瞭望之窗》梅依政治豪賭失利，英國「脫歐」蒙上陰影

箭在弦上的「脫歐」談判即將展開，英國選民卻給梅依政府重擊。一場誤判的國會提前改選，葬送的可能不只是梅依的個人政治前途，還有英國「脫歐」談判的籌碼，以及英國人民對國家的前途茫茫。

托克維爾

政治圈有一句真理：計劃趕不上變化。用在剛結束的英國國會「提前選舉」（Snap election）結果，果真精準到位。英國首相梅伊的政治豪賭確定失敗，她所領導的保守黨不但未能保有多數席次，她自己還可能面臨必須辭職下台的風險。如此一來，原本英國政府宣布啟動「脫歐」的程序勢必受到衝擊甚至延宕，英國政局也再次陷入不確定性。

4月18日，英國首相梅伊突然宣布提前進行國會改選，比原本《國會固定任期法》的規定提早了3年多。《國會固定任期法》規定若要舉行提前改選必須獲得國會三分之二以上議員支持。但梅伊精算之後，認定在野黨也會陪她玩這場「政治梭哈」，而且最大在野黨工黨黨魁柯賓形象不佳，梅伊的盤算是藉著再一次的勝選拉開保守黨的領先優勢，既鞏固她在黨內的領導地位，也強化她與歐盟談判「脫歐」的最新民意。在野黨領袖也真的如梅依所願，參與這場賽局，造就了這一場詭譎無比的選舉。

梅伊宣布提前選舉的盤算是藉著再一次的勝選拉開保守黨的領先優勢，既鞏固她在黨內的領導地位，也強化她與歐盟談判「脫歐」的最新民意。（REUTERS）

但人算不如天算。選舉最後結果出現所謂「僵局國會」（Hung Parliament），亦即沒有任何一黨能夠獲得過半數席次。保守黨最終只拿下318席，距過半的326還有些微差距，選前保守黨還有17席的過半數優勢，梅伊難逃敗選之責。工黨則是席次增加31席來到261席，甚至有可能與它黨另組聯合政府。梅依雖然第一時間未表達辭意，強調國家安定的重要性，但她籌碼出盡、賭上政治前途，卻換來失敗的後果，恐抵擋不住黨內外壓力。更遑論原本英國與歐盟訂於6月19日進行首次「脫歐」談判，如今英國選後政局丕變，讓本即採取強硬談判態勢的歐盟，更加好整以暇地要求英國先處理新政府事宜後再談。

梅伊欲維繫首相寶座的最後一線希望，是在「僵局國會」情況下，最大黨有權優先籌組聯合政府。但第三大黨蘇格蘭民族黨和第四大黨自由民主黨都已表達無意和保守黨合組聯合政府。倒是這兩個在野黨加上綠黨不排除與第二大黨工黨合作，形成鬆散聯盟。

英國與歐盟訂於6月19日進行首次「脫歐」談判，如今英國選後政局丕變，讓本即採取強硬談判態勢的歐盟，更加好整以暇地要求英國先處理新政府事宜後再談。（AP）

雖然「脫歐」是這場選舉的重要議題，也讓保守黨在若干都會鐵票區失去「反脫歐派」選民的支持，但「脫歐」並非保守黨選情不如預期最主要關鍵。相對的，梅伊欲藉由選舉拉抬「脫歐」談判籌碼，工黨的柯賓較主張英國貿在歐盟單一市場，但工黨內部支持者對「脫歐」立場也是分歧，讓柯賓裡外不是人，在黨內無法孚眾。至於蘇格蘭民族黨和自民黨都主張「留歐」，未來無論是要與梅伊或柯賓合作，都必須解決此一歧見。果真未來英國出現聯合政府，都會在對歐盟的「脫歐」談判上失去較強的談判力道。

除了「脫歐」因素，多數選民最關心的仍然是經濟和生活問題。選前對選情過度樂觀的研判，讓梅伊陣營採取「打安全牌」的策略，高舉「建立強大與穩定的政府」大旗的選戰主軸。特別是歷經過去3個多月來接連發生國會大廈、曼徹斯特演唱會以及倫敦大橋的恐怖攻擊事件，「安全與穩定」成為梅伊思考的主要訴求。但即便如此，在野黨也對梅伊過去6年擔任內政部長任內，大砍警力、削弱反恐防範能力大加撻伐，怪罪梅伊放縱恐怖組織的滲透和攻擊。

工黨的柯賓較主張英國貿在歐盟單一市場，但工黨內部支持者對「脫歐」立場也是分歧，讓柯賓裡外不是人，在黨內無法孚眾。（AP）

另一項讓梅伊選情開高走低的議題是經濟民生。梅伊主張增加社會支出，保守黨政綱也力主補助老年族群照料經費，讓年輕世代感到不滿。工黨趁機在最後三週抓緊此議題窮追猛打，拉近與年輕選民的距離。再加上多數都會區年輕選民反對英國「脫歐」，梅伊也未能提出清晰完整的經濟戰略說服選民，未來她的政府如何吸引外來投資與改善失業情況，選民對未來經濟充滿不安全感。去年開始的英鎊貶值趨勢可能造成今年英國通貨膨脹率超過3%。造成工資停滯，勢必對家庭支出造成影響。

如果梅伊下台，保守黨組成聯合政府，可能的新任首相人選也受到界關注。目前較受看好的是外長強生。強生是前倫敦市市長，也是「脫歐派」大將，至少未來面對歐盟時立場不致搖擺。另一位可能人選是負責「脫歐」事宜的部長戴維斯。強生和戴維斯都是推動「脫歐」的急先鋒，對於即將展開的「脫歐」談判都是即戰力，但國內支持度並不高。此外，具有國際談判經驗的財政部長哈蒙呼聲也很高，但他的立場較傾向「留歐」，也與梅伊在經濟政策上多有摩擦，可能影響黨內領導。

箭在弦上的「脫歐」談判即將展開，英國選民卻給梅伊政府重擊。歐盟官員當然要消遣一番，強調歐盟已做好準備進行嚴格但公平的談判，但談判也得要有對手（指英國新政府），如果沒有英國政府，也就不必談了。

一場誤判的國會提前改選，葬送的可能不只是梅伊的個人政治前途，還有英國「脫歐」談判的籌碼，以及英國人民對國家的前途茫茫。