法操》媽寶的養成：警破窗救兒 母卻怒嗆賠償

在日常生活中，遇到警察執法時，的確也可能發生執法過當或是警方要求不合理的狀況，主張自己的權利，的確是法治國給予我們的保障。但若警察行使職權依法有據，我們是否也該對這些認真辛苦的公務員多一些尊重呢？

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，新北市新店區，有一名男子，將未熄火的進口車INFINITI QX70，停於大樓停車場車輛出入口處的黃色網格上，一停就是一小時。大樓保全認為情況有異，故報警處理。警方趕到現場，敲車窗半小時，車內男子仍未回應，警方於是破窗救人，確認男子安全無虞，實施酒測發現，其酒測值超標，故開單扣車。

事後男子的媽媽至警局，認為警方沒有必要破窗救人，並稱「進口車玻璃都很貴」，認為警察執法過當，揚言要向警察求償。警察破窗救人，到底有沒有法律依據呢？而這位媽媽的要求，是否合理呢？就讓《法操》為您分析！

警察職權行使，依法有據

日常生活中常見有民眾在車上一氧化碳中毒身亡的新聞報導。車上為密閉空間，如未熄火，可能發生一氧化碳中毒之意外，已是眾所皆知的事實。而警察本次破窗，即是擔心該名男子可能生命危險。

依照警察職權行使法第26條及第28條規定，警察因人民之生命、身體有迫切之危害，非進入不能救護時，得進入住宅、建築物或其他處所。警方可以採取必要之措施，排除現行危害個人生命、身體的狀況。

當時的情況，該名男子已經待在車上長達1小時，警察也持續敲窗30分鐘，警方根據現場的客觀情況判斷，該名男子可能有生命迫切之危害，因此警方當然可以採取必要措施。

男子媽媽揚言求償，是否有理？

事後男子媽媽認為警察的手段過當，主張警察沒有必要將車窗打破。在敲破車窗之前，警方已經先拍打玻璃30分鐘，才判斷應該直接敲破車窗。但是否真的如同該名男子的母親所言，警察仍有敲破車窗之外的其他方法呢？

警方破窗救人。（民眾提供）

或許有民眾會想到，警方可以找鎖匠來開車門，但當時情狀，男子待在車內已經持續一段時間，警方敲車窗也沒有反應。警方當下合理的懷疑，男子可能處於生命危急的狀況下，把車窗打破，合情合理，畢竟等鎖匠來，仍需要時間，若耽誤到救援時間，男子可能因此喪命。且根據新聞報導，警方破窗時間為晚間12點10分，此時要找到鎖匠，也有其困難。

試想，若男子並非酒醉而無回應，而是真的一氧化碳中毒，因此無法回應。那麼，若警方選擇找鎖匠，而不破窗，拖延到救援時間，以致發生憾事，此男子媽媽是否又要向警方提告，認為其執法怠惰呢？

至於男子的母親揚言要提告該名警察，根據刑法第21條規定，依法令之行為，不罰。故即便警察有打破車窗，構成毀損罪，但由於其依法行使職權，故在刑法上，仍不具有可罰性。而國家賠償法第2條的規定，必須要公務員有故意或過失不法侵害人民權利，國家才須負賠償責任。經過分析，本案警察，並無過失，且警察依法行使職權，並非不法侵害，不符合國賠的構成要件。所以男子媽媽的請求，應該很難構成。

在日常生活中，遇到警察執法時，的確也可能發生執法過當或是警方要求不合理的狀況，主張自己的權利，的確是法治國給予我們的保障。但若警察行使職權依法有據，我們是否也該對這些認真辛苦的公務員多一些尊重呢？

本文經授權轉載自法操 媽寶的養成：警破窗救兒 母卻怒嗆賠償