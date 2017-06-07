MedPartner》到底什麼是超級細菌，該怎麼應對？醫師完整告訴你！

這幾天全台家長的Line群組內瘋傳某國中生因為感染超級細菌，3 天內就不幸離世，許多媒體也為了點閱亂下標題，加上不精準的報導，導致各種恐慌蔓延。因此決定藉由這個機會，清楚跟大家解釋一下什麼是「超級細菌」？它到底會造成什麼問題？我們日常又該如何正確預防？！

這幾天全台家長的Line群組內瘋傳某國中生因為感染超級細菌，3 天內就不幸離世，許多媒體也為了點閱亂下標題，加上不精準的報導，導致各種恐慌蔓延。如果搜尋一下超級細菌相關新聞，就可以看到「WHO 公布最緊急超級細菌台灣全都有」或是其他聳動標題的新聞，我們的 Line@ 也開始有網友來問該買什麼清潔劑比較好？是不是吃那個什麼可以增加免疫力？各式各樣的問題讓團隊醫師回答疲於奔命。

醫療新聞到底是要幫忙解決問題，還是製造恐慌？在點閱率至上的現代媒體運作下，多數的媒體做出了什麼選擇，大家都看在眼裡。對於專業的醫療人員來說，看到這樣的亂象，是非常痛心的。因為這對於疫情的控制完全沒有幫助之外，還徒增民眾的恐慌，有時候還加深了醫病溝通之間的困難。

因此我們決定藉由這個機會，清楚跟大家解釋一下什麼是「超級細菌」！這篇文要請大家廣為分享，特別是回傳到自己家的Line群組內，把錯誤的迷思破解，對社會才有意義。

什麼是超級細菌？

超級細菌其實不是第一天出現。人有百百種，細菌更是不只百百種，甚至同一種類的細菌，彼此間的差異就可以非常大。在人體的許多部位，其實都不是無菌，例如你的口腔黏膜、鼻腔粘膜、陰道粘膜、皮膚等等區域，隨時都有細菌存在。這些細菌在平時都不會有什麼問題，都是人體的「正常菌叢」，甚至有些部位除了細菌，還有其他微生物的存在，例如之前寫過的這篇「臉部蟎蟲」就是一個例子。

多數的細菌，都可以被抗生素殺死，但生命自己會找到出路，自然會有一群細菌，它們的基因偏偏就可以對一種甚至是多種的抗生素具有抗藥性。但這群有抗藥性的細菌，平常不一定可以混得很好，這有點像是人，擁有一項特別的能力，往往其他地方會出現一些缺陷。細菌出來討生活，彼此也是要競爭的，這類細菌雖然有抗藥性這種特殊能力，但因為可能有其他生存上的缺陷，在平時往往就是被其他沒有抗藥性的細菌壓制著，勉勉強強混在其中活著。

但什麼時候抗藥性細菌能展露頭角呢？答案就是抗生素被濫用的時候。當抗生素被使用時，多數正常的細菌都會死亡，但抗藥性細菌會活著，而且取得其他死亡細菌的地盤跟資源。這時如果人的免疫力不好，身上有傷口，讓細菌進入到體內，就可能產生抗藥性細菌的感染。事實上，在 2016 年每年就有超過 70 萬人死於抗藥性疾病。

所以只要有出現抗生素濫用的國家，出現抗藥性的細菌幾乎就是必然的事。上面那個新聞標題 WHO公布最緊急「超級細菌」台灣全都有其實意義不大，如果你去調查一下，可能會發現類似的國家非常多，台灣也只是其中之一。

而所謂的「超級細菌」，就是擁有「多重性抗藥性」的細菌，通常定義上是對三種或三種以上的抗生素有抗藥性。另外，某些細菌的基因是可以透過「質體」來產生交換的，你可以想像成，一群細菌彼此之間可以透過一個機制，交換彼此身上的基因，因此這種抗藥性的基因也可以透過這種機制在細菌之間流傳。

這次不幸身亡的國中生，感染的就是 MRSA（抗藥性金黃色葡萄球菌，Methicillin-resistant Staphylococcus aureus），是一種相對常見的多重抗藥性細菌。以下的這堆看不懂的東西，大家參考就好，這些都是常見的多重抗藥性細菌：VISA（萬古黴素敏感性減低金黃色葡萄球菌，vancomycin-intermediate S. aureus）、VRSA（抗萬古黴素金黃色葡萄球菌，vancomycin-resistant S. aureus）、ESBL（超廣效Beta內醯胺脢，Extended spectrum beta-lactamase），VRE（抗萬古黴素腸球菌，Vancomycin-resistant Enterococcus）、MRAB（多重抗藥性鮑氏不動桿菌，Multidrug-resistant A. baumannii）, CRE（抗碳青黴烯類腸桿菌，Carbapenem resistant enterobacteriaceae）。

超級細菌會造成什麼問題？

會讓醫師覺得頭痛的地方就在於，許多常見、好用、經濟實惠的抗生素就對其失去效果。因此一旦感染了超級細菌，一般常用的抗生素往往就會失效。

我們都知道，正常的人體會有免疫能力，當你受到外界的微生物感染時就會啟動。抗生素對於人類來說，算是一種輔助，幫助你的身體對抗細菌，畢竟有些狀況下，敵人太多太猛，自身的免疫系統也撐不住。當初第一種抗生素「盤尼西林」的發明，簡直就是上帝給人類的大禮，在抗生素發明前，第一次世界大戰在戰場上的士兵只要中槍，即使沒當場死亡，多數也會死於後來的傷口感染，而抗生素的發明在之後拯救了大量人命。

但如果可用的抗生素沒有效果了呢？這時候就只能靠身體的免疫力了。因此如果你的免疫力夠好，即便是抗藥性細菌進入體內，也沒辦法突破你的免疫系統致病。多數產生這類「多重抗藥性細菌感染」的患者，往往是有其他因素，導致身體免疫力在當時處於相對低下狀態，讓進入血液中的細菌大量繁殖，但又沒有辦法得到適合的抗生素外援，因此導致敗血症死亡。

這類的細菌可能透過感冒之後引起的支氣管炎或肺炎、還有泌尿道感染，或最常見到透過開放性的傷口等不同方式進入人體。

我們該如何正確預防超級細菌？

如同上面所說，抗藥性細菌常常是被「挑選」出來的。也就是說正常狀況下，抗生素細菌並不會強勢地存在。在抗生素被使用最多的地方，反而最有機會培養出這類細菌。因此醫院反而是最容易出現這類細菌的地方。沒事避免進出醫療院所，是一個有效的防治方式。

另外，千萬不要濫用抗生素。你什麼時候需要抗生素呢？請交給專業的醫師決定。有時候為了求速效，部分醫師會過度使用抗生素，另外雖然抗生素都是「醫師處方用藥」，但在疏於監管的狀況下其實民眾常常還是可以在藥局「包藥」，這裡面可能就含有抗生素。這一點，是整個醫療體系都應該共同檢討的問題。

而民眾另外可做的是在有問題時跟醫師討論自己的用藥，在醫師認為有必要使用抗生素時，請教醫師抗生素需要服用多久。抗生素務必要吃完整個療程，避免細菌沒殺乾淨，反而養出了抗藥性細菌，不要自行隨便停藥喔！

最後，但也是最重要的，就是個人的清潔以及免疫力。進出醫療院所一定要洗手，另外也要保持充足的睡眠以及健康的飲食，讓自己的免疫力維持在正常狀態，這樣就算不幸接觸到超級細菌，被感染的風險也會大大降低。

在這個假消息充斥的時代，想要消除錯誤知識，最重要的就是傳播正確知識。希望大家順手把這篇文章分享出去，特別是許多長輩的群組，有太多不肖業者都想趁著這種時候大力販售各類號稱「抗超級細菌」的產品，大撈一票啊！分享正確知識，除了避免親友荷包破洞，有時還可救人一命，阿彌陀佛～

Reference

台灣疾病管制署 TAIWAN CDC

世紀衛生組織 World Health Organization

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_drug_resistance

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 到底什麼是超級細菌，該怎麼應對？醫師完整告訴你！