自由開講》醫大校長因稱謂反同 學生眼裡貽笑大方

楊智達、洪國峰

大法官釋憲要求兩年內保障同性婚姻自由後，各界也各抒見解， 其中台南中華醫事科大校長曾信超在臉書上列舉多項稱謂， 例如兒子的老婆簡稱媳婦、姊姊的老公簡稱姊夫，但是同婚通過後， 兒子的老公、姊姊的老婆還不知道該怎麼簡稱，「 毀壞了長久的倫常」，表態反同。

大法官釋憲要求兩年內保障同性婚姻自由後，各界也各抒見解，其中台南中華醫事科大校長曾信超（26日）在臉書上，表態反同。（資料照，記者吳俊鋒攝）

然而，世界衛生組織、世界醫師會、台灣精神醫學會、 臺灣諮商心理學會等公衛、醫學、 諮商心理學界組織皆聲明同性戀為正常現象， 並呼籲應給予組織家庭的權利保障。曾信超無視醫學界共識、 也無視校內同志同學可能面臨的處境， 作為醫事大學校長的適格性恐怕引人質疑。

此外，因為自己不知道怎麼稱呼別人，就要禁止別人享有權益， 套句商界前輩們愛說的話，這種行為簡直「缺乏競爭力」， 理由也未免過於自私、荒謬。美利堅合眾國能夠簡稱為美國， 哥斯大黎加則似無簡稱， 難道我們要僅因不知如何簡稱就反對哥斯大黎加的一切？是以，「 簡稱的存在與否」根本不足以成為反對一個議題的論據。

與時代脫節的言論在年輕人眼裡看來，顯得好氣又好笑。 年輕世代若在婚前便將男女朋友介紹予家人認識， 家人往往會直呼其名，順利成婚後，若特別改呼稱謂恐怕顯得疏離， 故多繼續按以往習慣，稱名即可。因此， 稱謂乃至於稱謂的簡稱在年輕人心中，實在不是個大問題。 將兒子的老公、姊姊的老婆介紹給他人認識時， 也完全無須硬縮入兩個字的簡稱， 曾信超對二字簡稱的偏執實在是讓人不明所以。

人與人之間的稱呼，雙方認同其意會即可，旁人實在無須過於擔憂。 若家人當中沒有同志，何須煩惱？若家人當中有同志， 反對也不會因此改變他的性向， 作為家人更不應該因為自己對簡稱的偏執而阻止家人幸福的機會。

（作者為台南新芽秘書長、台南新芽理事（台南市同性伴侶首對註記者））

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