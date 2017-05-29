瞭望之窗》北約峰會與川普效應的深層意涵

儘管川普刻意在北約峰會操作國內政治，形塑他在向歐洲盟邦「討債」的印象，但深層意涵卻也曝露北約本身無法與時俱進的缺點，凸顯未來美國與北約合作的新挑戰。面對詭譎多變的情勢，北約成員皆有共識要擱置爭議，強化責任分擔的夥伴關係。

托克維爾

5月25日，美國總統川普前往比利時布魯塞爾，進行他與「北大西洋公約組織」領袖高峰會的處女秀。外界多聚焦在他和新任法國總統馬克宏互動，以及川普要求北約盟國增加軍費等表面新聞。而川普與北約各國領袖合照前，粗魯地推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇那一幕，更成為媒體揶揄焦點。

川普與北約各國領袖合照前，粗魯地推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇（右2）那一幕，成為媒體揶揄焦點。（AP）

川普在競選時就曾批評北約已經「過時」，更抱怨多數北約成員「搭便車」，只享受美國保護，卻未盡責任分享義務，增加自身國家防預算。北約在2014年達成共識，28個北約成員國的軍費開支應占其國內生產總值（GDP）的2％。但迄今僅美國、希臘、英國、愛沙尼亞和波蘭等5國達到標準。

雖然川普上任之後調整對北約的說法，肯定北約不但「未過時」，還更具影響力。但他在布魯塞爾面對北約各國領袖時仍公開嗆聲「北約成員國須繳納自己的公平份額，履行自己的財政義務，否則對美國納稅人不公平」。對此北約也回應，各成員國將以實際行動履行承諾。

事實上，要求北約會員國提升國防預算比例並非始於川普。早在2011年歐巴馬政府國防部長蓋茲就首度呼籲。當時俄羅斯併吞克里米亞，又暗助烏克蘭反抗軍，美國藉此要求北約盟國加重責任分擔。去年川普競選時將此議題重新搬上枱面，進行選舉訴求。而外界關切川普在峰會中會否重申《北大西洋公約》第五條規定，亦即「若其中一個成員國受到攻擊，等同全體成員國受到攻擊，各成員國將採取必要行動」，結果川普並未明確提出此一再保證。雖然川普在演說中有承諾「美國絕不背叛我們的盟友」，白宮官員事後也特別將此詮釋為川普會信守共同防禦的承諾，而且包括美國副總統潘斯、國務卿提勒森、國防部長馬提斯先前都已經對公約第五條再次背書，仍然讓北約盟國感受到川普在商言商、難以捉摸的談判風格。

「北大西洋公約組織」領袖高峰會。（AP）

儘管川普刻意在北約峰會操作國內政治，形塑他在向歐洲盟邦「討債」的印象，但深層意涵卻也曝露北約本身無法與時俱進的缺點，凸顯未來美國與北約合作的新挑戰。對此，歐盟官員透露，不用過度放大川普的言論，北約進行內部改革的過程才是重點。面對詭譎多變的情勢，北約成員皆有共識要擱置爭議，強化責任分擔的夥伴關係。其中最重要的改革包括：

首先，北約必須清楚針對「威脅的來源」和「威脅的優先順序」進行評估。

例如，過去「北約東擴」面臨俄羅斯的抵抗，形成烏克蘭危機，但近年來自中東情勢的威脅加重，特別是「伊斯蘭國」恐怖組織興起，動輒在歐洲主要城市發動恐怖攻擊。而敍利亞內戰引發的難民潮更對歐洲政治、經濟、社會秩序帶來衝擊。而北約最具份量的成員英國又決定脫離歐盟。再加上俄國運用駭客網路攻擊等資訊戰等等，都給北約製造多重且複雜的挑戰。

因此對北約成員國而言，關鍵不在於能否達成川普要求的「百分之二國防預算比例」此一魔術數字，而在於能否自我調適、強化組織功能、鞏固民主、法治、團結、增強情資交換、進行有效嚇阻、整合對話能量等目標，這才是真正的「責任分擔」。

川普刻意在北約峰會操作國內政治，形塑他在向歐洲盟邦「討債」的印象，但深層意涵卻也曝露北約本身無法與時俱進的缺點，凸顯未來美國與北約合作的新挑戰。（REUTERS）

其次，在法國選出力挺歐盟主流派的新總統馬克宏後，「德法同盟」的領導效應可彌補「英國脫歐」的傷害。

因此，北約應該善用現階段來自美國的壓力，轉化成反恐合作、人員訓練、危機預防以及衝突處理的動能。這也是這次北約峰會最大的共識，就是加強反恐合作與作戰協調。

最後，深化民主制度以及鞏固普世價值也是重中之重。北約各國有其各自內部政黨競爭和角力，如果因此造成對外政策不一致，當然會折損北約的效率。無論是國防預算比例提升還是責任分擔，都必須依賴負責任的領導。