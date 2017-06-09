MedPartner》單邊沒防曬28年會發生什麼事？這位大叔用自己的臉教你UVA與UVB造成的問題

多數人都知道，防曬主要是要防止陽光中的紫外線導致皮膚傷害。但如果你只知道到這個程度，那你大概沒辦法做好防曬。紫外線依照波長的範圍，又被分為 UVA、UVB、UVC 三種。波長越長，穿透力就越強，因此在一般的狀況下，波長最短的UVC幾乎是全部被大氣層擋住，而大約有 5% 的 UVB 會到達地表，但高達 95% 的 UVA 都能直接到達地表。所以防曬產品的設計，都是針對 UVB 跟 UVA 為主。

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「歲月催人老，日曬最靠腰」這句話 MedPartner 團隊已經不知道說過幾次了，但到底日曬這件事情到底影響有多大，好像沒提出一個明確的例子，大家就很難理解。其實早在 2012 年新英格蘭醫學雜誌的一篇個案報告，這位美國大叔就用自己的臉親自為我們做了長達 28 年的人體實驗了。

Photo Credit: Unilateral Dermatoheliosis Jennifer R.S. Gordon, M.D., and Joaquin C. Brieva, M.D.N Engl J Med 2012; 366:e25

照片中這位大叔是名貨車駕駛，每趟他出門送貨的時候，陽光中的 UVA 穿過貨車的玻璃，照射在他的左臉。美國跟台灣一樣都是左駕，所以左邊車窗離臉很近，但右邊相對就遠很多。從送貨第三年開始，他就開始出現左臉單側無症狀的皮膚過度角化、皺紋、開放性粉刺，並在一些區域出現像是囊腫的粉刺，這都是典型過度曝曬產生的症狀。

大家應該都知道防曬的重要性。但我們希望透過這篇文章，徹底讓你一次搞懂到底為什麼防曬會這麼重要。廢話不多說，我們開始上課囉！

紫外線不只是紫外線，至少要認識UVA、UVB、UVC以及它們造成的影響

多數人都知道，防曬主要是要防止陽光中的紫外線導致皮膚傷害。但如果你只知道到這個程度，那你大概沒辦法做好防曬。地球上的紫外線基本上來自太陽，而太陽是一個巨大、高溫的星體，會發射出各種不同波長的輻射線，如果分析起來，會是一個連續的光譜。

人的眼睛可以看到的波長是有限制的，因此你能看到的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫這個範圍的光線，被稱為「可見光」。而波長超過紅光的被稱為「紅外線」，波長短於紫光的被稱為「紫外線」，這兩者都是「不可見光」。而波長越短的輻射線，能量就越強，對人體的傷害也就越大。因此紅外線對人體產生不了什麼傷害，我們防曬的重點主要落在波長短但能量較強的紫外線範圍。

所以我們要把重點放在紫外線 （Ultraviolet, UV）再來仔細討論！

紫外線依照波長的範圍，又被分為 UVA、UVB、UVC 三種。波長越長，穿透力就越強，因此在一般的狀況下，波長最短的UVC幾乎是全部被大氣層擋住（感恩大氣層，讚嘆大氣層），而大約有 5% 的 UVB 會到達地表，但高達 95% 的 UVA 都能直接到達地表。所以防曬產品的設計，都是針對 UVB 跟 UVA 為主，很少聽到有人在談防 UVC 的。

UVB 的波長較短，穿透力較低，傷害主要在表皮層，但能量較強。因此容易造成曬紅、曬傷，而長期累積的能量大，也可能造成皮膚癌。但因為 UVB 的穿透力較低，防護的難度比 UVA 低。至於有關如何早期發現皮膚癌，請大家參考這篇文章。

UVA 的波長較長，穿透力較高，依照波長又分成長波 UVA 跟短波 UVA，其中長波 UVA 的波長更長，傷害可到達真皮層，但能量較低，因此會導致曬黑與老化。而短波 UVA 的波長較短，可抵達表皮較深處。雖然 UVA 能量低，但因為到達地表的量大，因此累積起來，波長越長的 UVA 累積的吸收量還是比較大喔。有關曬黑的完整機制，請大家務必要回去複習一下美白全攻略喔。紫外線會讓皮膚產生自由基，也會產生一些蛋白酵素的活化，會引起膠原蛋白跟彈性纖維的分解，進而出現皮膚老化的現象，例如皮膚變薄、失去彈性、形成皺紋等問題。

看到這，大家應該已經清楚 UVA 跟 UVB 的差別，兩者穿透的能力不同，造成的影響也不同，所以防曬的時候，應該要搞清楚自己的目標到底是什麼？如果你根本不怕黑、曬老，只怕曬傷的話，那把降低UVB的傷害就沒問題了。如果你擔心的是曬黑、曬老的話，那就要更全面降低 UVA 的暴露。

但是 UVA 的防堵，其實非常困難。剛才已經有講過，波長越長，穿透能力就越強，因此長波的 UVA 基本上是很難阻擋的。因為它能量低，所以即使你暴露在大量 UVA 下，也不會有像 UVB 暴露那種熱熱燙燙的感受。UVA 也很難被雲層、窗戶、汽車的擋風玻璃所阻擋。更麻煩的是，UVA 從日出到日落其實波動不會太大，即使是隨著季節變化，冬天跟夏天的 UVA 強度也相差不大。長波的 UVA 簡直就是一年四季、如影隨形，跟背後靈一樣死纏著你，很難躲得掉啊！

大家可以回想文章一開始的這位大叔，其實他的症狀，主要就是 UVA 的傷害。車窗幫他擋下了多數的 UVB 所以他沒什麼被曬傷的感覺，也不覺得有什麼問題。但累積了 28 年的 UVA 暴露，就成了大家看到的這個樣子了。

要如何完整防曬？防曬口訣ABC不能忘

如果想要完整防曬，原則就是「讓皮膚接觸的各式紫外線越少越好」。防曬的原則跟考試想拿分數一樣，要把最多的精力專注在大方向上，而不是枝微末節。這邊提供一個醫學界防曬的通用口訣給大家。

A（Avoid） ：避免在上午 10 點到下午 2 點間進行超過 20 分鐘的戶外活動。如果是夏天，可能要視情況延後到下午 3 點。這段時間是紫外線在一天中最強的時候，如果你在這時間還想在外面趴趴走，就千萬別說你想防曬啦～這種量級的紫外線真的很難防守啊！

B（Block）：外出要塗抹防曬產品，依所處環境選擇合適的防曬係數，一般以 SPF20～35 間即足夠，建議選擇 SPF30～35 為佳，並謹守 2 小時補擦一次的基本原則。

C（Cover）：出門曝曬在陽光下時，應為肌膚提供適當遮蔽物。例如如撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡、或是穿著長袖衣物等，加強物理性防曬。

這裡有張有趣的圖片，也分享給大家看看。

澳洲是個陽光超強的地方，白種人又比較容易得皮膚癌，澳洲政府就用這張圖對國民宣導應該要這樣做好防曬。這張文宣強調的就是：穿長袖衣物、使用 SPF 30 以上的防曬產品、戴帽子、儘量走在陰影處，並且記得戴太陽眼鏡。但內行人就會看出這裡有個有趣的點：澳洲政府不太在意你變黑或變老，主要是擔心你曬傷產生身體問題。這一系列的防曬，主要都是在防 UVB 造成的皮膚疾病為主，特別是皮膚癌，還有視力問題。這非常有道理啊！以政府的角度來說，民眾做好防曬，之後的醫療支出才有機會下降，至於你是不是曬黑曬老，政府是沒打算特別想管啦。當然UVA還是會有導致疾病的問題，不可不慎喔！

UVA、UVB、UVC以及防曬ABC的快速重點整理

前面落落長講了一大串，這邊快速幫大家做個重點整理，趕快筆記一下，考試會考XD

另外防曬的 ABC 口訣別忘記：

A（Avoid） ：避免在上午十點到下午兩點時間進行超過20分鐘的戶外活動。

B（Block）：外出要塗抹防曬產品，依所處環境選擇合適的防曬係數，一般以SPF20～35間即足夠，建議選擇SPF30～35為佳，並謹守2小時補擦一次的基本原則。（這只是原則，要以活動的習慣來做調整）

C（Cover）：出門曝曬在陽光下時，應為肌膚提供適當遮蔽物。例如如撐陽傘、戴帽子、戴太陽眼鏡、或是穿著長袖衣物等，加強物理性防曬。

下一集，我們會在今天的基礎上，繼續清楚告訴大家目前台灣有在使用的各式防曬指標！如果大家有什麼想了解的防曬問題，也歡迎留言給我們喔！

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Reference

新英格蘭醫學雜誌

澳洲政府官方資料

WHO官方資料

台灣皮膚科醫學會UV防曬衛教手冊

台灣藥妝品研習專業小組課程資料 （ 邱品齊醫師提供 ）

Uptodate: Photoaging

特別感謝：台灣藥妝品研習專業小組所有醫師

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 單邊沒防曬28年會發生什麼事？這位大叔用自己的臉教你UVA與UVB造成的問題－防曬全攻略1