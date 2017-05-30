科技農報》水果貯藏技術大突破，植物性奈米配方延長芒果保鮮期

美味的熱帶水果，如何在採收後的加工處理，保持其新鮮度，一直以來都是園藝學家研究的重要課題。來自加拿大、印度與斯里蘭卡的研究團隊，從香蕉纖維中萃取己醛成分，並做成奈米粒子大小的配方，噴灑在芒果樹上，發現可有效延緩果實成熟，應用在水果的產期調節。

編譯 廖靜誼／編輯 柴幗馨、林韋佑

位在亞熱帶的台灣，香蕉、芒果、與木瓜是我們引以為傲的熱帶水果出口品項。然而美味多汁的水果，卻容易在運送過程中受到碰撞而影響價格。由於這些水果具有不耐存放的特性，特別是缺乏冷藏設備的產區，因此要維持水果的新鮮度非常困難。根據估計，收穫後的處理過程中，平均會造成40%的農產損失。



來自加拿大、印度與斯里蘭卡的研究團隊，從香蕉纖維中萃取己醛成分，並做成奈米粒子大小的配方，噴灑在芒果樹上，發現可有效延緩果實成熟，應用在水果的產期調節。此外，也能塗抹在包裝袋上延長芒果的保鮮期，減少運銷過程中，因過熟導致的碰撞傷害。這項研究由加拿大國際糧食研究中心出資，成果於今年七月刊登在每日科學新聞報導中。

美味的熱帶水果，如何在採收後的加工處理，保持其新鮮度，一直以來都是園藝學家研究的重要課題。常見的的水果保鮮處理方法有，使用人工合成的乙烯氣體生成抑制劑，1-MCP（1-methylcyclopropene），無毒且低殘留的保鮮藥劑，來延後果實成熟。



新的水果保鮮技術，靈感來自於植物本身延緩果實成熟的機制。果樹在成熟的時候，果實會產生己醛，來抑制負責打破細胞壁的植物酵素。



在研究前期，印度與斯里蘭卡的科學家找到一種己醛處理配方，並配合奈米等級的噴灑技術（噴劑的粒子大小約直徑20奈米）在芒果上進行測試。他們在果園中噴灑低濃度的己醛，發現施用後能有效讓果實延緩三周成熟。研究團隊亦發展出一套「智慧包裝系統」：利用香蕉纖維能緩慢釋放己醛的特性，作為水果包裝的材料，以延長收穫後水果的保鮮期。



水果保鮮期長短會影響的市場價格，而生產過剩加上保鮮期短，通常是造成水果賤價販售的主要原因。這項延緩成熟、延長水果保鮮期的技術，預期能夠增加農民的收入。

加拿大貴湖大學教授 Subramanian說：在田間試驗中，果農使用這個配方噴灑1/2或1/3的芒果園，不但不會影響芒果的產量，還能讓芒果的保鮮期從一周延長到三周、甚至到四周，並使農民的收入增加15%。另外，芒果在收穫後施用這種植物性己醛，除了可以保持其新鮮度，在冷藏條件下，最長還能夠保存26天，常溫則是17天。

芒果。（報社資料照）



在美國己醛是合法的食物添加劑。Subramanian表示它是一種非常天然的成分，不會殘留任何有害物質。團隊也進行了生物安全測試，證明這項技術的可行性。在他們的測試中，將己醛配方噴灑或滴到水果上，己醛會在48小時內揮發殆盡，不會有水源污染的情形，且就算使用顯微鏡觀察也找不到任何施用痕跡。







應用己醛特性的一系列新材料正在發展中，例如沾有己醛的靜電紡絲或奈米粒子，作為包裝水果或是運送水果的資材，這類材料會緩慢釋放己醛蒸氣，延後水果成熟。在探討如何延緩成熟與改善保鮮期方法的同時，科學家也正在尋找商業化這些技術的機會，以便擴大量產。他們的目的是為了確保這項科技能夠普及至全球以造福低收入農民們，而不是圖利那些大型生產商。



由於成熟時程不同與受到其他因素影響，這項應用技術的施用方法也必須針對每種水果分別進行微調。肯亞、坦尚尼亞與千里達及托巴哥這些國家也正在試著將己醛技術應用在其他不同生長條件的水果上。包含測試噴灑、被覆與包裝等不同的施用方式。希望未來可將己醛應用在香蕉、柑橘、木瓜以及一些加拿大產的一些不耐貯存的水果及漿果上。





資料來源： 每日科學 June 17, 2016 Nanotech extends shelf life of fresh fruit



補充資料： Indian scientists are pioneering in Nanotech to delay fruit ripening

本文經授權轉載自科技農報 水果貯藏技術大突破，植物性奈米配方延長芒果保鮮期



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