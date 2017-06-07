自由開講》菜貴要平抑，那房價呢？

一級嘴砲技術士

六月一日的超大豪雨造成農業縣份不少的災情，除了葉菜類被滅頂，雜糧類的花生、玉米、水稻等泡水損傷現在才會慢慢浮現。正當農民忙著淹水後的搶救工作，此時農委會又透過各種傳播系統，發布「為了平抑菜價，即將啟動外銷進口機制」的訊息。

眼前的是災損歉收，隨之而來的又是低落的菜價，此時此刻我們才領悟，這個政府到底是以什麼樣的「公平正義」在照顧農民。

為了照顧廣大的消費者，每次遭逢重大天然災害造成農產品波動，咱們農委會啟動平抑物價的效率真是有目共睹，以前我們農民申請個什麼文件，公文一跑就是半年，現在不到半天就決定開放進口農產品來平息民怨。這種辦事效率的提升，也難怪新政府要禮聘宜蘭縣長轉任農委會主委，決策的速度實在有目共睹。

以前農民申請個什麼文件，公文一跑就是半年，現在農委會不到半天就決定開放進口農產品來平息民怨。這種辦事效率的提升，也難怪新政府要禮聘宜蘭縣長轉任農委會主委。（圖：網路）

不過說來也奇怪，菜價只是「些微」上漲，連「飆漲」的情形都稱不上，現在就為了體恤民意平抑菜價，面對那些高到不像話的房地產價格，怎麼就看不到任何的平抑措施？我們的年輕人也都苦哈哈，省吃儉用，孩子不敢生，房子也不敢買，甚至還有老人家批評年輕人只會出國遊玩而不買房，我認為，新政府應該以平抑菜價的效率與決心，拿出點什麼辦法讓大家都買得起房。

我對新任的農委會林主委的辦事效率充滿信心，這位長官為了不讓農民們自殺，不但跳過了法定的兩年期限，急著要在兩個月把市占率有三成的廣效除草劑「巴拉刈」禁止使用。另外，台灣的農民平均年齡63歲，為了鼓勵這些長者們多勞動，林主委以他的宜蘭經驗在鼓勵農民多用除草機，或著是親自彎腰下田，用雙手去除草，多勞動才能延年益壽，農委會是多麼地為我們農民著想，到了今天我們才充分感受到。

（作者為農業從業人員）

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