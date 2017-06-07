魔幻拉美》從毛蟲到螞蟻卵：豪華餐廳裡的珍饈

在前哥倫布時期，墨西哥一帶約有九十五種昆蟲被當作食物來源。早期以鹽、辣椒與昆蟲的簡單烹調法，隨著間淬鍊，蔚為墨西哥最富歷史內涵的食譜，庶民飲食蛻變成豪華餐廳的饗宴。

陳小雀

世界各地以昆蟲為食材的飲食文化，並非新聞，例如：蠶蛹、蠍子、竹蟲…… 在前哥倫布時期，墨西哥一帶約有九十五種昆蟲被當作食物來源，其中，以毛蟲（gusano de maguey）、蚱蜢（chapulines）、螞蟻卵（escamoles）最為特別，而這幾樣食材至今仍是瓦哈卡（Oaxaca）、埃布拉（Puebla）、瓜納華托（Guanajuato）、特拉斯卡拉（Tlaxcala）等地的傳統美食，帶有粗獷的鄉野色彩。由於富含蛋白質，頗受歡迎，歷久不衰，從原來的庶民飲食蛻變成豪華餐廳的饗宴。

俗稱「maguey」的龍舌蘭是墨西哥高原最常見的植物，鱗翅目昆蟲如蝴蝶等，喜歡在龍舌蘭葉片中產卵，待卵孵化長成幼蟲後，農民便挑出毛蟲加以利用，其中以紅、白毛蟲最受農民青睞。農民將幼蟲泡入「梅斯卡」（mezcal）龍舌蘭酒內，增加酒的風味，或將幼蟲烤熟後，磨成粉拌上細鹽，製成「毛蟲粉拌細鹽」（gusano con sal），當成調味料。

將幼蟲烤熟後，磨成粉拌上細鹽，製成「毛蟲粉拌細鹽」，當成調味料。（www.minube.com）

哈瓦卡當地有一則毛蟲與龍舌蘭的傳說，頗引人遐想。傳說，龍舌蘭女神有四百個乳房，象徵龍舌蘭的鱗莖富含汁液，龍舌蘭女神鎮日悠遊在樂園之中，卻經常覺得莫名的亢奮，原來她心中的毛蟲勾起情慾，於是以四百個乳房餵養崇拜她的男人。一日，美麗的龍舌蘭女神邂逅了英俊的恰克（Chac），女神的熱烈追求反而讓恰克卻步。女神不死心，終於有機會獻出她最誘人的乳房，乳汁彷彿春藥，恰克飲足後熱淚盈眶，央求著說：

「讓我成為神、或者妳變成女人。」

龍舌蘭女神聽了之後感動不已，於是從心中取出一隻毛蟲給恰克吃下，恰克一吃便化為雨神，將龍舌蘭女神擁入懷中七天七夜。事後，化成雨神的恰克飛往天際，獨留龍舌蘭女神在凡間癡情等待她的真愛。

毛蟲富含蛋白質。在前哥倫在時期，毛蟲被視為壯陽藥，古印地安人常以毛蟲入菜。昔日，鹹炒毛蟲是農家最普通的家常菜；今日，鹹炒毛蟲拌上酪梨醬，再佐上玉米餅，搖身一變成為昂貴的料理。

蚱蜢又名蝗蟲，墨西哥人稱之為「chapulín／chapulines」，源自阿茲特克的納瓦語。蚱蜢對農作而言是害蟲，卻是人類重要的食物來源之一，蚱蜢在墨西哥被當成食材已有三千年之久，在前哥倫布時期，農民即在初夏至初秋之際，為玉米田除害蟲，於是捕捉蚱蜢食用。寄生於玉米田裡的蚱蜢最受饕客喜愛，因為蚱蜢啃食玉米後，本身也帶有甘甜的玉米香氣。每一百公克的蚱蜢約有七十公克的蛋白質含量，比同樣重量的牛肉高出許多。此外，蚱蜢還含有鈣、鋅、多種維生素和礦物質，卻不含脂肪，因此被當地視為健康食物。

鹹炒毛蟲拌上酪梨醬，再佐上玉米餅，搖身一變成為昂貴的料理。（Revista Ven América）

各地的蚱蜢料理略有不同，以瓦哈卡的作法為例：先將蚱蜢洗淨瀝乾後，與大蒜、辣椒一起烘烤，最後淋上檸檬汁，並灑上添加了細鹽的毛蟲粉（gusano con sal）。在瓦哈卡街頭，不時可窺見當地婦女向觀光客兜售已烤熟的蚱蜢。烤熟的蚱蜢可當成點心直接食用，或以玉米餅包捲就食，最佳搭配的飲料為啤酒、或「梅斯卡」龍舌蘭酒。瓦哈卡流傳著時一種說法，凡嚐過瓦哈卡美食之人，一定會對當地美食念念不忘，尤其是瓦哈卡的蚱蜢滋味肯定會令人覺得齒頰留香。

至於螞蟻卵，其實指的是一種學名為「Liometopum apiculatum」的螞蟻幼蟲。這種螞蟻生長於海拔一千至二千五百尺的高原，分布範圍很廣，自美國南方一直綿延至墨西哥的猶加敦半島。據說，在前哥倫布時期，古印地安人因旱災而四處覓食，後來發現了地底下的蟻窩，螞蟻幼蟲自此成為不可或缺的食材。這種螞蟻十分凶猛，通常在龍舌蘭科、或仙人掌科植物下方數公尺處築窩，不容易被發現。取得幼蟲時機為每年的三至四月。一個狀態良好的蟻窩可維持四十年之久，因此在採收幼蟲時必須格外小心，除了慎防螞蟻蜇傷之外，也避免破壞蟻窩。

在瓦哈卡街頭，不時可窺見當地婦女向觀光客兜售已烤熟的蚱蜢。烤熟的蚱蜢可當成點心直接食用，或以玉米餅包捲就食。（http://pasaportea.iberostar.com/）

雖然在鄉間，偶而會有小販在路邊販賣炒熟的螞蟻幼蟲，然而，螞蟻幼蟲在今日是昂貴食材，特定的豪華餐廳無不講究這道菜的擺盤技巧。墨西哥人稱螞蟻幼蟲為「escamoles」，亦源自阿茲特克的納瓦語，最簡易作法為：先將螞蟻幼蟲洗淨瀝乾後備用，洋蔥、蒜頭、辣椒、土荊芥（Dysphania ambrosioides）切成碎末後以奶油爆香，拌入螞蟻幼蟲煎炒，最後加鹽調味，並搭配酪梨醬。

螞蟻幼蟲在今日是昂貴食材，特定的豪華餐廳無不講究這道菜的擺盤技巧。（http://www.breakingcoffee.com/）

螞蟻幼蟲又有「墨西哥魚子」之美譽，其蛋白質含量約為重量的百分之六十，並有脂肪、各種維生素及礦物質等營養。在美味及奇特的推波助瀾下，這道承襲自古印地安文化的傳統佳餚，遠近馳名。 總之，鹽、辣椒與昆蟲的簡單烹調法，隨著間淬鍊，蔚為墨西哥最富歷史內涵的食譜。