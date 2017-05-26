民俗亂彈》延生添福祿：金門道法醮儀中的「晉桶盤」儀式

晉桶盤補運是普遍流傳在金門各村落的宮廟與私人壇的神明聖誕醮儀的其中儀式之一，透過道士或法司的誦念祈安疏文向掌理天界的玉皇大帝、掌理生育生產的註生娘娘（花園）、掌理幽冥界的神明等並藉由乩童的呈送金帛，以達到祈求吉慶、添福添壽、身體健康、早生貴子、生產順利、幽冥得度等的目的。

林建育

晉桶盤補運是普遍流傳在金門各村落的宮廟與私人壇的神明聖誕醮儀的其中儀式之一，透過道士或法司的誦念祈安疏文向掌理天界的玉皇大帝、掌理生育生產的註生娘娘（花園）、掌理幽冥界的神明等並藉由乩童的呈送金帛，以達到祈求吉慶、添福添壽、身體健康、早生貴子、生產順利、幽冥得度等的目的。

乩童晉桶盤（公司）

晉桶盤之時機、物品

金門晉桶盤補運儀式的進行通常是由道法壇來執行，民眾都多以晉金紙稱之，晉桶盤補運儀式常於幾種時機時進行：

1.村落宮廟神明聖誕（公司與私人之區隔）

2.村落私人壇神明聖誕

3.村落宮廟採新乩坐禁祈安

4.特殊需求（沖犯、健康、運勢低落等）

晉桶盤補運儀式的進行在物品使用上可分為兩大部分，一為糊紙的使用，另一為金紙的準備；糊紙的使用上有天公亭（壇）、南斗星君、北斗星君、註生娘娘（花園）、東嶽泰山仁聖大帝、閻羅天子、揚州大王、水府扶桑大帝、血湖夫人、寶船二艘（揚州及水府、血湖）、花座、彩傘（涼傘）等。



乩童晉桶盤（私人壇）

在桶盤下會放置三色布後再置金紙，早期金門生活資源較艱困，而通常晉桶盤儀式多是在乩童義務協助下進行且不收取費用，所以當儀式結束後就會將三色布送給乩童作為謝禮，以供其製作衣裳；另三色布上之金紙則有大太極、小太極、壽金、透壽、小壽、花金、運金、燈座、神燈、本命、金錢、解年、替身等。



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晉桶盤之呈送

平安醮中，除了道士或法師這類的儀式專家協助科儀的進行外，另需透過「乩童」、「棹頭」的配合扮演人與神之間的中介者角色，金門地區的乩童一般是以男性擔任，作為神佛的代言人，當神靈附體於乩童時，乩童則呈現恍惚狀態而有動作行為或立語，此時於金鼓與銅鑼的敲擊下亦趨明顯，而神靈完全附著於乩童身上時，則透過「棹頭」闡釋神諭。

恭送八路尊神

在金門村落中，當村落宮廟的神佛無「乩童」傳達神諭或村落中的「乩童」已年紀較長，無法負荷「乩童」所擔任之任務，而欲辭退「乩童」之職時的情況下，鄉老與鄉眾將決定是否選取新「乩童」，在決定選取新「乩童」後，由鄉老與道士或法師討論選取新「乩童」的相關事宜，即進行所謂的「採乩」或「觀乩身」（捐乩身）儀式，「採乩」前會由鄉老「擲筊」與神佛確認是否可行，確認「採乩」日期後，「採乩」當日先由道士或法師書寫黃榜向天庭稟報，另需放出五營軍將，以守衛「境」 之安寧，使邪惡之無法接近宮廟與「乩身」，此時各家戶需配合「採乩」於家戶門口「犞軍」，夜間道士或法師、鄉老與男性鄉眾聚於宮廟內，道士或法師進行「採乩」時誦念請神咒，恭請神佛降臨，以附著於「乩童」身上，此時男性鄉眾會協助燒金紙、打金鼓、打銅鑼，有時一日即可選取新「乩童」，有時「採乩」儀式進行數次才有辦法選取新的「乩童」，通常新「乩童」會由於宮廟內的鄉眾或於家戶內的鄉眾選取，選取時鄉眾會顫動起來，當已形象明顯時道士或法師會示意打金鼓加快節奏，當「乩身」確認後，選取良辰吉日進行「乩童」與「棹頭」的修練，即所謂的「坐禁」。

通常「坐禁」分為「坐大禁」與「坐小禁」，「坐大禁」為維期四十九天，「坐小禁」則維期七天或五天，而金門現今的「坐禁」以三日為主要，「坐禁」的地點則在宮廟中，宮廟會以木板封閉出入口，不讓陽光照入，地板以木板加釘抬高，意味著修練“頭不頂天，腳不踏地”，並於門、窗處貼以符紙，防止不潔之物接近；通常首日會於卯時進入宮廟中，由鄉老貼上封條，於第三日的辰時由鄉老持寶劍劃開封條以示「出禁」，「棹頭」持傘遮蔽「乩童」通過七星爐，完成整個「出禁儀式」，後至城隍廟進行「切結（出吉）」儀式。



乩童晉桶盤（公司）

晉桶盤之儀式

金門聚落的「請神降駕」多出現於「晉桶盤（過路關）」與遶境鎮符儀式，「晉桶盤」前由棹頭等人員先行「動金鼓」，以使神佛降駕於神乩，而利於法師進行「過路關」的儀式，即由神乩進入天庭（玉皇上帝、南北斗星君處）、花園（註生娘娘）等處幫信眾補運。

晉桶盤糊紙

道法壇「路關簿」中對於朝玉皇大帝處晉桶盤內容如下：

拜請本壇諸猛將，不捨慈悲降道場，靈符變化江河海，毫光顯現開天門，手持桃枝分世界，金鎗打開五嶽門，………，一路直去是陰府，陰間一路是草埔，草埔路上草青青，草埔路上草相纏，草埔路上草發牙，草埔路上行過了，………，赤土路上赤係係，赤土路上甚嚴倪，赤土路上行過了，…………，獻錢獻紙買路過，獻錢獻紙買路行，赤土路上行過了石仔鋪路再行程，石仔鋪路平波波，冷水坑路冷微微，冷水坑路象青啼，冷水坑路亦著行，冷水坑路亦著過，冷水坑路行過了，………，六角亭上再行程，六角亭上六角石，六角亭上好咾喋，六角亭上好觀音，六角亭上好花園，……六角亭上行完備，行來到另分世界，大路通通透天去。一步推香二步拉，三步推香過衙門，………，天曹一路在北方，天河地河相流通，腳踏雲梯上北斗，北斗玉界遠孟良，看見天河透地河，牛郎織女弄金梭炎………，玉皇大殿四時開，六部司官兩邊排，玉皇大帝坐中殿，審問凡間甚分明，………，某府為伊進銀錢，此錢不是陽間錢，正是天曹補運錢，有事天曹來改厄，無事不敢天曹來，神兵火急為律令，……。相辭收回各用祖師，本師起五門起身凡間，大路急收回來下雲梯，急收回收來接官亭，………，急收回收烏塗路上，急收回收來草埔路，急收回收來三途萬里路，急收回收來童身歸本壇，神兵火急如律令。

小結

過路關的儀式進行，藉由童身晉送金帛至八方，雖是清晰的處所，然卻是幻化的情境、行跡萬里，雖是原地踏步即能晉送金帛至各處，踏上長凳即可登上雲梯前往天庭，乘坐板凳身體搖晃即代表乘船製水府等處，所呈現的如同是透過戲劇的演出達到象徵性的功能。透過晉桶盤補運儀式的執行，使的遭受病痛、困頓與不順遂的身心，獲得圓滿的解決，亦讓孱弱的的魂魄受到重新的安頓以達到平安的企求。

恭送八路尊神

晉桶盤（金帛）補運的儀式常被比喻成賄絡的說法，其實透過禮物的概念更能表達說明人對於神有所企求時互動的一種關係，以達到添福、添壽、補運皆達到而能通過關卡的生命轉變之過程。另一方面不應將晉桶盤視為單一的補運儀式之進行，其實更應從醮儀過程中謝醮、獻敬、拜斗、造橋過限、迎斗燈等的儀式過程來理解添壽補運的整體脈絡，進而理解金門人在儀式過程中對於生命延生觀與天地人和諧觀體現的過程與思維。

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（本文〈添壽補運：金門道法醮儀中「晉桶盤」儀式的延生觀〉，非完稿，原文預將發表於「物質民俗與產業：當代民俗文化發展學術研討會」（2017/5/20-21@靜宜大學），如有學術引用需求請見出版全文。）

本文經授權轉載自民俗亂彈 延生添福祿：金門道法醮儀中的「晉桶盤」儀式