Outside》聯合國稱為「領先世界」：威爾斯的公共衛生改革

2015年，威爾斯制訂了「未來世代的幸福（威爾斯）法案2015」（Well-being of Future Generations （Wales） Act 2015），被聯合國評為「領先世界」（world-leading）。七個幸福目標，旨在使威爾斯成為一個更健康的地方。

JOSEPH LI

哪個國家的衛生法例領先世界？您可能會想到北歐國家，不會想到威爾斯。不過，威爾斯的一些衛生法例，己被聯合國評估為「領先全球」。

威爾斯的一些衛生法例在英國裡走得比較前。2011年，威爾斯下令每個膠袋最少徵收5便士的費用。到了2013年，北愛爾蘭跟隨，然後是2014年的蘇格蘭，以及2015年的英格蘭。2015年，威爾斯禁止18歲以下的乘客在汽車中吸煙。一年後，蘇格蘭訂立了類似的法律，而北愛爾蘭最近才完成了有關規定的磋商。

2015年，威爾斯制訂了「未來世代的幸福（威爾斯）法案2015」（Well-being of Future Generations （Wales） Act 2015），被聯合國評為「領先世界」（world-leading）。七個幸福目標，旨在使威爾斯成為一個更健康的地方。

威爾斯政府訂立的七個幸福目標

當中最有趣和最重要的，是把健康影響評估（HIA，Health Impact Assessments）包納為法定基礎。

這項最新的公共衛生法，使威爾斯成為世界上第一個擁有法定HIA的國家。

目前，只有澳大利亞的塔斯馬尼亞州和加拿大的魁北克省和英屬哥倫比亞省才有法定的HIA。

HIAs是甚麼？它讓公共衛生機構預先評估一些建議的行動（法規，政策，計劃或項目）有何影響。簡言之，所有政策都要考慮人類健康（health in all policies）。HIA會把建議政策對健康的影響最佳化，也會建議如何把負面影響減到最低。法律將適用於威爾斯政府、地方部門和地方衛生委員會等——如果它們需要作出政策決定，都會被要求公告它們的HIA，並且承擔責任。

自1994年以來，英國醫學協會Cymru威爾斯一直在推動成立法定的HIA：它們認為，這有機會使威爾斯成為公共衛生領域的國際先行者。它們也認為，這可以從更廣闊的環境著手解決影響健康的問題。而且，可以在健康狀況出現問題之前便加以預防。

HIA的規模可以有所不同，但它們通常涉及風險評估、數據分析和研究文獻的整理。利益相關者／持份者也會參與，例如醫療專家和公民的聲音，也是重要的。HIA也容許個別市民挑戰公共機構。如果市民認為公共機構沒有有效完成HIA，市民可以採取行動進行司法審查。如果對更廣泛的公眾有影響，司法審查申請便需要由一個代表團體提出。

本文經授權轉載自Outside 聯合國稱為「領先世界」：威爾斯的公共衛生改革