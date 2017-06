無以酩狀》Pirate：《神鬼奇航：死無對證》能力無關乎性別

性別從來都不該是決定成就(或者婚姻)的關鍵。替自己設的限,只有自己才能打破;而旁人應該學習的,則是尊重。

迪士尼冒險電影《神鬼奇航(Pirates of the Caribbean)》系列多年後推出第五集-《死無對證 (Dead Men Tell No Tales)》,一樣以海盜加上神話鬼怪元素,再將先前人物聚集懷舊,恢宏壯闊的場景成就一齣聲光娛樂大片。

前幾集的孩子長大成人,史派羅船長身上的配件原來都有些故事原由,一樣是海盜們隨身必備的蘭姆酒(Rum),反派其實是因為過去遭逢巨變才會作惡多端。復仇是主軸、拯救也是主軸,犧牲與重逢在劇末的時候總是試圖讓人動容。

《神鬼奇航:死無對證》繼承系列作品的冒險元素。(圖:Walt Disney Pictures)

歴史上加勒比海著名的海盜興盛於16、17世紀,大多打劫從美洲載運貴重財寶回歐洲的商船。英國政府甚至默許英國海盜行搶同時壓制西班牙海軍;牙買加的皇家港被英國佔領後成為貿易與海盜集結中心,是當時著名的海盜港。在英國取代西班牙制霸海權後,海盜開始掠奪不分對象,僅為圖謀利益,行動範圍日益擴張,歐洲國家遂開始整頓肅清海盜問題。

1929年由巴黎調酒師-喬治.加布里埃爾.史頓(Georges Gabriel Thenon,別稱Rip)編著的法文調酒手冊《Cocktails de Paris》,收錄一款名為「海盜(Pirate)」調酒。以等量的蘭姆酒、白蘭地與草莓糖漿,加上適量檸檬汁搖製;口感是豐富的果香酸甜裡保留酒精醇厚。該酒譜的蘭姆酒選用創立於1765年加勒比群島當中馬提尼克島上的聖詹姆士蘭姆酒(Rhum Saint James ),以及拿破崙干邑白蘭地(Courvoisier Cognac)為主要基酒。

使用Rhum Saint James調製的Pirate Cocktail。(圖:藏書票 Exlibris)

2006年十月,根據史實改編的《海盜女王(Pirate Queen)》在芝加哥首演,之後便成為百老匯的熱門劇碼。16世紀愛爾蘭一位海賊頭目的女兒-葛蕾斯.歐馬利(Grace O'Malley)打破女性不得登船禁忌,從小便偷偷學習駕船技巧,成年後替父親帶領部屬對抗英格蘭海軍,被譽為「海盜女王」;甚至還與伊莉莎白女皇談判,協同英軍對抗西班牙艦隊。

2013年,開幕沒有多久的紐約死兔子酒吧(The Dead Rabbit Grocery and Grog),該店內調酒師-吉莉安.沃斯(Jillian Vose)以描述這位傳奇女性的劇作,加上過去的「海盜」酒譜概念,發想出同名調酒「海盜女王(Pirate Queen)」。先搗碎一顆草莓,再倒入1盎司普雷森珍稀5年巴貝多蘭姆酒(Plantation Grande Reserve 5 Years Old Barbados Rum),1盎司博斯杜松子酒(Bols Genever),少量真的苦克里奧苦精(Bitter Truth Creole Bitter),各四分之一盎司甘蔗糖漿、蜂蜜糖漿、薑汁糖漿、肉桂糖漿,與四分之三盎司檸檬汁,混合搖製後濾冰倒入雞尾酒杯內,再飾以少許現磨肉荳蔻粉末。一點草莓果香串起溫暖充滿辛香風味的韻 緻讓人回味再三。

使用Bols Genever調製的Pirate Queen。(圖:發琴吧 Ginspiration)

創作這杯「海盜女王」的吉莉安也是一位相當厲害的女性。從十七歲開始便在亞利桑那州的一間啤酒廠工作,五年內再從送餐員轉職調酒師、接著升任吧台經理;2010年前往紐約布魯克林的三葉草俱樂部(Clover Club)、梅森普瑞米爾(Maison Premiere),然後死訊公司( Death & Company)到死兔子酒吧。吉莉安靠著努力與天賦一路在著名酒吧學習成長,獲得 許多肯定。前些年到紐約死兔子酒吧跟吉莉安點了一杯「蒂珀雷里(Tipperary)」,酒體平衡紮實,而她本人則是相當親切;是個值得向人們推薦的調酒師與酒吧。

正在調製Pirate Queen的Jillian Vose。(圖:The Dead Rabbit)

《神鬼奇航:死無對證》電影裡的女天文學家卡芮娜、愛爾蘭海盜女王葛蕾斯、優秀的女調酒師吉莉安,只要有心,性別都不該是決定成就(或者婚姻)的關鍵。我們替自己設的限制,只有我們自己才能打破;而旁人應該學習的,則是尊重。

