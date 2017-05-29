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自由評論網 > 投書

自由開講》同志婚姻觀

2017-05-29 10:28

鄭昭銘

我討厭男同性戀者不討厭女同性戀者 但不管男同志或女同志都是別人的選擇自由沒有理由要求別人和我們相同選擇要求別人接受我們的信仰價值觀強迫別人接受就如十字軍東征一樣凡是異教徒....殺無赦！

反同婚團體在釋憲結果出爐後強烈不滿，在司法院前持續抗議，高喊「黑箱釋憲」、「程序不公」、「人民不同意」、「大法官打假球」等口號，並將釋憲結果撕毀。（記者劉信德攝）

就如中國說台灣是中國的一樣要不要當中國人是台灣人的選擇自由任何選擇都應該尊重

網上討論男同志的愛滋風險及同志們會增加健保醫療資源等愛滋風險是同志們做選擇後應承擔的後果不是我們這些旁人該操心的開放全民健保自然有人用得多有人用得少一旦有健保這就是一種必然年輕人使用最少而老年人必然使用最多無法去攀比計較誰用得多誰用得少只要符合健保資格繳費了就有權使用別再拿浪費健保資源來說事了攀比計較多了只有讓社會更加精神錯亂！

常年生活在國外的台灣人台商們生活在國外消費在國外使用健保者不下二三百萬人；幾萬名的同志們也不全是愛滋患者同志們工作生活消費在台灣對台灣的貢獻不輸於台商台僑 擔心同志們過度使用健保資源是不是也得探討海外台灣人的健保使用？！而不是允許強勢者使用反對弱勢者浪費有不少站出來反同人士有宗教背景不要忘記所信仰的宗教精神！請多一份包容來面對社會上弱勢台灣社會才會更和諧美好！

尊重別人的選擇自由對於這種選擇自由應該加以維護 正如新聞學上的一句話「我雖然反對你所說的話但誓死維護你說話的權利！」

（作者為讀者）

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