自由開講》犧牲主權的WHA參與，值得嗎?

林世嘉

第70屆世界衛生大會已於上週落幕，面對我國參與WHA之下一步，政府應全面檢討過去推案並擬訂未來中長程策略。近日馬政府時期的駐歐盟及美國外交重臣沈呂巡投書，呼籲政府在WHA後應「重視歐盟及國會外交」，此實為一重要方向。然而，該文及馬政府對於「台灣過去犧牲了什麼換取外交進展?」避而不答。今年我國參與WHA受盡中國打壓，該題答案亦隨之不證自明。

當年馬政府大張旗鼓推動的「WHA模式」儼然成為我國參與其他多邊組織的最大阻礙！（圖左）中國國家衛生和計劃生育委員會主任李斌及（圖右）前總統馬英九（報社合成照/AFP）



馬犧牲主權換取短暫參與卻隱匿不報



當年中國與馬政府私下協商後，援引《WHO憲章》第71條作為我參與WHA之依據：「世衛組織得在與其職權相關的事務上，適當地向國際非政府組織諮詢及合作，也可在一國中央政府的同意下，與該國的國家單位、政府及非政府組織諮詢及合作」。過去八年「中華台北」以觀察員身份出席WHA，係經北京政府同意下，WHO針對與「台灣省衛生機關」之交流做出的特別安排。



今年中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團所發表的聲明信函指出：「自2009年以來這八年間，在中國政府同意下，台灣省以『中華台北』名稱和觀察員身分參與世界衛生大會，此一中國經由兩岸協商所建立的特殊安排，係建立在兩岸和平發展基礎上」。不僅證實馬政府同意出賣我國主權，也奠定我方過去八年係以「中國同意」及「台灣省」地位做為參與WHA的前提！台灣人民須深思：為了觀察五天的會議，而將台灣賣給中國，讓國際認為台灣是中國的一省，又奠定台灣與會問題必須中國同意的慣例，這樣值得嗎?



強化雙邊衛生外交，突破多邊限制



更令筆者憂心的是，當年馬政府大張旗鼓推動的「WHA模式」儼然成為我國參與其他多邊組織的最大阻礙！因此，儘管各國對於中國的「一中原則」有不同的詮釋，我國於新政府上任後，仍積極與各重要國家就台灣參與WHA的議題，商議可行的支持方案；同時，本會亦拜會各重要國家駐台代表處，向各國解釋台灣人民的立場，以重申台灣人民的期盼與重視。



今年，G7國家對於台灣參與WHO在政治及醫療衛生專業上的重要意義了然於心。WHA召開前，美、日、加等政府官員、國會議員紛紛公開聲援，台灣議題更受到歐美重要媒體的關注與報導；美、德、澳三國的衛生部長甚至史無前例於WHA全體會議演講中，表達支持台灣與會。面對中國強烈的打壓，我國仍有如此外交進展，外交人員及民間的努力值得肯定。未來更應深化雙邊成果，做為以雙邊衛生外交突破多邊組織限制的基礎。



重視全球衛生專業，召開跨部會小組



在堅持台灣走向國家正常化的道路上，民進黨政府於國際參與的空間上，勢必面臨中國更強力的打壓。呼籲政府應盡快召開跨部會小組，邀請民間專家共思未來策略。在政策面，應設立一個清晰、主動、有主體性的外交策略，包括明確的總目標、次目標及達成時間。在全球衛生專業面，應擴大與國際衛生研究機構、非政府組織之合作，利用台灣有公衛政策經驗及醫療創新技術與全球衛生重要人員搭建網絡。筆者研判短期內要參加WHA仍相當困難，因此更須民間與政府之分工合作，聚集有心出力的人才為台灣盡一份力量！





（前立委、財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長）

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