自由開講》黨內互打 基層感到不安

王志良

遠見民調讓嘉義市長涂醒哲又最後一名，但是涂市府不滿遠見結果，提出自己做的民調結果，而且有做比較。他們提出2016年12月，涂滿意度約36%，不滿意約44%，和外界民調結果相似；今年5月再次調查，滿意度上升至45%，不滿意降為25%。

遠見民調讓嘉義市長涂醒哲又最後一名，但是涂市府不滿遠見結果，提出自己做的民調結果，而且有做比較。（資料照記，者王善嬿攝）

因為這半年政績有出來，最近一次比去年大幅進步，用自己做的民調想打臉遠見。遠見臉確實被打了，但遠見的民調做很多年了，有一定的媒體曝光效果，但現在市府未雨綢繆做了內部民調，至少有更多民調做更多比較，而不會一直跟遠見的風向跑，不過外界還是對此有政治解讀。

涂民調低迷，國民黨動作越來越大，吳敦義日前提及嘉市說要「恢復黃敏惠市長輝煌燦爛年代」，更說「要把他拚下來」。放眼望去，南部縣市的執政機會，國民黨唯一的機會就在嘉義市，這次吳當然不肯放過，還沒當上主席就野心勃勃設想2018年拿下嘉義市。不過吳在嘉義市風評一向不好，黨主席得票率低於全國平均值不說，他爭議事件更族繁不及備載。而黃敏惠當了兩任嘉義市長，任內沒什麼大建樹，汙水接管、鐵路高架、貨轉中心、路平、水資源中心、國民運動中心進度皆為0%，還被網友譏稱為公園市長，黃在嘉義市根本不是輝煌時代，而是灰暗時代，她明年還有機會嗎？

基層其實心知肚明，涂醒哲當初能選上嘉義市長，不只是馬英九神助，還有勤跑基層，最後好不容易終結民進黨嘉義市零執政的紀錄，誠屬不簡單，況且現在涂民調雖低，但他向蔡總統爭取到鐵路高架化建設，可說是南部縣市現任首長中迄今最能拿出來宣揚的重要政績之一。

前一陣子小英之友會會長徐文志有被傳出要中途取代涂，但市長四年任期是民主制度，中途取代將大大傷害民進黨，後來這事被證實子虛烏有。如果論實力，徐在基層經營不深，他自己也對外表示沒有規劃要選。另外最有可能問鼎嘉市長的立委李俊俋可能正在鴨子划水，對於選市長相當低調，其他曾被新聞隱射的嘉義市政治人物普遍看來實力都弱，無法變成一方霸主。

想選的人可能很多，但嘉義市政治人物大多不願正面表態，但嘉義縣長張花冠動作可大了，她拋出縣市合併，外面猜測她的如意算盤是縣市加起來的綠色選民多於藍色選民，因此只要合併，嘉義成為鐵板一塊綠營就能躺著選，她似乎也想以此當作自己的政治籌碼。

合併一事，涂醒哲持不認同看法，嘉義市議會更大動作決議反對，大部分嘉義市民目前也不希望合併，有雜誌做出52.4％市民反對縣市合併，而現行制度也有窒礙難行之處，張拋出的蛋白蛋黃之說僅是曇花一現。看在民進黨支持者眼裡，最近的紛擾已經達到權鬥臨界點，民調低的涂面對黨內外各方勢力競逐，有如孤鳥，明年縣市長選舉即將到來，涂市府還是要讓民眾認同綠色執政品質保證。其次民進黨如為大局著想，為中央與地方都能永續執政著想，黨內不該互打，而要設法團結一致面對共同敵人國民黨，不要讓嘉義市成為綠色執政的破口。

（基層民進黨黨工）

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