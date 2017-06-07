自由限時批》親中？和中？絕不能一廂情願！

◎宋娣

台灣的兩個政壇「明日之星」，突然在此時此刻，冒出「親中」、「和中」的調子！真是讓人寒毛直豎！他們萬萬沒想到，這下可上了老共的套！就是要你乖乖的「親」，乖乖的「和」！怎麼會如此少了一根筋！

今天的老共已不管你要怎麼「親」？怎麼「和」？老子「說了算」！可以「把你當人看」，自然也可以愛怎麼抓，就怎麼抓！不爽，就擺千把個飛彈，把台灣打透透！甚至弄個老掉牙的航母繞境，耍耍威風！

現在不用說李明哲「呼天搶地」也沒用，連番抨擊中國非法逮捕行徑的紐約大學法學院教授孔傑榮，甚至強調北京政府關押李明哲，對兩岸的長期發展而言，可能摧毀兩岸機制間的可信賴性與正當性，也將不再獲得台灣人民信任。老共有聽進半點嗎？！就在今天連中國天主教溫州教區主教邵祝敏照樣「被失蹤」（佔3／4中國天主教徒的重鎮）！

簡言之，面對「新」法西斯政權（獨裁2.0進化版），完全套用「民主」模式，以鈔票和槍桿子、文宣，玩台灣於股掌之上，不斷猛灌「溫水」，亦不斷用繩子慢慢勒緊台灣脖子，讓你動彈不得！

除非台灣自願被「統」，要和他玩「親、和」，否則根本免談！現在北京口徑一致的把「舊瓶（92共識）新酒（認同一個中華人民共和國）」，已然赤裸裸地搬到檯面上，乾脆把「一個中國」，改成「一個中華人民共和國」，是極為混蛋罕見的！甚且「動武」不離口（還弄個「顛覆國家」法的罪名，搞「於法有據」的花樣，混淆國際視聽），所以根本沒有「各表」，更沒有「兩岸關係」（只是「一中兩制」的「兩岸」），簡直欺人太甚！

看來王丹會喊出「流血革命」，並非沒有原因的！因為老共根本瞧不起台灣和台灣人民！什麼「一家親」、「打斷骨頭連著筋」、「台灣同胞」，完全是騙人！（竟有人估計會死傷160萬，真是天才！那麼老共呢？！中國沿海的核電廠呢？難道毫髮未損？！）現在連北韓金三胖都搞不定，南海問題又面臨「美俄日制中」危機！一旦戰爭難道只會是台灣單方面的事，除非美、日睡大覺！（前次習大大在「川習會」要川普換掉太平洋司令，結果連門都沒有），未免太沒國際常識了吧！

看來王丹會喊出「流血革命」，並非沒有原因的！因為老共根本瞧不起台灣和台灣人民！（資料照，記者黃耀徵攝）

普天之下的強權，有時還會「披著羊皮」，還會「裝模作樣」，假裝「親和」，把你吃掉，而且還會用「刀叉」裝斯文！但今天的中共法西斯頭頭，卻已經露出猙獰真面貌，齜牙裂嘴隨時吃掉台灣？！難道自己還要送上門！簡直頭腦不清！

老實說，這和「台獨」不「台獨」有個屁關係！老共吃掉台灣是既定政策，還隨時想強暴台灣，還要嫌台灣姿態不美，簡直是混蛋加三級！

然則，偏偏台灣的一些藍綠政客，還要耍嘴皮巴結討好，淨說些「一廂情願」的話，以為老共會埋單，那有什麼合不合理，和不和平的道理，如果那麼「友善」，放下屠刀，各管各的，早就平安沒事了。殊不知這次的「親、和」調調，反給他當「嫖客」機會，挑肥揀瘦，還挑三揀四，真是太不像話！

事實上，地方首長根本無須談兩岸，有民代愛借題發揮，可不必搭理，非關地方宏旨，讓中央去玩就好。若有鵠鴻之志，也要先做好地方建設和人民福祉，贏得民心最為重要。此番無端挑起話題，於事無補，反惹一身羶，毫無意義，堪為戒鑑！

海峽兩岸問題需要有大政治智慧和格局，以維護國家主權，亦要與眾不同的識見，冷靜因應！不能一廂情願或信口開河！當然，更要有抽絲剝繭的耐心和毅力，就這點小英當局的處理尚屬平穩，自應設法得道多助，強化國安和國防，並須時刻不忘「莊敬自強」（自立自強，不如「莊敬」有尊嚴），並多方為民造福！

現在老共內部大亂鬥，不必替他解釋那麼多，什麼打貪、19 大在即、或習大大和王岐山爭權，什麼「一帶一路」（關門自high，不到30個中小國支持而已）等等，那是共產黨的「邪惡」本質，干台灣屁事！最好能鬥得半死，早日讓川普和普廷收拾，畢竟多行不義，必自斃！古有明訓。

反正天氣熱，兩岸「冷和」有何不好？！大家還是認真過每一天吧！