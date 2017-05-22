醫療新知與日常保健》冒痘的季節到！六大原則教你正確抗痘！

夏季因為天氣炎熱，皮脂腺分泌速度大增，加上強烈的紫外線流竄，導致毛孔角化異常，因此夏季真的是青春痘的高峰期，夏季如何抗痘呢？六大原則提供給大家。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

你知道嗎？每當夏季來臨天氣一轉熱，各種惱人的皮膚病也隨之出現，發病率大增，其中濕疹、蕁麻疹、香港腳、股癬、青春痘、粉刺、日光性皮膚炎、汗皰疹，就是典型會在夏季大發作的皮膚問題，今天就來談談青春痘跟粉刺。

每當夏季來臨天氣一轉熱，各種惱人的皮膚病也隨之出現。圖為情境照。

青春痘在皮膚科學上正式的名稱叫痤瘡，是毛囊發炎的疾病，臨床上依照表現形式，可以分成：

粉刺：主要成份為塞在毛囊中的皮脂跟皮屑混合物，又可分成閉鎖性粉刺（白頭）、開放性粉刺（黑頭）。

尋常性痤瘡：就是一般常見的青春痘，表現為紅色壓通的小丘疹。

囊腫型或結節型痤瘡：這是比較嚴重的痘痘，臨床上深且大，化膿明顯，有較高形成痘疤的機會。

青春痘的成因

在討論青春痘的誘發跟惡化因子及生活習慣前，我們先來瞭解一下青春痘的四大致病機轉。

毛囊開口角化異常，導致毛囊阻塞

皮脂腺分泌速度旺盛，過度分泌的皮脂造成毛囊阻塞

毛囊周圍的座瘡桿菌滋生，導致毛囊發炎

毛囊附近皮膚發生發炎反應

而日常中，有很多生活習慣、環境接觸、身體狀況，都可能會導致上述四大致病機轉的加重惡化，常見的影響因子如下：

賀爾蒙變化：例如月經週期前後、多囊性卵巢、青春期

壓力、熬夜、作息不正常 日曬、環境溫度悶熱、濕度高

保養品、彩妝用到太悶、太厚重、油脂含量高的產品

洗卸不乾淨或使用卸妝油

愛吃油炸、甜食、乳製品

服用某些容易致痘的藥物，例如類固醇、抗癲間藥物、抗憂鬱藥物、抗結核藥、抗甲狀腺藥物等等

夏季來臨，抗痘是重點保養之一

夏季因為天氣炎熱，皮脂腺分泌速度大增，加上強烈的紫外線流竄，導致毛孔角化異常，因此夏季真的是青春痘的高峰期，夏季如何抗痘呢？六大原則提供給大家。

夏季如何抗痘呢？六大原則提供給大家。（圖片擷取自marcosproenca.com.br）

1. 防曬要徹底

痘痘粉刺肌的皮膚建議選擇清爽的化學性防曬，以SPF30 PA++~+++為主，外出要撐傘戴帽。

2. 清潔要徹底

夏季出油量高，洗卸要特別留意，卸妝選擇清爽的卸妝水或卸妝乳，加上中性清潔凝膠早晚洗臉。

3. 酸類保養品、或是果酸換膚療程幫助毛孔角化健康正常。

利用水楊酸、甘醇酸、杏仁酸、焦葡萄糖酸等酸類，來進行毛孔淨化和促進角化正常。

4. 補水是夏季保養重點。

夏季陽光烤曬，進冷氣房又溫度驟降、濕度降低，容易使肌膚水分流失，因此夏季利用含玻尿酸、多醣體、藻類等可以進行補水的保養品，補強肌膚含水量，油水平衡才能避免閉鎖性粉刺滋生。

5. 發炎性青春痘請找專業皮膚科醫師治療，儘早藥物治療，可以避免色素沈澱、痘疤的產生。

6. 飲食忌油炸、甜食跟乳製品。

青春痘跟痘疤的專業療程

果酸換膚：針對痘痘跟粉刺，果酸換膚是無可取代的療程之一，可以幫助毛孔角化正常，也可抑制毛囊內的痤瘡桿菌，但每個人的肌膚特性不同，適合的酸類、時間、濃度也不同，建議在專業皮膚科醫師的指示下，進行酸類換膚，才能越換越健康。

淨膚雷射：主要針對痘痘後的色素沈澱，以及出油旺盛肌膚的控油，建議每個月一次，約4－6次療程，在冒痘嚴重，臉上都是急性痘痘病灶時，不建議立即用淨膚雷射治療。

彩衝光：彩衝光特殊的波段，可以針對急性痘痘進行痤瘡桿菌的抑制，也可以針對痘痘後的紅色痘印，進行消除。一般也約莫4－6次療程，建議一個月一次。

皮秒雷射：超短的擊破時間，可以更有效率代謝掉痘痘後的色素沉澱。高能量的聚焦模式，可以針對凹洞痘疤進行治療，建議凹洞痘疤治療都以6次療程為單位，方可感受到明顯效果。

飛梭雷射：又可分為汽化式飛梭跟非汽化式飛梭，主要區分就是結痂與否。可以針對凹洞痘疤治療，在足夠強度下，經過6次治療，通常可以有50－70%的改善。

青春痘的處理，預防勝於治療，做好日常肌膚照顧跟調整身體狀態，才是第一線抗痘原則。而發了痘痘也不要自己亂擠亂摳，而是儘速尋求專業皮膚科醫師協助，避免留下痘疤。