自由開講》後山皇帝搶台北皇帝 市民買帳嗎？

◎紀安秀

花蓮縣長傅崐萁最近動作頻頻，除了贈送台北市議員花蓮農產品，又藉蘇花公路於端午連假坍方而大作文章，高調痛批蔡政府不重視後山，是否意在下屆台北市長選戰，答案似乎很明顯。不可諱言，遠見雜誌公布最新民調，傅縣長再度蟬聯五星，可見花蓮縣民非常給面子。但不禁想問，傅縣長屆滿後轉戰台北市長，能獲得台北市民青睞嗎？答案恐怕是個大問號。

有夢最美，傅參選台北市長是其權利，但若因年年獲五星評價，就高估自己行情，恐會讓自己騎虎難下。（記者王峻祺攝）

暫且不論藍綠與柯文哲爭搶市長，傅以無黨籍參選，困難度很高，傅曾任數屆花蓮選區立委，長期深耕花蓮，與台北市並沒有緊密的淵源。何況，台北與花蓮選民喜愛及自主性可能有所不同，把治理花蓮那一套搬到台北來，市民不見得會買帳。

其次，傅曾以個性不合為由，與妻子徐榛蔚辦理離婚，隨即宣布徐擔任副縣長，內政部認定假離婚撤銷任命，檢方起訴偽造文書，花蓮地院判處兩人徒刑，監察院也開罰，最後傅徐再度恢復婚姻關係，顯見傅用人及情操有重大瑕疵，想翻轉台北人印象，似乎不容易。

有夢最美，傅參選台北市長是其權利，但若因年年獲五星評價，就高估自己行情，恐會讓自己騎虎難下。

（家管）

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