亦要多了解光環下的陰暗！這是政治課本上，學不到的東西！

是以，公眾人物切忌「言不顧行」，社會和媒體是會用高道德標準嚴格檢驗；而公眾人物也最忌「驕慢」，因為「謙卑」也者，是落實在行為，而不能嘴巴說說而已！