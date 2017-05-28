法操》恐龍法官在這裡！惡形惡狀卻懲處寬鬆！

「一樣米養百樣人」，世上有好人也有壞人，法官也是有好有壞，但如果要當事人「碰運氣」，期待自己遇到一位「包青天」，那恐怕還是人治社會，而非法治社會，人民還是無法真正信任法律制度。

文／法操司想傳媒

如果玩過「逆轉裁判」系列的遊戲，相信一定對遊戲中律師和檢察官之間的交鋒印象深刻吧？但要讓每個案件能圓滿落幕，一位公正睿智、能作出正確判決的法官，是絕對不可或缺的關鍵。

法官以「人」的身分而執行「神」的審判工作，自然不可能毫無錯誤，那麼，要如何監督法官，淘汰不適任的法官，就是非常重要的工作了。到底什麼是「不適任的法官」呢？判決不符合民眾期待的法官就是不適任的法官嗎？而不適任的法官有什麼法規可以淘汰他們嗎？

法官的職務身分依憲法規定受保障

《憲法》第81條規定：「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」司法院釋字第601號解釋文亦指出：「憲法第81條關於法官非依法律不得減俸之規定，依法官審判獨立應予保障之憲法意旨，係指法官除有懲戒事由始得以憲法第170條規定之法律予以減俸外，各憲法機關不得以任何其他理由或方式，就法官之俸給，予以刪減。」

法官受免職以及相關懲處實例

因此，法官被免職的案例，向來不多，依《司法人員人事條例》，法官收賄被判刑就可免職。

但「不要收賄」是法官份內之事，社會大眾對於法官應有更高期待，以下幾則法官被懲處的案例中，各位也可以瞭解看看，這些不適任的法官，造成了民眾對司法更不信任：

2007年11月，士林地院的蔡姓法官疑涉性騷擾書記官，被記申誡2次。

2011年11月，板橋地院（現新北地院）的法官解惟本，於在盲人攜帶導盲犬入庭時，表示：「狗拴外面不能進來。」經律師溝通後，卻仍表示：「如果牠亂叫的話，我就把牠轟出去。」後來，解惟本法官得到的「懲處」是「該法院院長給予口頭勸誡」。

2012年12月，板橋地院（現新北地院）李昭融法官在審理案件時，因為案件當事人相同，是當事人互告，且剛好另一案件，是李昭融法官在同一法院工作的配偶（即前述之解惟本法官）審理。

李昭融法官想促成和解，開庭時竟然直接打電話給配偶討論要判誰輸贏。當事人因覺委屈而邊啜泣邊說話，李昭融法官竟模仿當事人啜泣的口吻予以嘲弄、戲謔，甚至當庭斥責：「我們講法律，你們不懂的話請把嘴巴閉起來」、「一件小小的租賃你們要來多久。」李昭融法官的行為遭投訴後，由司法院職務法院判決其休職六個月。

2012年9月，台灣高等法院詹駿鴻法官則因弄錯法條，告訴某案被告：「這小案子可易科罰金」，要求被告撤回上訴，選擇易科罰金，詹駿鴻法官當庭向被告說：「我不會害你的。」被告因為相信詹駿鴻法官說的話而撤回上訴，但因詹駿鴻法官弄錯法條，該被告其實不得易科罰金，被迫服社會勞動役以抵刑期，否則就要坐牢5個月，最後被告掃地900多小時才結案，詹駿鴻法官因此被記警告處分，損失一個月考績獎金12萬元且不能晉級加薪。詹駿鴻法官一時不察，對被告來說則是其權益重大受損。

2012年9月，台南高分院的楊明章法官因疏忽未幫被告減刑，導致被告白坐了490天的牢，被告獲刑事補償147萬元，由全民埋單，楊明章法官因此被記警告，損失兩個月考績獎金約36萬元，且免兼庭長。被告白坐了一年多的牢，其痛苦和遺憾恐怕不是147萬元就能彌補。

最後一個案例，則是高雄地院柯盛益法官開庭態度不佳，曾多次辱罵當事人，甚至當庭辱罵陳姓律師「垃圾」、「雞雞歪歪」等語，陳姓律師不堪受辱而自訴柯盛益法官妨礙名譽（後來因柯姓法官當庭鞠躬道歉，雙方和解而撤回自訴），柯盛益法官曾被處以「由院長口頭勸誡」、「書面勸誡」及「警告處分」。

不料柯盛益法官仍未檢討改善，類似情形一再發生，嚴重戕害司法形象，地方上甚至有律師聽到這是柯盛益法官審理的案件，就不願意接受當事人的委任，最後柯盛益法官轉任不會接觸當事人的刑事審查庭法官，司法院認為柯盛益法官「已沒機會接觸當事人，無停職必要」，未命其停職，而是轉送監察院彈劾後，移請公懲會議處。最後，公懲會在2011年11月時，命柯姓法官停職一年。

不適任的法官是否受到應有的懲處？

追本溯源，現在對法官監督機制的最大問題，應該還是「執行從寬」。

例如南投地院黃立昌法官曾在開庭時說某件原告：「鬼扯」、「編故事」，原告認為法官態度不佳而投訴，但法官評鑑委員會調查審議後認為「促請曾要善盡舉證責任，才直接說出較為通俗的「鬼扯」及「編故事」等用語，主觀上難認有對原告辱罵、無理責備或損其尊嚴之惡意，並無違反法官倫理規範。」

將心比心，如果當事人在開庭時，法官當庭說當事人是「鬼扯」、「編故事」，當事人一定會感到錯愕難過，然而法官評鑑委員會卻對此言行作出評鑑不成立及不付評鑑的決議，輕輕放下了當事人滿腹的辛酸和委屈。

有位台北高等行政法院的陳鴻斌法官多次對法院女助理摸手、擁抱，還強吻她，2016年10月，陳鴻官被免職，轉任其他職務（遭免職後，退休金將從法官等級的月領16萬元，降到一般高階公務員的7萬多元）。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌。（資料照）

與前述士林地院蔡姓法官所受懲戒（申誡2次）相比，陳鴻斌是國內首例因性騷擾被免職的法官，這也是一個令人省思何謂「不適任」法官的實例。

一個不適任的法官，不是只有「收賄」，如果法官的言行已嚴重戕害司法形象，就應該受到應有的懲戒，而不是只有申誡、罰款等薄懲。

理想法官的藍圖

或許有民眾會認為，世上很少「全黑」或「全白」的人，大多數的人都是「灰色」的，不是大好、大壞，而是偶爾會犯些小過錯，檢討改過即可。可是，這些法官們身居高位，他們所擁有的權力太大，犯了一些「小錯」，就會對司法威信和當事人造成很大的傷害。

對於法官的適任標準，一般而言，除了需具備做出合情合理合法判決的專業素養之外，我們也期待法官開庭時，對雙方的態度都不偏不倚，不要對任何一方不耐煩，或是輕率認為任何一方想調查的證據「沒有調查的必要」，而讓當事人的權益受到侵害，法官在訴訟程序的進行上，應該要進行適當的訴訟指揮。至於法官若有性騷擾等私德問題，將會嚴重戕害司法形象，也同樣是不適任的法官。

「一樣米養百樣人」，世上有好人也有壞人，法官也是有好有壞，但如果要當事人「碰運氣」，期待自己遇到一位「包青天」，那恐怕還是人治社會，而非法治社會，人民還是無法真正信任法律制度。

在本文的最後，看了許多法官的不良行徑，也期許我國對於法官的監督機制能更落實，淘汰不適任的法官，使法官的素質能更加向上提升，弘揚法治，讓人民能更信任司法。

本文經授權轉載自法操 恐龍法官在這裡！惡形惡狀卻懲處寬鬆！