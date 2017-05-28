自由開講》最大兒童販運案竟成了溫馨家庭故事？

林盈君

移民署台中專勤隊破獲了史上最大兒童販運案，所謂的兒童勞動販運，依人口販運防制法定義為：「指意圖使未滿十八歲之人從事勞動與報酬顯不相當之工作，而招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，或使未滿十八歲之人從事勞動與報酬顯不相當之工作。」這些參與販運者犯了同法第33條: 「意圖營利，招募、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留未滿十八歲之人，使之從事勞動與報酬顯不相當之工作者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」

17個案件，無疑是人口販運集團進行的跨國犯罪，只是依據目前報導所知，台灣參與整個案件只有台灣的假父母，其他都是由越南人蛇集團所進行，這也讓這件案件的犯罪者是否會得到應該有刑罰讓人質疑。

移民署台中專勤隊破獲了史上最大兒童販運案。（記者廖淑玲翻攝）

另外，部分媒體對於案件的報導讓人相當疑惑，讓人不禁懷疑是否目的在將此「兒童販運案件」的風向帶向「為讓親戚小孩有更好生活的溫馨故事」。實際上，這17名小孩中，11名目前在台灣生活，全部未成年，卻只有2名小孩（另一說為3名）有上學，其中一名其母親就是生母，另一名未生育小孩，而其他的小孩來到台灣都是沒有念書在山上工作，這不是人口販運甚麼是人口販運，這不是勞動剝削甚麼是勞動剝削。



除了少數媒體刻意報導有上學的少數案例，卻忽略了絕大多數的小孩以完全的假證件與假身分，透過犯罪集團入境台灣，爾後沒讓他上學卻去工作。媒體卻還在宣傳假父母是為了真愛才輸入這些小孩，意圖指出雲林縣社會處副處長說雲林的3個案件應該不是人口販運，「當時確認3個案例都有親戚照顧，沒有勞力剝削及照顧的問題，無需安置。」然而這三個小孩是否都有上學？我國施行12 年國民義務教育，19歲以下兒童沒有上學就是違法，讓兒童工作所得50%被假父母收走就是剝削，18歲以下的人口販運定義是「無需強迫手段」的要件。



為了查證這起案件是否為人口販運中的勞動剝削，首先就他們是否有拿到收入並且寄回家查證（實際上這樣的討論根本荒繆，因為我國禁止15 歲以下小孩工作，這些人進口8歲小孩未就學而工作根本已經違法，但若根本沒寄回家，就更坐實了這個剝削指控）。其次，這10位假父母聲稱是他們的親戚，DNA鑑定即可測出這些越南假母親是否真的是他們所稱的親戚，或僅是脫罪之詞。第三，所有的孩子入境時間是8至13歲，他們是以台灣公民的身份住在我國，為何可以沒有就學？縣市政府教育單位沒有調查嗎？假使這些假父母就他們所稱是愛護小孩，請問他們的小孩也沒有就學嗎？這8位小孩連最基本的國民義務教育都沒有，何來的「愛護」之說？假父母所出示的出遊照片可呈現的事實也相當有限，媒體不也是常常報導明星帶外籍看護工出遊當佣人的新聞。



台灣是已開發的法治國家，即將成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，我們居然還在爭論這些以假身分被運送到台灣工作，未就學的孩童是否為人口販運受害人。法治國家下，守法是最底線的規範，假證件、假身分就是違法，如果可以合法移入就是要以合法的方式入國，如果認為目前法律有缺點就應該推動修法，更何況這案件多數的案例都是違法也殘忍的兒童剝削。

（作者曾為人口販運社工師）

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