藍色電影夢》喜歡．你：小泡麵大道理

提到影史上最動人的泡麵，我會選《崖上的波妞》，渾身溼透的波妞，一碗熱麵下肚，何等快慰，《喜歡．你》把波妞趣味發揚光大，同樣也是高明設計。

藍祖蔚

龜毛有時是外衣，有時則是本性，《喜歡．你》裡的金城武是著名的龜毛惡魔，最著名的美食都會他打槍，唯獨感覺上最容易打發的泡麵，卻可以凸顯他的龜毛和罩門，少了泡麵，《喜歡．你》就少了人性。

電影中的金城武飾演最愛玩併購，即不吝毒舌下評語的的財團總裁路晉，最愛從餐廳的招牌菜來決定收購與否，不能吃，就直接倒掉；咬一口，就知道火侯差多少，然而導演許宏宇面對所有的菜色，幾乎都沒超過20秒鐘，花色繁多，讓人看得目不暇給，卻都不多停留，走馬看花的結果，一切都像蜻蜓點水，沾過即飛，只有喜歡與不喜歡，說不出究竟為什麼。

講道理，就不叫傲慢，肯深入，就不會有偏見。

許宏宇的《喜歡．你》，其實是套進了《傲慢與偏見（Pride and Prejudice）》的框架，用達西先生（Mr. Darcy）冷漠而薄情的個性來雕塑路晉的骨架和血肉，他與「千年二廚」顧勝男（周冬雨飾）不打不相識，不吃不識貨，從絕對看不順眼，到後來食要靠她，睡要靠她才能安穩，兩人最後一起看夕陽的情節，恰與2005年的電影《傲慢與偏見》遙相呼應，人家達西先生是在曙光乍現時執子之手，《喜歡．你》則是共送夕陽，許宏宇雜抄百家的功力，確有一套。

最高明設計，來自泡麵。就算是置入（日清的「出前一丁」？），處得理既精心，又細心。

這位龜毛總裁，行李中總愛擕帶一大箱泡麵。一則挑剔，吃不慣別人的菜餚，一則寂寞，不想求人，就自己安慰自己。

午夜夢迴，用三分鐘泡麵法填飽自己肚腸，再發表：「時間是泡麵的敵人！」的讜論，一方面呼應了他對美食吹毛求疵的個性，另一方面，孤枕難眠，湯麵下肚，暖心暖胃，就不清冷了。

偏偏，吃一碗麵都有人來搞破壞，那就是今生冤家，乍看是壞了食欲與雅興，卻是讓他今夜不再寂寞的伴侶，相生相剋，自是趣味橫生。

耽戀平民美食，又能從平民美食中悟出生命道理的他，因此愛上了平民主廚，居陋室，睡沙發，全都甘之如飴，不也是「泡麵」打的底？

清朝劇人李渔在「閒情偶寄」一書中，曾提出劇本結構的七大要素，其中的「脫窠臼」，「密針線」和「減頭緒」都可以在《喜歡．你》的美食戲份中得到應證，滿座佳餚，不如一碗泡麵，夠狠夠殺；透過口腹來和心靈對話，讓大廚的專業和本業得能發揮；愛恨糾纏全在食物烹調上，密度自然就更紮實了。

「雖小道，必有可觀者焉。」這個道理，陳可辛和許宏宇都明白，小兒女的小情小愛就落實在小小一包的泡麵上，誰曰不宜？誰不拍案叫絕？

本文經授權轉載自藍色電影夢 喜歡．你：小泡麵大道理