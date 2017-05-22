政治的日常》日本第一個藝術村：光悅寺的本阿彌光悅和俵屋宗達

一位文青人士，在受領封地之後，決心要在這個戰爭即將終結，和平即將開始的年代，用自己的涵養，再一次引爆當代文化的價值和力量，重新復興桃山時代以來因為戰爭而滅失的文化時尚。

李拓梓

鷹峰之名，源於此地自平安以來武家人士「鷹獵」的所在。鷹獵意指以老鷹來狩獵。老鷹無法人工培植，因此抓來的野鷹要聽話狩獵，就需要花時間訓練。據說名字裡頭有「鷹」的地方，都是獵鷹的訓練之所，因此鷹峰之名，應該原由於此。

鷹峰其實有三座山，分別是鷹之峰、鷲之峰以及天之峰，最好的賞三山景點，就在光悅寺。

光悅寺的建築群，並不像寺廟，反而像是一座村落。穿過兩邊都是楓樹的長長走道，會看見一座小門，鑽進去之後柳暗花明又一村，眼見一個小小的山坡，茅草建築群羅列其中，雞犬相聞大概也是這樣的感覺。

光悅寺的建築群，並不像寺廟，反而像是一座村落。穿過兩邊都是楓樹的長長走道，會看見一座小門，鑽進去之後柳暗花明又一村。（圖：作者提供）

其實此地原先不是廟宇，這是德川家康統一天下之後，因為聽聞此處位居往丹波路的交通要衢，但是盜賊橫行，治安不太好，因此決定將此地分封給他非常賞識的愛將本阿彌光悅。光悅家裡的本業是刀將，因為家族盛名在外，從室町時代開始就備受武家敬重。

本阿彌這個姓，也是當時武家為了要邀請平民出身的刀將為座上賓，卻礙於武士跟町眾身份懸殊，因此讓町眾以「阿彌（陀佛）」為姓，才能登堂入室而來。家康相當敬重本阿彌光悅，他和當時的富商茶屋四郎次郎，都經常以商人之姿，為家康奔走傳話，家康能夠得到天下，除了本人能忍、部下能打，這幾位當時名人、富商的支持，也是輿論會支持家康的原因。

光悅本身是日蓮宗的信徒，信奉《法華經》。這個信仰曾經因為1536年的「天文法華之亂」差一點被比叡山的僧兵滅宗。當時沒有實現的「法華一揆」，以眾人的勞動自主推動「釋迦國度」，成就「皆法華園」夢想，終於有機會因為家康的慷慨而實現。光悅便把握這個機會，召集了相同信仰者，再一次在京都邊緣的鷹峰，復興這個差一點被消滅的宗教文化。

光悅寺阿彌陀庵。（圖：作者提供）

不過本阿彌光悅本身，並不是只是政治能力強，也並非只會參加讀經班和磨刀而已，他之所以受到德川家康的重視，也是因為他是當時日本最出色的藝術家之一，無論是茶道、書道，光悅都略懂，他所留下的茶碗、書畫，也都備受尊崇，至今許多都被列為國家重要文化財。

本阿彌陀光悅像。（維基共享）

這樣一位文青人士，受領封地之後，除了要奉德川家康之命守好丹波路，他也決心要在這個戰爭即將終結，和平即將開始的年代，用自己的涵養，再一次引爆當代文化的價值和力量，重新復興桃山時代以來因為戰爭而滅失的文化時尚。為了完成這個志業，光悅呼朋引伴，招攬好友茶屋四郎次郎等一干日蓮信眾來到鷹峰。要知道，當時識字的人不多，日蓮宗算是屬於比較高深的佛教宗派。而《法華經》本身因為是佛陀一生的最後集大成之作，妙意甚高，雖然民間多有讚頌，但本身並不易讀懂。日蓮宗算是學問宗派，因此能夠參與光悅招募的，也都往來無白丁。光悅町全盛時期，有五十五座作為住宅的草庵，和四座日蓮宗廟宇。

光悅的町眾當中，其中最有名氣的，就是俵屋宗達。他被收藏在建仁寺的名作「風神雷神圖」屏風，雖然只有左右兩尊神像，中間一片空白。但兩尊神像的躍動感，卻彷彿充滿了紙面，讓留白顯得巧妙。這幅畫經常被複製，不僅是後來的尾形光琳畫過，在當代，關西地方使用很方便的ICOCA（類似台北捷運悠遊卡的交通儲值票券），其中就有一個版本，是以風神雷神圖作為版面。我也曾經在北投加賀屋飯店的休息區看過這張畫的複製品。

俵屋宗達被收藏在建仁寺的名作「風神雷神圖」屏風，圖為複製畫。（圖：網路）

俵屋宗達和光悅關係相當密切，宗達的許多作品，都請好兄弟本阿彌光悅題字，以兩人為首的「法華一揆」町眾就這樣在鷹峰住了下來，讓此地有了日本第一個藝術村概念的「鷹之峰光悅町」的美名。後來成為日本畫「琳派」始祖的尾形光琳、尾形乾山兄弟，也都曾經受教於俵屋宗達，他們都是光悅村後來發揚光大的推手之一。

光悅死後，先是兒子們領導此地發展，但兒子們的才氣畢竟不如爸爸，於是此地也就漸漸沒落下來，本阿彌家也搬到了江戶去。到了尾形光琳的弟子酒井抱一時，琳派的發展也都移往江戶，也就是後來被廣泛認識的「江戶琳派」。鷹峰的舊居，因為埋葬著光悅，也因此成為寺廟，為後人所紀念。