無以酩狀》Pirate：《神鬼奇航：死無對證》能力無關乎性別

性別從來都不該是決定成就（或者婚姻）的關鍵。替自己設的限，只有自己才能打破；而旁人應該學習的，則是尊重。

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迪士尼冒險電影《神鬼奇航（Pirates of the Caribbean）》系列多年後推出第五集－《死無對證 （Dead Men Tell No Tales）》，一樣以海盜加上神話鬼怪元素，再將先前人物聚集懷舊，恢宏壯闊的場景成就一齣聲光娛樂大片。

前幾集的孩子長大成人，史派羅船長身上的配件原來都有些故事原由，一樣是海盜們隨身必備的蘭姆酒（Rum），反派其實是因為過去遭逢巨變才會作惡多端。復仇是主軸、拯救也是主軸，犧牲與重逢在劇末的時候總是試圖讓人動容。

《神鬼奇航：死無對證》繼承系列作品的冒險元素。（圖：Walt Disney Pictures）

歴史上加勒比海著名的海盜興盛於16、17世紀，大多打劫從美洲載運貴重財寶回歐洲的商船。英國政府甚至默許英國海盜行搶同時壓制西班牙海軍；牙買加的皇家港被英國佔領後成為貿易與海盜集結中心，是當時著名的海盜港。在英國取代西班牙制霸海權後，海盜開始掠奪不分對象，僅為圖謀利益，行動範圍日益擴張，歐洲國家遂開始整頓肅清海盜問題。

1929年由巴黎調酒師－喬治．加布里埃爾．史頓（Georges Gabriel Thenon，別稱Rip）編著的法文調酒手冊《Cocktails de Paris》，收錄一款名為「海盜（Pirate）」調酒。以等量的蘭姆酒、白蘭地與草莓糖漿，加上適量檸檬汁搖製；口感是豐富的果香酸甜裡保留酒精醇厚。該酒譜的蘭姆酒選用創立於1765年加勒比群島當中馬提尼克島上的聖詹姆士蘭姆酒（Rhum Saint James ），以及拿破崙干邑白蘭地（Courvoisier Cognac）為主要基酒。

使用Rhum Saint James調製的Pirate Cocktail。（圖：藏書票 Exlibris）

2006年十月，根據史實改編的《海盜女王（Pirate Queen）》在芝加哥首演，之後便成為百老匯的熱門劇碼。16世紀愛爾蘭一位海賊頭目的女兒－葛蕾斯．歐馬利（Grace O'Malley）打破女性不得登船禁忌，從小便偷偷學習駕船技巧，成年後替父親帶領部屬對抗英格蘭海軍，被譽為「海盜女王」；甚至還與伊莉莎白女皇談判，協同英軍對抗西班牙艦隊。

2013年，開幕沒有多久的紐約死兔子酒吧（The Dead Rabbit Grocery and Grog），該店內調酒師－吉莉安．沃斯（Jillian Vose）以描述這位傳奇女性的劇作，加上過去的「海盜」酒譜概念，發想出同名調酒「海盜女王（Pirate Queen）」。先搗碎一顆草莓，再倒入1盎司普雷森珍稀5年巴貝多蘭姆酒（Plantation Grande Reserve 5 Years Old Barbados Rum），1盎司博斯杜松子酒（Bols Genever），少量真的苦克里奧苦精（Bitter Truth Creole Bitter），各四分之一盎司甘蔗糖漿、蜂蜜糖漿、薑汁糖漿、肉桂糖漿，與四分之三盎司檸檬汁，混合搖製後濾冰倒入雞尾酒杯內，再飾以少許現磨肉荳蔻粉末。一點草莓果香串起溫暖充滿辛香風味的韻 緻讓人回味再三。

使用Bols Genever調製的Pirate Queen。（圖：發琴吧 Ginspiration）

創作這杯「海盜女王」的吉莉安也是一位相當厲害的女性。從十七歲開始便在亞利桑那州的一間啤酒廠工作，五年內再從送餐員轉職調酒師、接著升任吧台經理；2010年前往紐約布魯克林的三葉草俱樂部（Clover Club）、梅森普瑞米爾（Maison Premiere），然後死訊公司（ Death & Company）到死兔子酒吧。吉莉安靠著努力與天賦一路在著名酒吧學習成長，獲得 許多肯定。前些年到紐約死兔子酒吧跟吉莉安點了一杯「蒂珀雷里（Tipperary）」，酒體平衡紮實，而她本人則是相當親切；是個值得向人們推薦的調酒師與酒吧。

正在調製Pirate Queen的Jillian Vose。（圖：The Dead Rabbit）

《神鬼奇航：死無對證》電影裡的女天文學家卡芮娜、愛爾蘭海盜女王葛蕾斯、優秀的女調酒師吉莉安，只要有心，性別都不該是決定成就（或者婚姻）的關鍵。我們替自己設的限制，只有我們自己才能打破；而旁人應該學習的，則是尊重。

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