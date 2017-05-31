兩岸與國際》台商應聰明地應對共產黨的計謀

對於中國政府而言，台商只是它的策略點，卻非戰略目標的全部。中國政府要的仍是一個更大的戰略利益，也就是：統一台灣，收編台灣。台商只是小菜，台灣才是大菜。而經濟蓋為一國生存之命脈，掌控台商的金融與資源通路，就可控制台商；控制了台商，就掐住台灣的生存命脈。

顏建發／健行科技大學企管系教授

中國國台辦主任張志軍5月24日在全國台企聯成立10周年會上強調：「如同我們絕不容忍台獨分裂的堅定立場一樣，努力增進兩岸同胞福祉和親情的承諾『言必信、行必果』」。周年會的重點明明是一個如何藉協助台商在中國發展以促進中國自身的經濟成長的場子，卻被搞得十足的政治味。張志軍所施展的正是眾所熟悉的「軟硬兩手抓；而軟的更軟，硬的更硬」的手法。

國台辦主任張志軍（24日）在全國台企聯成立10周年會上強調:「如同我們絕不容忍台獨分裂的堅定立場一樣，努力增進兩岸同胞福祉和親情的承諾『言必信、行必果』」。（資料照，記者陳志曲攝）

張志軍還宣布《台灣同胞投資保護法（投保法）》修正案之實施細則，即將發布。他並透露中國各省市也正籌設「一帶一路」建設有關的產業園區，台商將可入駐，共享商機。顯然中國政府已開始單邊啟動惠台措施，由中央下達地方，藉由一帶一路的計畫，欲將台商全面地編入中國的政經體系。

為了配合中國自身的經濟發展需要，中國政府越來越懂得藉由融資，主導與操縱台商。去年12月張志軍便在河南鄭州的「2016年全國台協會長座談會」上提出了，台商自行籌組民營銀行並參與一帶一路建設的構想。據了解內部運作的人士透露，這家表面宣稱是由台商自行籌設的「台商民營銀行」，固然程序上由幾位台企聯幹部與台商發起，但實際上資金來源全是中國政府，台商發起人只是人頭、魁儡。北京將錢透過台商銀行借給台商，可以說有一石多鳥之效： （1）銀行從台商借貸中獲取利潤；（2）拉進台商資源為一帶一路助勢，甚至磁吸後續台商跟進；（3）借錢給台商，進行「餵、養、套、殺」，透過銀根的鬆緊左右台商的政治傾向；（4）最後，中國政府成為台商真正的老闆，台商被迫選邊，並成為促統的先驅。中國海協會長陳德銘曾說，解決台灣問題需要「小火慢燉、久久為功」，正適切地說明了當前中國以經促統的細緻手法。

中國海協會長陳德銘曾說，解決台灣問題需要「小火慢燉、久久為功」，正適切地說明了當前中國以經促統的細緻手法。（資料照，記者方賓照攝）

中國這種透過政策、行政、資金以及大型計畫納編台商的作法，無非是希望形成新的台資集聚地；集中既有益於綜效的發揮，也利於管理、利用與操縱。而話說是一種統戰，實質上是希望善用台商的商業技能、資源與網絡，以充實中國自身的經濟，一舉數得。過去二、三十年來，中國透過類似手法善用了台商與外商的資源而將中國帶向經濟發展道路，此時的作法不過是循著老路辦事，充其量再添入一些新的元素罷了。經過十數載的累積，中國目前最豐沛的是資金，而透過經濟藍圖的規劃與資本的注挹，驅策台商為其耕耘，既可收經濟利益，也可獲得政治利益，可謂名實雙收。

然，對於中國政府而言，台商只是它的策略點，卻非戰略目標的全部。中國政府要的仍是一個更大的戰略利益，也就是：統一台灣，收編台灣。台商只是小菜，台灣才是大菜。而經濟蓋為一國生存之命脈，掌控台商的金融與資源通路，就可控制台商；控制了台商，就掐住台灣的生存命脈。一旦佈局完成，將一定的台商量掌控住，屆時北京只要使出點穴招術，便可讓台灣痛不欲生，被迫轉而向政府施壓，要求政府在政治上屈服或讓步。

中國共產黨的統戰招數不難知洞穿，但偏偏台灣內部存在不少「經濟專家」，當起北京統戰政策的代言人。論者指出，台灣如果加入亞投行，便可享有拓展新興開發國家的巨大商機；而在亞投行的架構下，台灣可以幫助中亞、西亞與東南亞等國家的公共建設，對於台灣商業拓展會有實質幫助。論述至此，這類的言論便開始批評民進黨兩岸政策的不是，並歌頌起國民黨執政時期，所謂的「一中各表」。該論述認為，「一中各表」在北京不承認、不否認的默許下，原本還有一絲參加亞投行的機會，現在「臉撕破了」，無緣參與一帶一路。因此，如要進亞投行，民進黨政府必須要有所權變，而仿香港加入的方式，是台灣未來「可以比照」的模式。

事實上，此類論述如放在台灣全面而整體的利益結構來看，似是而非。它無非將加入亞投行與參與一帶一路視為一個無上的利益而不加以質疑，其結果自然主張向北京乞和一途。問題是，沒有參與一帶一路、沒有加入亞投行，台灣就活不下去嗎？實際上，現實並非如此。反到是，這種視大一統為台灣生存唯一的願念與唯一的出路之論，不僅在進行自我迷惑，同時還協助了共產黨蠱惑人心，甚不可取。值得警惕的是，台灣一旦接受了命題，早期雖可收穫利益，但接下來，則如吸食鴉片般無法自拔，而任其驅策。

問題是，沒有參與一帶一路、沒有加入亞投行，台灣就活不下去嗎？（資料照，法新社）

利潤與風險相伴。個別台商如有意願加入，只要把利潤與風險做周全盤算，把可能的退路也備妥，我們沒有理由反對。然而，政府既知風險，便不能不懸崖勒馬，政府該做的反而應卯足勁，為企業拓展中國以外的市場。

以當前中國吞併台灣的圖謀未變，站在台灣長期與整體的利益來看，我們樂見台商以個別的身分參與一帶一路的建設或亞投行的融資，但也必須敬告台商勿將所有的雞蛋放在同個籃子。台商也需清楚，做生意如必須以自己國家的主權為代價，這種的生意是不理性的。事實上，目前中國政府需要台商來撐起它的經濟成長率，台灣政府即便不願遂其統戰圖謀，它也會單方向台商施惠。而這本是一種綁樁的作為，台商不妨利益照拿，但「票」還是不投給北京。此外，就長遠以及有品質的利益而言，台商也需考慮，當做生意還要捲入繁多的政治計算，這是艱辛而無趣的事，實不要也罷。