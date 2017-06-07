自由開講》前瞻年輕世代需求，絕非債留子孫！

陳佩琪

2016年5月20日蔡英文總統上任，造就了台灣第三次政黨輪替。形勢雖被看好，但執政之初，沉痾已久的問題便一一浮現。

但即使問題多多，但民進黨政府秉持著負責任的態度，從未放棄改革。先是為了促進轉型正義，提出促轉條例；為了改善勞工過勞，落實周休二日；為了推動世代正義，提出年金改革；為了保障同性婚姻權利，提出民法修正提案；最後，為了強化台灣不足的基礎建設，提出具前瞻性的基礎建設。然而，公共政策本就難盡如「所有」人意，而往往反對越激烈的，正是利益被衝擊最巨者。再加上長期的藍綠惡鬥，民眾還未理解前瞻基礎建設的好，就被錯誤的謠言洗腦；但是，台灣長期以來的資本建設逐年減少，年度消耗性的預算比例卻逐年攀升，這表示，現在的世代花費越來越多，留給未來子孫的建設卻越來越少。

圖中顯見台灣資本門支出的比例逐年下降，增長的歲出規模多用在年度消耗性支出。

今年三月，林全內閣正式提出前瞻基礎建設條例，在公開的計畫核定本裡，不僅列出了預定的建設內容，也列出了初步規劃的金額，供立委及大眾檢視。將前瞻案與馬政府2009年提出的四年五千億振興經濟擴大公共建設特別預算案相較，後者乃是在條例通過獲得五千億預算匡列後，才由下而上由各地方政府提報計劃，並由各部會以舊計劃充數，這才是典型的地方綁樁；而前瞻乃是由上而下，以政策為導向，由林全院長領軍，由陳添枝匡列預算規模並草擬條例、吳政忠（綠能、數位）、吳宏謀（水環境）、賀陳旦（軌道建設）、張景森（城鄉建設）等過去即高度參與民進黨智庫運作的政委暨部長擬具計劃內容而成。預期綠能建設帶動千億綠電產值，數位建設弭平數位落差，實現寬頻人權，水環境建設因應極端氣候產生的旱澇災害，軌道建設發展綠色智慧運輸，改善城鄉差距，城鄉建設落實文化國家目標，這是有政策意識的前瞻性國家發展設計，而絕非債留子孫的肉桶政治。

今年三月，林全內閣正式提出前瞻基礎建設條例，在公開的計畫核定本裡，不僅列出了預定的建設內容，也列出了初步規劃的金額，供立委及大眾檢視。（資料照，記者王藝菘攝）

因此，一本合訂本，雖然內容無法包山包海，鉅細靡遺，但由此也看到了執政黨的態度，而既然是預定計畫，本就有可供調整的空間，卻不由分說的在不清楚政策執行過程的網紅和前朝大老的有計畫傳播下，錯以為預定計畫完全不能更改，或攻擊此為綁樁分贓，這是錯把馮京當馬涼，完全不解狀況的說辭。建設不是綁樁，是做出符合當地民眾需求的建設，綠能不是空談，是實際帶動國際投資的建設，而兩年檢討一次的前瞻計畫，相信以執政黨負責任的態度，若有錯應能改，在民主社會的台灣，民眾應該能夠以理性的方式，盡快進入實質的討論，而非落入藍綠對立的僵局。畢竟，拖越久的建設，絕對無法擺脫既得利益者的優勢，就讓前瞻建設，帶著台灣脫離藍綠對立泥沼，為年青世代預約下一輪太平盛世。

（作者為國會助理）

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