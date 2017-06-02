自由限時批》老K的背後靈發怒了？！

◎董森霖

奇怪耶？國民黨主席的選舉不是已經結束了， 怎麼卻為交接的芝麻綠豆小事，鬧得不可開交，一副要「亡」 了的樣子！（只有黨中央的洪派主管不幹而已）這也未免太嚴重了。

其實，說穿了，就是背後靈在搞怪，不爽怎麼一個選舉，就變成「 台灣國民黨」的天下，豈不離「中國」越來越遠了？！

事實上，國民黨慘敗一年多來，早已禍延在中國大陸的台商（ 北京視為未盡力），而30多萬中央和地方的國台辦也都快沒飯吃了 ，整天「苦頭柴面」，淨說些連自己也不懂的話！都怪自己押錯寶， 又忘了「早知道」先撈一票！

類如內部人事也不安穩，風聲鶴唳；中央仍雷厲風行在查辦與「 紅藍」連線（據逃亡的郭文貴在「美國之音」說，連「綠」 的亦有份）的黨政權貴商賈，有無「貪腐」等工作（像前一陣子， 一位龔副主任不就被抄辦了，財富驚人）， 至於散落各地的台商就更「嚴管」了（諸如查稅、投資方向等）， 近日還發布「網路管制令」，今後連寫簡訊都得「具名」，免有「 漏網之魚」，好不可怕啊！此在台灣天天自由呼吸的人， 根本難以想像的但丁「煉獄」！

話說洪秀柱不但交接意見多，近日還停開中常會，揚言要「請辭」 走路！這是演的那一齣戲？！不就是演給背後靈看！顯示洪派最「 中國」了，因為白先生最容易「口是心非」，搞「台灣國民黨」！

話說洪秀柱不但交接意見多，近日還停開中常會，揚言要「請辭」走路！這是演的那一齣戲？！不就是演給背後靈看！（資料照，記者廖振輝攝）

所以，北京近來私下動作頻頻，既要吳敦義一再「交心」， 卻又一再「不放心」，現連全國政協的頭頭都放話，斬釘截鐵地說： 「連實質的本土台灣國民黨」，都不可以！必須要道道地地的「 中國味」（當中國共產黨的小弟）。

復次，吳敦義儘管「謹小慎微」，但問他是不是「中國人？」或「 台灣人？」，答案突然變成「模稜兩可」。因為想要拉攏2018、 2020的本土中間選民，又想表現自己是蔣經國的傳入， 搞模糊說「自己是台灣人，也是中國人」，想多面討好， 結果都遭批，政客心態，表露無遺！

然則，也把北京惱火了，官方媒體形容他和「台獨」有如「 一丘之貉」，應「認同一中」，沒有「各表」，說是「 獨台尾巴已露出來了」；於是部分黃復興和洪派深藍自然大喜， 亦不經意頻頻出賤招，讓北京知道「爺們還活著」！

現在看來，北京和洪派或深藍的看法沒錯， 吳敦義的選票是以地方派系居多，而這些「黑金」 樁腳影子至今猶存，根本無中心思想、改革理念可言，遑言「 什麼中國、台灣」，就是「利我黨」！自是民進黨的對頭，亦是老K 少數清流的對頭！

如今地方派系挾吳敦義拿下黨主席，自然要在中常委、中央委員、 黨代表席次分一杯羹，俾左右地方選舉提名權， 還有可在中國行走方便等等，如此一來，這種類型的「台灣國民黨」 無異名存實亡，與「政治分贓」的幫派，並無差異！

是以，吳敦義已面臨黨的存亡嚴峻挑戰，及如何擺脫背後靈， 讓台灣選民感受得到，在在都是嚴酷的考驗！

不過，從吳的「交接小組」及團隊成員觀察， 恐怕很難讓人有所期待？！亦請白先生認真嚴肅地「去白存真」， 或可有救。否則只是背後靈的傀儡，黨內「權力分贓」者， 而黨主席的選舉，亦只是鬧劇一場！