自由開講》（前）農藥仙仔來說話

一級嘴砲技術士

有一群人，他們非常堅持唯有名門正派的才能執行某些特許行業，但是他們在商場與實務上無法與人競爭，所以他們開始要推動專法，以法律來壟斷部分的商業行為。

上述文字中的「他們」，似乎可以帶入很多名字，我們就來談談其中一項：植物醫生。

「植物醫師」源自於十多年前，當時曾推動由「植物醫師」這種懂農藥與植物病蟲害的專業人員來為農民開立農藥處方，但十多年來不但沒看到成效，反而日趨邊緣化。今年，諸多學者專家捲土重來，再度將這陳年老議題推上版面，只是，細看這些學者專家們的論述，我認為「植物醫生」這項制度最後仍會吃土收場。

許多學者專家擔憂現行的《植物醫師法》草案，其中並未規定農民買農藥得搭配植醫開立的處方，最終結果就是讓農民依舊把農藥販售業者當成用藥諮詢對象，也就是學者們口中的「農藥仙仔」，無法遏止農藥業者亂推薦農藥，或是改善農作物的農藥殘留現象。

這些學者專家們認為，歷年來植物醫生制度的推廣成效不佳，原因是植物醫生的實務經驗不足，農業科系的學生應該加強實習課程，才得以應付各式各樣的田間管理問題。學者專家也擔心《植物醫師法》若無法有效約束農藥販售業者，就算未來推動了植物醫師上場，還是無法改善農藥濫用與亂用的現象。

十多年前曾推動由「植物醫師」這種懂農藥與植物病蟲害的專業人員來為農民開立農藥處方，但十多年來不但沒看到成效，反而日趨邊緣化。（屏東科技大學植醫系提供）

本人從事農業生產工作七年，期間曾短暫與農藥販售業者合作過，也就是學者專家口中的「農藥仙仔」，雖然時間不長，但這段經歷給了我很不一樣的體驗。如果植物醫生與農藥仙仔的區別是在實務經驗與專業素養，我認為看事情的角度就幼稚了。

農藥仙仔之所以能屌打名門正校出身的植物醫生，除了實務經驗的落差之外，更重要的是溝通與表達的能力。若是細翻這些賣農藥的農藥仙仔學經歷，其中不乏名門正校農業科系的碩博士，比學歷、學識，植物醫生們可討不到便宜，更遑論在實務經驗上的巨大差距。

台灣的農地面積因為祖產分割的緣故，面積微小且分佈零散，各式各樣的農作物交雜分布，加上區塊的水文、土壤和氣候條件不一，病蟲害問題一直無法有效解決，而這些在地駐點甚久的農藥仙仔，比誰都還清楚附近農田的作物、氣候和病蟲害等狀況，也比誰都還要熟悉農民的背景與性格，針對需求而供給，這也是賣農藥的能成為「仙仔」的原因。

比學歷，討不到便宜；比實務，又看不到人家車尾燈，因此只好從法律下手，由法律來保障這些植物醫生有一口飯吃。這就是植物醫師看起來立意良善，但實際上卻是充滿爭議，別的不說，就連我這種跑龍套的打工仔都覺得邏輯不通，屆時若強行上路，恐怕也只會招致更大的反彈。

我們回頭看看，各地改良場備受農民好評的優秀研究員，他們之所以傑出，不單只是專業，真正的原因是他們「講話讓人聽得懂」，真正的專業並不是自己懂多少，而是能讓他人理解多少。

「專業，就是用對方聽得懂的話，去告訴他不懂的事情」

溝通能力與表達是一門技巧也是一門專業，但卻常常被人忽略。 在商管界裡有這麼一段話很熱門，「顧客要的只是牆上的幾個孔，顧客並不想要買一台鑽孔機回家」，我身為現役的農業從業人員，也曾是專家學者所鄙視的農藥仙仔，對於植物醫生制度的立法與討論，我個人不免好奇，歷經了這麼久的時間，這群專家學者到底是從中學習到了什麼東西？

（作者為農業從業人員）

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