魔幻拉美》藜麥：安地斯山的黃金作物

藜麥的營養價值高，有穀物之母的美稱，也有黃金作物之美譽。自前哥倫布時代起，即為安地斯山區重要的糧食作物。晚近，祕魯、玻利維亞等國，積極對外推廣藜麥的好處；透過廚師的巧思，藜麥成為色香味俱全的時尚美食。

陳小雀

「我們彷彿風中的藜麥（quinua），一旦落單零散，就會被風吹走，如果結集於大袋子之中，風便奈何不了我們。雖然我們仍會搖搖晃晃，但不會被打倒。」

這段話出自厄瓜多的原住民人權鬥士多蘿蕾斯．卡關戈（Dolores Cacuango，1881-1971），她以藜麥為比喻，喚醒族人的自覺意識，並呼籲團結合作，多麼貼切！的確，藜麥的種子小且為扁圓形，類似粟米，一顆落單的種子，難抵強風吹拂。

藜麥的種子小且為扁圓形，類似粟米，一顆落單的種子，難抵強風吹拂。（https://twitter.com/aiq2013）

藜麥，又名藜谷，也稱昆諾阿藜，學名為「chenopodium quinoa」，係一年生的草本植物，生命力強，無論是貧瘠土地、抑或高海拔山區，皆可生長。藜麥的營養價值高，富含鐵、鈣、磷、蛋白質，以及人體所需的氨基酸。其起源頗為神祕，至今學界仍未有共識，考古學家曾在智利北部發現藜麥遺跡，亦有證據顯示藜麥最早產於的的喀喀（Titicaca）湖一帶。藜麥被人類馴化約有五千年之久，是最早的作物之一，自前哥倫布時代起，即為安地斯山區重要的糧食作物，被視為穀物之母。

根據祕魯神話，有一隻狐狸從天廷返回人間，鼓脹著肚子，神情相當愉悅，原來狐狸偷吃了眾神的食物。鸚鵡十分妒嫉狐狸，於是設了一個陷阱，害狐狸跌落山谷，並從肚子裡吐出一顆顆的藜麥種子，從此人間有了這項神聖作物。

玻利維亞則傳說，人類因乾旱而處於饑荒之際，山神亞布．杜努芭（Apu Thunupa）心生憐憫，於是派女兒妞斯妲．優伊拉（Ñusta Jiuyra）下凡，並獻祭予大地，以求風調雨順。妞斯妲．優伊拉在荒野上所走過之處，留下深深的足跡，同時長出一株株的藜麥，人類因此免於饑餓之苦，為了感謝山神之女的犧牲，開始馴化藜麥。起初，人類只食用藜麥的葉子，後來才發展出去殼技術，集結種子為糧食。

有證據顯示藜麥最早產於的的喀喀湖一帶。（https://www.pinterest.com/pin/504051383266720530/）

十六世紀初，藜麥的種植範圍已擴及厄瓜多、哥倫比亞、玻利維亞、祕魯、智利、阿根廷，其重要性不亞於馬鈴薯。在印加帝國時代，藜麥係各種酬神祭典中不可或缺的神聖作物。西班牙征服印加帝國之後，雖然不少史學家與植物學家在文獻中紀錄了藜麥的營養價值，但由於藜麥與印加宗教信仰息息相關，因而一度被視為低賤食物，甚至禁止耕種。

經過五千年的馴化，藜麥至少有三千種，五顏六色，常見的有：白、黃、粉、紅、紫、灰、黑，其中僅百分之一被利用，做為不同用途。除了食用之外，尚可做為染料、香料、飼料和藥劑。在醫療功效方面，可預防骨質疏鬆、心血管疾病、抗癌等；另外，黑色藜麥富含鋰，有減壓效果，為天然的抗憂鬱劑。

藜麥至少有三千種，五顏六色，常見的有：白、黃、粉、紅、紫、灰、黑，其中僅百分之一被利用。（National Geographic en Español）

拂曉時分，身穿傳統服飾的農夫、農婦即穿梭在藜麥田裡，將安地斯山區妝扮得多采多姿。藜麥在晨曦的照耀下，閃閃發光；再者，整株藜麥有極高的經濟價值，「黃金作物」之美譽不脛而走。傳統上，種子可直接煮熟食用，可摻入其他榖物一起熬成粥，可曬乾磨成粉使用，可發酵釀成啤酒。嫩葉可充當蔬菜煮湯。將莖燒成灰後，與馬鈴薯泥揉成麪團，用於搭配咀嚼古柯葉。藜麥收割後，莖幹可做為動物飼料。至今，原住民部落仍保留各種以藜麥治病的偏方，例如：將種子磨成粉、調成膏，治療扭傷和挫傷；以莖幹熬汁，則為極佳的利尿劑。

農婦穿梭在藜麥田裡，將安地斯山區妝扮得多采多姿。（Mindomo）

晚近，祕魯、玻利維亞等國積極對外推廣藜麥的好處，並大量外銷藜麥。透過廚師的巧思，搭配其他食材，為藜麥設計出各式各樣的食譜，有沙拉、冷盤、湯品、主菜、糕點等，讓這曾經被忽視的低賤食物搖身一變，成為色香味俱全的時尚美食。聯合國糧食及農業組織宣布2013年為「國際藜麥年」，藜麥的高營養價值在國際間引起迴響。從巴黎到紐約，藜麥以「黃金作物」之姿，在豪華餐廳搶盡風頭。

如今，藜麥流行至世界各地，在美國、法國、印度等地興起耕種藜麥的風潮，甚至在台灣的農村也可窺見藜麥隨風搖曳的倩影。