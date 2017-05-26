自由開講》中藥還是食品？可以宣稱療效嗎？

韋恩的食．農．生活

中藥行管理如果不進步一點，無法符合現代人民的期待的話，莫怪各方質疑聲浪會越來越強烈。

新北市中藥商業同業公會推出「清積解膩茶」、「清熱解暑茶」，30日上午在蘆洲微風運河舉行的新北市議長盃龍舟賽現場，將提供千杯飲品免費試喝。（記者賴筱桐攝）。（記者賴筱桐攝）

中藥處方到底是中醫師才能開，還是中藥行就可以隨便抓一個方子出來？以新北市經發局推出這兩個方子為例：

1. 「清積解膩茶」的藥材包含了洛神花、烏梅、甘草、仙楂、川貝、陳皮及羅漢果－大部分是食材，但是川貝可是中藥材，套句中醫師都會講的，中藥材都有藥性，需要診斷後視個人體質服用。可以這樣讓大家自行隨便回家煮茶來喝嗎？

2. 「清熱解暑茶」則是有金線蓮、香薷、白扁豆、藿香、香茅、白茅根、甘草丁、五味子及麥門冬，最適合流汗後飲用，可以預防中暑、消除口乾舌燥－這個處方則都是食材了，安全應該是沒有問題，但是依照現行食品法規，食品不得宣稱療效，預防中暑正是療效之一，政府可以這樣帶頭違法宣稱嗎？

食療是中華文化傳統之寶，以天然物進行治療或調理，是世界上很重要的一個健康趨勢。如果妥善管理，會是台灣在生技醫療領域很強的競爭力；但是如果無法科學化、現代化管理，淪為江湖賣藥的話，就無法受到世界上多數市場的肯定。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 中藥還是食品? 可以宣稱療效嗎?

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