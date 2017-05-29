自由開講》同志婚姻觀

鄭昭銘

我討厭男同性戀者，不討厭女同性戀者， 但不管男同志或女同志，都是別人的選擇自由，沒有理由要求別人和我們相同選擇，要求別人接受我們的信仰價值觀，強迫別人接受，就如十字軍東征一樣，凡是異教徒....殺無赦！

反同婚團體在釋憲結果出爐後強烈不滿，在司法院前持續抗議，高喊「黑箱釋憲」、「程序不公」、「人民不同意」、「大法官打假球」等口號，並將釋憲結果撕毀。（記者劉信德攝）

就如中國說台灣是中國的一樣，要不要當中國人，是台灣人的選擇自由，任何選擇都應該尊重。

網上討論男同志的愛滋風險，及同志們會增加健保醫療資源等，愛滋風險是同志們做選擇後應承擔的後果，不是我們這些旁人該操心的。開放全民健保自然有人用得多有人用得少，一旦有健保這就是一種必然，年輕人使用最少，而老年人必然使用最多，無法去攀比計較誰用得多誰用得少，只要符合健保資格繳費了就有權使用，別再拿浪費健保資源來說事了，攀比計較多了只有讓社會更加精神錯亂！

常年生活在國外的台灣人，台商們生活在國外消費在國外，使用健保者不下二三百萬人；幾萬名的同志們也不全是愛滋患者，同志們工作生活消費在台灣，對台灣的貢獻不輸於台商台僑， 擔心同志們過度使用健保資源，是不是也得探討海外台灣人的健保使用？！而不是允許強勢者使用反對弱勢者浪費，有不少站出來反同人士有宗教背景，不要忘記所信仰的宗教精神！請多一份包容來面對社會上弱勢台灣，社會才會更和諧美好！

尊重別人的選擇自由，對於這種選擇自由應該加以維護 ，正如新聞學上的一句話，「我雖然反對你所說的話，但誓死維護你說話的權利！」

（作者為讀者）

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