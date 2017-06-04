MedPartner》美國兒科醫學會最新建議：1 歲以下幼兒不要喝果汁！那成人可以喝果汁嗎？該怎麼喝？讓醫師與營養師一起告訴你

瓶裝的果汁已經不是最新鮮的態樣，許多營養素都可能流失。即使是現打的果汁，在製作的過程中，也會因為光照、溫度、氧化等因素，導致營養素的流失或變性。雖然現在有不少廠商宣稱其製造方式可以更有效保存營養素，但主要還是上面所提到的，果汁含有的膳食纖維以及其他營養素，跟整顆完整的水果比起來，絕對是完整的水果勝出啊！

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美國小兒科醫學會在禮拜一公佈了一個讓許多家長摔破眼睛的建議： 不要給 1 歲以下幼兒喝純果汁。消息一出，大概許多家長還有果汁製造商都哀鴻遍野，小朋友超愛喝果汁的啊！其實不只小朋友，大人也很愛啊～那這樣以後一歲以下小朋友不能喝果汁，那一歲以上的小孩呢？那大人呢？接下來到底怎麼喝果汁才對？

大家先別緊張，讓 MedPartner 團隊醫師與營養師一起幫你回顧美國兒科醫學會的原文以及相關文獻，給不只是幼兒，還有所有健康成年人一個具參考價值的建議吧！

為什麼以前會建議幼兒喝果汁？

長久以來，兒科醫師或其他科醫師常常會建議小朋友喝果汁，主要有以下幾個理由：

1. 果汁可以提供維他命C以及一些額外的水分給孩童

2. 對於便秘的孩童，果汁被認為有改善便秘的作用

3. 除了被認為是個挺健康的營養來源外，有時候果汁可以提供一些鈣質補充

另外當然還有個很主要的理由：因為果汁好喝。

多數的小朋友都喜歡果汁，要餵各種食物給小朋友時，爸媽或其他照護者常常要花許多心力，但是如果是要給小朋友喝果汁，大多的小朋友都會搶著喝啊～（當然我們知道有些家長這時會很哀怨，覺得自己家的小孩連果汁都很難餵ＱＱ）

所以基於上述的理由，我們猜看到文章的朋友們，應該在小時候都有喝果汁的經驗，或者是沒這麼好命，喝的也不是純果汁，可能是色素加糖再加上一些稀釋的濃縮果汁吧⋯⋯

為什麼現在不建議幼兒喝果汁？

但是隨著對於嬰幼兒的健康研究越來越多，也有越來越多證據顯示出給孩童喝果汁的壞處。主要有以下幾點理由：

1. 果汁含有很高的糖分，可能導致孩童過多的熱量攝取

2. 果汁的高糖份可能導致孩童蛀牙的風險

3. 果汁缺乏蛋白質以及纖維素，可能導致孩童不正常的體重增加（長太快或太慢都可能）

4. 多種果汁可能影響藥物的吸收（葡萄柚汁、藍莓汁、蘋果汁等等）

5. 天然果汁其實挺容易腐敗，增加食物中毒風險

除了兒科醫學會的意見之外，在紐約時報的相關報導中，波士頓兒童醫院牙醫主任也認為小朋友確實不必喝果汁，特別是容易蛀牙的孩童更應該避免。他在報導中表示，市售的純果汁的含糖量，其實已經跟汽水差不多，例如你如果選擇喝 4 盎司（大約 120 毫升） 的蘋果汁，你幾乎不會攝取到纖維素，但會喝了 13 公克的糖，攝取總共近 60 大卡的熱量。但如果你給孩子半杯蘋果的切片蘋果，他會攝取到 1.5 公克纖維，而糖分則會降至 5.5 公克，熱量攝取也會降至 30 大卡。

這不光是你看到的糖類攝取還有熱量攝取的數字改變而已，事實上，果汁跟完整的水果進入到你的消化道，也是很不一樣的狀況。果汁進去時，糖很快就會被吸收，導致血糖的波動，但完整的果肉被吞入後，消化系統還要破壞果肉的組織，才會讓其中的營養素慢慢釋出，另外完整果肉產生的飽足感，也會降低之後的更多食物攝取。

除了幼兒以外，成人應該怎麼喝果汁？

在這一份建議中有提到，1 歲以下孩童禁喝果汁；1 歲至 3 歲孩童，每天果汁飲用量不超過 4 盎司（約 120 毫升）；4 歲至 6 歲孩童，每天果汁飲用量不超過 4 盎司至 6 盎司（約 120 至 180 毫升）；7 歲至 18 歲兒童，每天果汁飲用量不得超過 8 盎司（約 240 毫升）。

但媽媽還是可以製作果泥給孩子當副食品，這部分是沒問題的！畢竟果泥含有的膳食纖維就比果汁多很多，健康價值也比純果汁高喔。

事實上，如果以 MedPartner 團隊醫師以及營養師的共同意見，我們會建議，「只要你能咬得動水果，其實真的不需要喝果汁」。瓶裝的果汁已經不是最新鮮的態樣，許多營養素都可能流失。即使是現打的果汁，在製作的過程中，也會因為光照、溫度、氧化等因素，導致營養素的流失或變性。雖然現在有不少廠商宣稱其製造方式可以更有效保存營養素，但主要還是上面所提到的，果汁含有的膳食纖維以及其他營養素，跟整顆完整的水果比起來，絕對是完整的水果勝出啊！所以如果是一般健康成人，事實上你「並不需要喝果汁」，如果真的想喝，一天也不必超過孩童的最高限量 240 毫升喔！

在廠商的大力行銷下，對於果汁，不只是家長，其實許多社會大眾對它還是有「天然」、「健康」這類的不正確的迷思啊～大家趕快把正確知識分享傳播給身邊的人吧！！！

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 美國兒科醫學會最新建議：1 歲以下幼兒不要喝果汁！那成人可以喝果汁嗎？該怎麼喝？讓醫師與營養師一起告訴你