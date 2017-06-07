自由開講》錯誤的資訊，比黑心食物更可怕

韋恩的食．農．生活

雖然說資訊是精神的食糧，但是跟實體的食物一樣，精神食糧也有黑心貨。黑心食物毒害身體，而錯誤的資訊會毒害大腦與心靈。但是現在很多人會為了特定的目的，最會用標題殺人法，以扭曲的言論譁眾取寵，讓大家以為吃了多少毒，而被嚇得不要不要的，但是其實多半是非常誇大的言論。這個現象在如今媒體討論食安的時候很常見，卻也讓有識者很頭大。

以《料理‧台灣》雜誌所登，而商周與蘋果日報都有轉載的「蟑螂、螞蟻也不吃的高湯」一文

，標題很驚悚，開口閉口化學添加物也讓大家如同驚弓之鳥，但是內文錯誤百出，禁不起檢驗，對於這種文章，大家不應該當真。

一個內文錯誤百出的文章，大家看了就笑笑就好，別再拿來嚇自己與嚇別人了吧。（圖：網路）

隨便挑出幾個例子，就是錯錯錯：

1、「非必需氨基酸大多無法進入身體循環機制，因此必須立即代謝排出身體，所以攝取過多這一類物質，會加重肝腎負擔；如果長時間食用，肝腎功能便會衰退，進一步造成免疫功能下降。」

Ａ：錯，非必需氨基酸不是對身體有毒，而是身體本來就能合成的很多種胺基酸，所以是人體裡面天然的東西，何來傷害身體之說？那人體是自己會產生傷害自己的東西嗎？



2、天然的果糖可以促進身體分泌胰島素，讓血液中的糖分維持一定的濃度；而合成果糖卻會抑制身體胰島素之分泌，造成血糖無法代謝而產生糖尿病。天然的果糖可以促進身體瘦體素之分泌，使我們不致肥胖；合成的果糖卻是抑制身體瘦體素之分泌。

Ａ：錯，果糖就是果糖，對身體的反應一樣，哪有分天然與合成的？人體好棒棒，還可以讓進入身體的分子分成天然與合成的不同處理方式？其實不管天然或合成，果糖都不會促使胰島素分泌、也不會刺激瘦體素分泌。如果天然果糖不會胖，那大家吃天然果糖不是減肥最好的祕方了嗎？ 之前美國兒科醫學會還來建議嬰兒別喝果汁以防肥胖是幹甚麼？

（另外根本沒有所謂「合成」果糖這種東西，目前市面上的果糖都是經過酵素法將天然澱粉水解而來的。用合成之名，也是很嚇唬人的）

3、天然的高湯吃起來一定不會口渴，但卻有很多化學高湯越吃越口渴，因此，我將台灣美食的定義為「好吃但不口渴」；凡吃下去的美食有口渴之情事者，其調味料一定為化學製成且過量。

Ａ：錯，口渴受到下視丘的口渴中樞所調控，關鍵在血液的滲透壓，最重要的是鈉。所以湯裡面太多鈉就會口渴，鈉來自於鹽、味精、小蘇打等等。所以天然高湯加很多鹽一樣會口渴，跟化不化學並不直接相關。

食安謠言防不勝防，需要大家以理智來判斷，之前本粉專就有寫過，網路謠言一個特徵就是驚嚇體 。這邊不是鼓勵濫用添加物、調味劑，但是正確地使用添加物、調味劑也沒那麼可怕。而一個內文錯誤百出的文章，大家看了就笑笑就好，別再拿來嚇自己與嚇別人了吧。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 錯誤的資訊，比黑心食物更可怕

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