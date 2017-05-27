自由限時批》這是世界級的軍中笑話？！

◎宋娣

軍中的紀律，可以「討價還價」嗎？！恐怕只有在台灣看得到，真是世界級的軍中笑話！

如今台灣發生層出不窮的軍中醜聞，包括吸毒、性醜聞，已不稀奇，現在居然上綱到總統的隨扈酒後上班，還有性騷擾到上校女武官事件，像話嗎？！亦恐只有「吐血」二字，差堪形容！

小英總統是三軍統帥，「愛軍」心切，前兩天還無意有意講出：「我是軍人的最大的靠山！」，結果自己的身邊，立馬出了如此不堪聞問的性騷擾（好像是個少校），真是莫大的諷刺！

軍人沒有靠山，只有人民、國家才是靠山！（資料照，中央社）

嚴格來說，軍人沒有靠山，只有人民、國家才是靠山！還要有隨時為國為民犧牲性命的準備，更沒有所謂「丹券鐵書」或「免死」金牌！必須嚴守紀律，才能赴湯蹈火，勇敢犧牲，善盡軍人責任和榮譽！

如今台灣民主化了，並不是說，軍人可以「黑龍掀桌」（黑白來）！全世界先進民主國家的軍人，也從未法聽說可以違法亂紀，或有打折扣的軍紀！不論是吸毒、性侵，或性騷擾等，通通嚴辦（連坐法伺候）！因為這並非只有安全、風紀的問題，而是嚴重破壞軍人第一生命的「榮譽」！影響整個國軍形象！而台灣如此這般的軍紀沈淪，並未見什麼標本兼治之道，遑言什麼克敵制勝！即便經常性的軍演，也不過給自己爽罷了，反讓人看笑話，毫無意義可言！

如今帶領軍人的國防部長或參謀總長、兵種司令，只要一遇風紀事件，就努力設法「暗槓」，設法「大事化小，小事化了」，以免妨礙自己的位子及升遷前途！

現在只要媒體一有報導軍中醜聞，所見到的第一動作，就是各種「巧言飾辯」，或「依法辦理」，或「嚴懲」之類等等；鋒頭一過，各類事件又紛再「歷史重演」，於是周而復始，均能「文過飾非」，已變成「見怪不怪」了！

諸此，三軍統帥的「溺愛」，各級長官的「寬縱」，甚至「官官相護」，軍中紀律自是江河日下！如今會蔓延到總統的維安，自亦是「當然」爾！

如果到今天，國防部長、三軍將領都還不知兩岸的軍情嚴峻，還不知「軍令如山」，是何等的大事！卻仍在不斷犯錯中找藉口，推諉責任，什麼軍中法令、SOP云云，根本在騙人、搞「愚民」！鬧了世界級的軍中笑話，卻還不知恥，還能打仗嗎？！真是笑死人了！