自由開講》已非踐踏校園自主，而是踐踏人權

◎張勳慶

台北市建國中學在上周六舉辦69屆畢業典禮，籌委會為彰顯對多元社會和同婚的支持與肯定，在校內紅樓前製作彩虹旗。結果這起學生自主與獨立的畢業作品，遭到捍衛家庭學生聯盟用網路貼文，發起如疲勞轟炸式電話抗議，使得此一陳設在典禮後，在教官要求下盡速徹除。而且根據媒體報導，巨大壓力讓校方不得不低頭。

台北市建國中學在上周六舉辦69屆畢業典禮，籌委會為彰顯對多元社會和同婚的支持與肯定，在校內紅樓前製作彩虹旗。（建中 69 屆畢籌會提供）

假如一所學校畢業生透過自由意識創作的作品，只因不符合社會中某一群人自己認同的婚姻價值，便可以透過台灣社會慣用的群眾力量和大聲就贏手段，去汙名化學生的自由理念與對社會改革關注。甚至還有動員到權力人物去施壓，且校方也為了自保低頭，那除了在學生面前做了失敗的公民教育，又讓學校自取其辱外，更是對普世人權的無知，和把校園主體性輕意交給權威和嗆聲蠻人。

台灣早就進入民主自由時代多年，現在連政客要進入校園，參加畢業典禮致詞都讓人鄙夷。再往前推，在戒嚴時期台大校長傅斯年，為了抗議軍警特進入校園逮捕活動的學生，不顧個人官位和生命，在彭孟緝面前怒斥:「若有學生流血，我要和你拼命。」那不禁要反問今日建中校長和老師，你們讓學生失望不在於支不支持同婚，而是對下一代展現出身為獨立自主的人，喪失了成人年，以及為人師者當有的精神，把為人師者當成官位來當。這和隨國府來澎湖縣，在山東學生迫害遭槍決的張敏之相比，讓人驚訝何以在民主化的台灣，教育中當有的良心，竟也一代不如一代，又或者早被氾濫的政客關說與搞好關係取代了。

新北市議員李翁月娥說：同性戀浪費國家資源。會有不同價值觀者打電話去議會和服務處抗議，因為民代權力來自人民同意。但建中不是議會也非政府部門，要面對的是學生，要給予的是多元的學習和肯定學生對社會，以人為本核心的思考能力與無懼肩膀。但卻在電話的轟炸下遺忘也自毀教育的精神，讓學生見到成人的虛偽假面，這才是最大的不該與成年人之恥。

（文字工作者）

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