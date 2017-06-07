自由開講》改革法規與體制 加強吸引外資提振經濟

林正二

貴報社論「小英政府冷冰冰？」一文，點出了投資不足是台灣經濟無法振興的主因。台灣要吸引外商赴台投資及台商洄游，政府除須積極改善投資環境外，更要修改相關法規，建立有效率的產業推動機制。

台灣的法規制度是否能對產業發展產生推陳出新的機制，協助產業體質的調整與升級，避免造成產業空洞化，是解決投資問題的關鍵所在。台灣在投資設廠方面的陳舊法規與保守的機關體制，導致非常差的「行政效率」，這是最為人詬病的問題。台灣政府決策的穩定性、效率與品質，已讓國外投資者普遍喪失投資信心。政府如果能以愛爾蘭經驗為師，從投資設廠的制高點下手，也許可以對症下藥。

政府如果能以愛爾蘭經驗為師，從投資設廠的制高點下手，也許可以對症下藥。圖為愛爾蘭新任總理瓦拉德卡。（資料照，美聯社）

愛爾蘭吸引外資的手法全面而大膽，除承諾給予百分之十優惠稅率外，招商宛如全民運動，招商單位，人人都是獨當一面的業務員。廠房政府蓋好，再出售或出租。還沒蓋客戶就先找好，良身訂作，包括硬體和軟體。如何節稅、招募人才，廠房大小設備等等，都有專門窗口和專人，提供所有的資訊服務和顧問服務。如果是大型投資案，企業貿易部還協調其他部會進行。這些措施都非常值得台灣參考，可從改善陳舊的法規與建立專責單位做起。

此外，台灣可仿效中國與南韓，授權地方政府成立「外商投資區」，以個案的方式滿足外商不同需求的做法較為務實有效。由於台灣幅員不大，與外商的交涉工作亦可由地方政府來分擔。但不論由誰來主導，地方政府皆須扮演重要的角色，同時中央政府也必須革除對外資的「審議」心態，改為積及協助的態度。

當然，台灣的保守官僚體制，導致公務員在需要較有擔當能力的公共建設與招纜外商等公共領域中不敢突破創新、有較積極的作為，以致嚴重影響政府行政效率。台灣規劃的文官體制保守有餘、創新改革不足，公務員普遍缺乏積極任事、勇於負責的精神，這是國人對公務員普遍的評價。

有鑑於此，小英政府要提升經濟行政效率，除要加強法規與行政組織的改革外，更要對傳統的文官體制與文化，從文官考試、人才培養與陞遷、分工合作、責任劃分等到提高待遇、強迫退休制度之建立等，作全面性的改革，建構「負責、專業、競爭、效率」的現代化文官體制，方能激發公務員的潛能，培養勇於任事的工作態度，提升我國公部門的行政效率，有效吸引外資，提振台灣的經濟。

（作者為退休公務員）

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