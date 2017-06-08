飄零與人權》從《外國專業人才延攬及僱用法草案》談「愛台灣」

遇到「外籍、中國」兩個關鍵名詞，大家一定先「愛台灣」。但，透過政府親資的種種作為，不難看出，「台灣」有兩款，「資方的台灣」和「非資方的台灣」，重點是你愛的台灣，是哪一款？而面對趨利資本的國際流動，這些來台灣工作、為台灣奉獻的「外籍」勞動者們，也會在你愛的那款裡嗎？

TIWA

在「年金」、「前瞻」大案之外，目前立院其實也在修一個較「冷門」的法－《外國專業人才延攬及僱用法草案》（以下簡稱〈草案〉）。說「冷門」，其實不太對，因為涉及「外國」兩字的相關政策，每每刺激著「台灣人」的「愛台灣」神經，或許不時就會「熱門」起來.... 〈草案〉開頭，就把主管機關抓到以「（資本）發展」為考量的「國發會」。在目前各部會分工而不合作的狀況下，這樣的作為是統合或架空，或許一下難判斷，得再仔細觀察勞動部和移民署等部會在過程中如何因應。

〈草案〉內容規範了兩種人，一種被稱為「外國專業人才」（以下簡稱「老外」）；一種是「外國實習生」。

外國專業人才／老外

在「老外」部分，為了保障「老外」的相關權利，〈草案〉除了讓簽證可以更長更方便、健保可以馬上加保，不用等6個月、年金如同本地人可以選擇一次支領或月退，跳脫原本勞動部及移民署的相關規定、破格處理外，更完善地顧及了「老外」找工作的權利，〈草案〉保障他們在還沒有工作以前可以提早一年來台灣找工作；也顧及了這些飄洋過海的「老外」的家庭團聚權，讓「老外」的父母、配偶及子女都可以來台探視、居留及工作。在台灣正式引進外國勞動力25年以來、第一次看見對待「外國人」可以有這麼完善的保障。我們非常認同！更希望長期為台灣的基礎建設奉獻生命、為台灣代盡孝道的另一批64萬的外國人／「外勞」，可以被比照辦理。好讓政府可以不再帶頭階級歧視、台灣可以早早脫離國際上「當代奴役」的惡名。

為了保障「老外」的相關權利，〈草案〉除了讓簽證可以更長更方便、健保可以馬上加保，不用等6個月、年金如同本地人可以選擇一次支領或月退，跳脫原本勞動部及移民署的相關規定、破格處理外，更完善地顧及了「老外」找工作的權利。（資料照，記者翁聿煌攝）

但，為這些每年〈草案〉估計可能賺上200多萬新台幣的「老外」新增的減稅規定，則是我們無法認同的！

如同《促產條例》、《創產條例》等為資方開優惠及減稅大門的特別立法一般，數十年來，我們沒看到台灣產業因此升級，也沒看到勞工的薪資因為GDP提升而提高，只看到各黨政府不論在論及勞保年金或長照服務等民生基礎必需時，都以「財政負擔大、預算不足」為理由而無任何落實保障人民基礎生活的作為！

既然政府沒錢，為什麼還繼續以「前瞻計畫」圖利資方、以〈草案〉減稅圖利高收入者、而以提高煙稅煙捐這種其實多是剝自底層勞動者且不足、不穩定的機會稅來對近年來不斷發生的長照悲劇虛應故事？！這種劫貧濟富的作為，我們強烈反對！

外國實習生

〈草案〉涉及的另一款勞動者是「外國實習生」。講到「外籍」和「學生」，就不能不想到去年底政府便已動腦筋的另外一批，叫做「留台僑外生」，指的是在台灣唸書的外籍學生。而這回〈草案〉動腦筋的則是「在國外唸書的外籍學生或畢業不超過2年的外國籍畢業生」。也就是說，現在，不論是在台灣唸書或是在國外唸書、不論畢業或沒畢業，都是政府想要為企業延攬和僱用的外籍年輕人，而與上述「老外」的差異重點是「實習」！

以「實習」為名，為企業招攬外籍學生，其實是目前資本主義國際「彈性化勞動力」的潮流。我們的鄰居韓國政府、日本政府都在做，當然也都流入「假實習真廉價」的問題。這些問題，長期以來國內外學術界都知，你、我也知，就服務資本的各國政府不知。

實習生跟建教生有何不同？他們是不是勞工？勞動條件如何？被以「實習」而壓低的薪資、拉高的工時，造成該產業整體勞動條件的長期不能提昇，寵壞了老闆！這不是眾所皆知的嗎？而，蔡政府對資方的溺愛，除了不顧一切的砍了勞工七天假、不顧一切地要「前瞻」外，現在更不顧整體勞動條件會被拉低的狀況，腦筋動到外籍學生身上。可謂無恥！

愛台灣

遇到「外籍、中國」兩個關鍵名詞，大家一定先「愛台灣」。但，透過政府親資的種種作為，不難看出，「台灣」有兩款，「資方的台灣」和「非資方的台灣」，重點是你愛的台灣，是哪一款？而面對趨利資本的國際流動，這些來台灣工作、為台灣奉獻的「外籍」勞動者們，也會在你愛的那款裡嗎？