法操》判決書公開你就讀得懂嗎？撰寫方式也該改革

司法實務必須與生活連結，「判決書」要讓社會大眾理解，才能讓人民親近司法，進而得到人民的信任！因此，不只是單純的公開「判決書」內容，而其撰寫的方式，也該大大改革，才能真正透明又親民。

文／法操司想傳媒

司法改革，無疑是新政府上任後的重大政策之一。而司法改革國是會議，從2017年2月開始分組會議，最後的總結會議，也將於2017年7月初登場。此次會議議題廣泛，從法院組織改革到被害人的保護，也出現通姦除罪化、自主墮胎年齡下降等決議。這些議題，有些跟現行的司法制度直接相關，有些則是間接相關。

在司改國是會議即將進入尾聲之際，我們也帶領大家回歸司法改革的基礎，在國是會議的眾多議題之外，來談一談人民接觸、親近司法最簡便、直接的途徑──「判決書」。

判決書艱澀難懂，一直是關心司法改革的民眾關注的焦點。例如曾經受到熱烈討論的「失所附麗」或是羅列10大難懂字詞等等。而《法操》長期關心司法議題，在研究、介紹許多案件給民眾時，也必須閱讀許多判決書。即使是比一般民眾常閱讀判決書的法操編輯，也仍然在閱讀上會遇到許多困擾。現在，也讓我們舉出幾個例子與各位分享。

難懂一：到底誰是誰——甲○○？乙○○？丙○○

在隱私權高舉的時代，政府為了保障人民的隱私權，做了各項保護措施，例如將判決書內的名字全部用「甲乙丙丁」抽換。在保護隱私權的立場來說，這樣似乎是一個適宜的作法，但是其實細細去推敲判決書的文字，仍有許多敘述可以推論出每個代碼所代表的被告為何，因為在判決書的一開始，就已經列出了被告的名字。

判決書是外界理解法院判決最簡便的途徑，雖然目前除了保護性案件無法旁聽外，法院原則上都是公開審理，每個人都可以去旁聽。但考量到時間與空間的限制，並不是每個關心案件的人，都有辦法親自到法院旁聽，所以判決書幾乎可說是社會大眾瞭解案件真相的唯一途徑。

隱私權的保護自然是需要留意，但因此而將一切都以代碼表示，是否稍嫌矯枉過正呢？若把被告的所有資訊都隱藏，那麼非本案當事人，要去閱讀案件相關的判決就會難上加難。另外，值得注意的是，將被告的名字，明列在判決書中，到底有無觸犯個人資訊保障法呢？

依照個人資訊保障法規定，在法律有明文規定時，犯罪前科之個人資料，可以蒐集、處理或利用，而依刑事訴訟法第51條規定，裁判書應記載受裁判人之姓名、性別、年齡、職業、住

所或居所。但為了保護當事人，以防有依判決書尋仇的情形，所以目前已經將年籍資料隱藏了。但判決書亦是司法權行使一環，社會大眾有權知道國家權力行使的情形，判決書的紀載仍須具備特定當事人的資料，全然隱藏被告的姓名，仍不適宜。

而既然判決書規定要公布被告姓名，現行制度下，在判決書的開頭，也仍然會有被告的姓名，但判決書內文卻以甲、乙、丙、丁的方式呈現。這樣的做法不僅無益於被告隱私的保障外，反而造成了大眾在閱讀判決書上的困難。

難懂二：否定+否定=肯定

判決書論述中，也常常使用「負負得正」的文法，例如「尚難謂非無理由」，到底是「有理由」還是「沒理由」呢？另外，還有「尚非難謂」、「要非難謂」、「應屬非虛」、「非法所不許」等。

雖然多思考個幾秒，可能就可以理解其中的意思，如上述的「尚難謂非無理由」，「難謂」的意思是否定的，而「非」亦是否定，所以這句話白話的意思是「不能說是沒有理由」，但有理由或沒有理由，一定要講得這麼隱晦嗎，既然法院都已經進行詳細縝密的審理了，說出一句肯定的有理由或無理由，有這麼難嗎？

難懂三：判決書「落落長」

最後，判決書過長，也是閱讀判決書的一大困擾之一。如法操長期臨庭的「味全油品案」，判決書就多達300多頁。用頁數來說可能不夠精準，那麼我們精算字數來看看，這300多頁，總共有18萬2412個字。而太陽花立法院案的判決，也同樣將近9萬字。這麼長的判決書，要全部看完，本身就已經有點難度了，更何況裡面還充滿了艱深難懂的文字呢？

也許有民眾覺得，因為案件很複雜，所以長篇幅的判決書有其必要，但是過長的判決書，也同樣會模糊焦點，讓民眾不知道判決的重點到底在哪裡，同時，也大大漸弱了民眾想要了解案件的熱忱，對文字不熟悉的民眾，更是增加了一道閱讀門檻。

判決書公開，是司法公開透明很大的一步。人民可以透過判決書去了解法官的心證，也可以透過判決書去了解案件的真相，進一步去尊法循法。但現今判決書的難懂冗長，導致閱讀上的困難，成為司法公開透明的阻力。在大家都無法好好閱讀判決書的狀況下，判決書公開的意義也大大減弱了。

雖然，有許多分析判決的網站、媒體，能夠以報導的方式，簡短讓民眾了解案件，但經過擷取的資料，往往不夠全面，也會受到媒體內部新聞室的過濾，呈現在民眾眼前的，可能也已經不是案件的全貌。

《法操》一直相信，大部分的法官與檢察官，都是非常認真的，但是司法實務必須與生活連結，判決書要讓社會大眾理解，才能讓人民親近司法，進而得到人民的信任！因此，不只是公開判決書，其撰寫的方式，也該大大改革，才能真正透明又親民。

本文經授權轉載自法操 判決書公開你就讀得懂嗎？撰寫方式也該改革