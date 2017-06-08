藍色電影夢》空間美學：一屋子華麗

我收藏名畫，收藏有美人的名畫，滿壁活色天香，如今，能有絕色站立畫前，那是多立體的收藏？滿與空，實與虛，形塑了《寂寞拍賣師》的動人主軸。

藍祖蔚

家有一牆壁的書，是品味？裝潢？實用？抑或炫耀？把書換成CD、DVD、藍光或畫作，差別有多大？

義大利導演Giuseppe Tornatore執導的《寂寞拍賣師（La migliore offerta）》中，Geoffrey Rush飾演的男主角Virgil Oldman（這個名字像不像怪老頭？）有一間密室，掛滿了女性畫像，除了沒能有蒙娜麗莎之外，他在拍賣市場上能夠巧取豪奪的作品掛了滿滿一屋，那是他的黃金屋，觸目盡是陰麗華。

單身的他，終日獨對一屋子的歷代美女，那是他能與女人一起生活，或者和平共存的最好時光。因為他挑剔，亦有怪癖，出外用餐尚且要戴手套，深怕濁塵污手，飲食尚且如此，男女世界更不能不防，他寧願這樣靜靜、遠遠地看著美女，相看兩不厭，沒有猜忌與閒爭，亦沒有嫌隙和是非。

密室有鎖，除非密友，外人難窺堂奧，更無意炫人，拍賣世界真假難辨，一切他說了算，舉世皆俗，何需同流？自視甚高的他顯然有著「只憑知音鑒，不要俗人知」的堅持與潔癖。

只不過，眼睛長在頭頂上的人，自以為看清了世界，卻忘了陰影就在自己的腳下。後來，他遇見了一位「自閉」與「自宅」於小房間的女人Claire，神秘感加上好奇心，再加上同樣是鎖在「房間裡」的女人，他就急著要把Claire列入自己的收藏名錄，親自帶領她看見了那一屋子的華麗。

滿室仕女圖，既是品味，亦是炫耀，更想迷惑活色生香的佳人。無奈，畫不欺人，人才欺人。

《寂寞拍賣師》最犀利的一擊是用拍賣師最自傲的「鑑賞」力，倒打他一耙。畫作是真或假，難逃Virgil法眼，然而人心是真或假？愛情是虛或實？欠缺實戰經驗的他，註定慘敗，那位「房間裡」的女人，終究把滿屋子的女人全都帶走了。

Virgil直到撞見「家徒四壁」的奇觀，才如遇雷擊，猛然驚醒自己著了仙人跳。壁上依稀可見昔日框痕，地上還有一幅棄置不取的畫作，「去年今日此門中，人面桃花相映紅」，如今人去屋空，框影舊痕，就像他結不了疤的傷口，地上的那幅棄畫則在揶揄專業如他，亦有看走眼的失誤，連賊都不屑一取......

滿與空，是戲劇世界的濃烈對比。真實人生中，多數人求多求滿，唯其如此才能驕人傲人。《寂寞拍賣師》其實是在提醒你，一屋子的華麗終究輕重有別，站衛兵的就是裝飾品，抬頭得見，伸手可及的才是你的最愛。既然只取一瓢飲，何需江海滔滔？

本文經授權轉載自藍色電影夢 空間美學：一屋子華麗