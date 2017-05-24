飄零與人權》當「學生會考」遇到「民眾陳抗」，蔡總統做出什麼選擇？

抗議的人民離總統府不過一個街口，蔡總統如果真的有心溝通，520是不是學生會考其實一點關係也沒有。

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今年的520是蔡英文總統執政一週年。在多項承諾跳票、民調持續下探的情況下，可預期是，各界團體都將前往總統府周圍陳抗。不料，520恰巧與學生會考同日，原先教育部以維護考生權益為考量，建議將設於北一女中的考場變更至其他學校。

然而，總統府竟然於會考前召開記者會，決議仍維持北一女中為考試場地。同時廢止總統府周圍陳抗團體已合法申請之路權，還向學生及家長保證5月20、21兩日絕對不會有陳抗活動，欲拿考生權益躲避社會對其執政的檢驗，阻擋集會遊行與陳抗自由，使得原具有重大政治意義的520形同戒嚴日。

回顧去年520就職典禮彩排時，大張旗鼓的拿著「明天拆政府」、「我是人、我反核」等抗議標語，想凸顯蔡政府多麽進步，多麽包容人民抗爭。而就職典禮當天，景福門前一層又一層的警力，任憑抗議團體喊得聲嘶力竭，都無法阻止蔡政府營造歌舞昇平的假象。這種把血淚抗爭包裝成政府進步的象徵，對陳抗人民來說是何等的諷刺與消遣。

抗議的人民離總統府不過一個街口，蔡總統如果真的有心溝通，520是不是學生會考其實一點關係也沒有。（圖：TIWA提供）

然而，蔡總統善用包裝玩弄人民的手法，早就露出了馬腳。去年10月21日，立法院修法取消「移工每三年必須出國一日」規定時，蔡總統立刻對外發表聲明，說這個修法就是民進黨重視移工人權的象徵。然而，蔡總統沒說的是，比起移工人權，民進黨真正在乎的其實是全台灣六十萬移工雇主的選票，因為只有廢除三年出國一日，才能真正降低雇主聘僱移工的空窗期。

實際上，修法後對於移工在台灣血汗的勞動條件完全沒有改變。令人痛心的是，蔡政府不但聽不見移工團體長期高喊的訴求，不去認真思考如何改善移工的血汗處境；反而拿著移工人權替民進黨包裝、擦脂抹粉，假裝自己很進步。這種手法和今年520，蔡政府高舉「考生權益」來「打壓抗爭」簡直如出一徹。

姑且不論許多人都在質疑「考場難道一定要在總統府旁邊的北一女嗎？」，蔡總統不斷重複對媒體說：「若我沒聽見，你們可以喊得再更大聲」，來包裝自己接受人們抗爭的氣度；但無法逃避的質疑是：如果蔡總統真的有心聽見人民的聲音，難道不應該在520走出總統府的高牆，走出層層警力的保護，當面接受人民的陳情嗎？這不才是誠懇地解決問題嗎？這不才是真正的和人民溝通嗎？

蔡總統真的有心聽見人民的聲音，難道不應該在520走出總統府的高牆，走出層層警力的保護，當面接受人民的陳情嗎？這不才是誠懇地解決問題嗎？這不才是真正的和人民溝通嗎？（圖：TIWA提供）

選前，蔡英文可以和收費員開會，當面承諾解決問題；也可以走到凱道和原住民當面溝通。然而執政一年後，去年在就職典禮獻唱的原住民團體，今年已經在凱道抗議夜宿至今超過90天；而當時在就職典禮外喊得聲嘶力竭的收費員，今年也仍然堅定地戴著口罩在凱道上靜坐抗議。

抗議的人民離總統府不過一個街口，蔡總統如果真的有心溝通，520是不是學生會考其實一點關係也沒有。蔡總統可以選擇誠懇的走出總統府面對人民，也可以選擇拿著考生的權益當擋箭牌，抹黑抗爭的正當性、躲避人民的質疑。蔡英文和民進黨政府在今年520所做的選擇，其實才是真正的顯現執政一年以來，這個曾經打著和人民站在一起的政權，究竟是如何快速的腐化和墮落。