自由開講》天道無親 不與悪人

李道勇

日前，一則報導：「一場滅頂行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產」，真是大快人心。據《上報》報導，2016年魏家4兄弟雖仍名列台灣富豪榜第5名，但身價暴跌，仍有46億美元（約1380億元台幣），可見百足之蟲，至死不僵。

一場滅頂行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產。（資料照，記者陳韋宗攝）

另外，年初，康師傅也宣布將結算台灣公司，可見滅頂行動，真的使台灣人團結起來，這真是「台灣人的多年來少見的一場勝利」這個邪惡的集團，可以在事發當下，以噴射機帶走所有的証據，同時砸下重資，僱用最厲害的律師，竟說魏應充董事長「不可能知道公司所有的大小事？」。魏的律師還質疑「食品沒有危害人體健康之虞，為什麼還要以食安法處罰？」。

魏應訊也撇得一乾二淨，他說，味全拓展油品業務也是下屬評估才開發，他將印章交給總經理張教華使用，包括切結書等文件上的印章，「都不是我蓋的」，他沒看過文件，也不知公司油品有問題。



魏還無恥地指他之前公開道歉是屈於外界壓力。但檢方認為魏、張涉嫌重大，依詐欺等三罪命魏以一千萬元交保，當時魏還表情錯愕，似乎認為金額太高，但守在法庭外的保鑣，撥了一通電話，不到半小時馬上就有人將現金以行李箱帶到法警室。

去年通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，南下北港進香，當鑾轎到達永靖鄉頂新公司門口時，魏家兄弟率領公司成員，跪地準備「稜轎腳」。沒想到鑾轎竟從他們身旁閃過，留下一臉尷尬的魏家兄弟，可見他們的作為，已到神人共憤的地步。

去年，魏應充終因違反食品衛生管理法、詐欺等罪遭判4年有期徒刑，雖可說法網恢恢，但有資深廣告人卻憂心：此一案例；值得行銷及包裝設計、廣告從業人員注意，未來稍一不慎，就被認定「詐欺」，而入獄坐監。

（作者為城 南文史工作室）

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