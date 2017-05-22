Lin bay 好油》好油教你挑好油（一）：從品嘗橄欖油的風味做起

好的橄欖油其中大有學問，不管是為了健康或是追求食物氣味享受，有更多的相關知識，將有助於消費者在選購時能找到心儀的優質產品。

Lin bay 好油

現代人注重養生與健康，因此有許多人推崇地中海飲食，而地中海飲食的核心之一就是橄欖油。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸Omega-9及橄欖多酚等營養成份，被認為是目前最營養的油脂之一。而橄欖油對於歐洲人的重要性，可從在義大利有專業的「品油師」為橄欖油品質把關，並且嘗試將橄欖油推廣至全世界可見一斑。

地中海飲食的核心之一是橄欖油。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸Omega-9及橄欖多酚等營養成份，被認為是目前最營養的油脂之一。（Alto-Mar Restaurant）

義大利全國橄欖油品油協會（Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, 簡稱O.N.A.O.O.） 目前正不斷在世界各地進行品油推廣及初階品油師的訓練，今年是第二年在台灣舉辦，恰巧筆者在5月初也參加了品油師的課程，也從這樣的品油師課程的訓練中，了解到義大利人在品油師制度的嚴謹態度。

這次主要課程的授課教師是O.N.A.O.O.的訓練總監，也是首席品油師MARCELLO SCOCCIA。MARCELLO先生從1986年就開始從事橄欖油感官分析的工作，至今有三十年以上的感官分析的經驗，在國際橄欖油市場享有盛名，而助理教師則是CARLOTTA PASETTO，他過去不斷致力於橄欖油的感官分析，目前為橄欖油公司的顧問及O.N.A.O.O.的訓練教師。遠端視訊的教師為MAURO AMELIO，專長是橄欖油品質控制，1997得到國際橄欖委員會（International Olive Council）的小組負責人資格，而他也曾發表過幾篇橄欖油分析方法的科學論文。當天負責即席翻譯的是知名的口譯師及主持人韋佳德先生。

MARCELLO SCOCCIA、CARLOTTA PASETTO、韋佳德。（圖：作者提供）

油的感官分析

每一個莊園所生產的E.V.O.O（Extra virgin olive oil特級初榨橄欖油）就如紅酒一般，都有屬於自己的味道，好的E.V.O.O不能只看標籤，更該透過舌尖品嘗的方式了解一款油的特色與適合搭配的料理，也因此，義大利每個家庭都會準備好幾支橄欖油來搭配食材使用。

而品油就像運動習慣一樣，可以透過訓練來培養，當然也有天賦的差異，如同品紅酒或茶，一般人可能需要品嘗超過50種不同的產品才有辦法漸漸建立分辨其中的差異，而有些人也可能只需要品嘗10種就能訓練出自己的味覺。這些味道的感覺會與過去的識覺（Perception）連結，也就是說，當品嘗過越多不同的味道，越容易用具體的食物去形容，例如咖哩味，沒吃過咖哩人不容易體會咖哩味是怎樣的味道。

有一次，我招待一群朋友品嘗一支E.V.O.O，這支橄欖油的香氣表現是中等強度的蕃茄葉，對大多數的人而言，蕃茄葉的香氣是很抽象的，所以無法了解這種香氣的表現，只能籠統地以「果香味很重」來描述，正好其中有一位朋友家中是種玉女蕃茄的，這個香氣對她而言就非常熟悉，甚至覺得很特別。為什麼橄欖油可以表現出蕃茄葉的味道？ 橄欖油種類雖多，但香氣的表現大抵可分為杏仁味、蘋果味、堅果味、青草味、蕃茄葉味等，而蕃茄葉味正是一種常見的橄欖油香味的種類。

橄欖油風味特徵圖。（Olive Green歐洲生活精選提供）

不斷改變的味覺

過去的味覺觀念上，認為舌頭上會分區，哪個部位對於哪一種味覺感受比較強烈，但味覺的概念不斷地在改變，以前是酸、甜、苦、鹹（辣不是味覺，是一種刺激），後來，日本科學家池田菊苗從昆布高湯合成出谷氨酸鈉後，才逐漸建立第五種味覺鮮味（Umami），因此鮮味的英文便使用日文的うまみ（旨味）。但新的研究結果告訴我們，人類可能還有第六個味覺－脂肪味（Fat），以牛奶為例，一樣的牧場、一樣的養牛方式、一樣的加工廠，為什麼低脂牛奶與全脂的牛奶風味上差異這麼大？就是因為脂肪含量的差異，而脂肪也是人類的味覺之一，人類較能分辨出不同碳鏈的脂肪酸的味道（C6－C18）和飽和度不同的脂肪酸的味道（飽和、單元不飽和、多元不飽和脂肪酸）。

授課講義圖片。（圖：作者提供）

官能品評的建立

味覺雖然是一種依照個人識覺所建立的感覺，但還是可以透過科學訓練以及其他方式，建立起可具有公信力的品評，品評食物是一種特別的能力，過去透過較有天賦的人來品評，但在1940年代食品業起步後，就開始建立專業的官能品評，不再是由單一專家決定產品的味道，而是由一組品評官建立起客觀及可靠的判定。

以橄欖油的商業品評而言，一個商業品評要有8－12個專業品油師組成一個評議小組，由資深的品油師擔任組長，負責品評報告，品評報告不單只有各品油師的品油分析表，還要統計所有數據，判斷數據是否有效（變異係數高於0.2則失效），品評報告在法律上等同科學檢驗，也就是說，如果一罐標示E.V.O.O的橄欖油經過商業品油鑑別判定為Virgin或更差的橄欖油，就可以視為食品詐欺。

為什麼許多在台灣販售的橄欖油對義大利人來說都是燈油（Lampante olive oil）等級？

以台灣的CNS4837這個指標來看，許多市面上販售的E.V.O.O都符合這個標準，可是歐盟使用的EU Reg.no 1348／2013就不一樣了，一個E.V.O.O除了一些化學分析指標以外，還需要感官評價缺陷數（organoleptic evaluation median of defect）Md小於0，感官評價香氣數（organoleptic evaluation fruity median）Mf大於0。也就是說，台灣的標準根本不管這罐油的風味，只要化學指標符合就可以了。這種標準的差異，造成為什麼很多被義大利人認為是燈油（lampante）等級的橄欖油，在台灣反而能被稱為是E.V.O.O的橄欖油，因為只看化學指標，精煉過後再調整的橄欖油，只依靠我們常驗的酸價、水份、過氧化價等指標根本分辨不出優劣，當消費者不管怎麼買都是燈油等級的橄欖油時，吃習慣了反而覺得E.V.O.O的橄欖油就是這個味道。

橄欖油的特徵分析

E.V.O.O的橄欖油可以透過品嘗來分辨，而不是單看化學的分析指標，要品嘗橄欖油的好壞，可以從負面的感官表現跟正面的感官表現兩個方面來判斷，E.V.O.O的橄欖油沒有任何負面的感官表現並且有正面感官表現。負面的感官表現包含霉酸味（Fusty）、爛泥沉澱味（Muddy Sediment）、霉臭味（Musty）、泥土味（Earthy）、酒味（Winey）、酸醋味（Vinegary）、脂臭味（rancid）等的表現，這些負面的表現都跟生產中的過程的失誤相關，例如霉臭味就是橄欖果落地之後撿起來再製作橄欖油就會產生，這個霉臭味也跟茶葉在泥土地過久再拿起來製茶一樣。正面感官特性則包含果香味，依照橄欖果採收時間的不同又分為青嫩、成熟兩種果香，苦味及嗆辣味，三種感官表現，這三種感官表現會因為種植品種、種植地點、氣候等生產因素而表現出差異。

負面的感官表現跟正面的感官表現來判斷橄欖油等級。（圖：作者提供）

負面的感官表現跟正面的感官表現來判斷橄欖油等級。（圖：作者提供）

好的橄欖油其中大有學問，不管是為了健康或是追求食物氣味享受，有更多的相關知識，將有助於消費者在選購時能找到心儀的優質產品。在之前一波劣油風暴之後，民眾對於食的安全要求相對提升，但面對不實的行銷話術與劣油混充高價油的現象，消費者還是需要多做點功課，才能避免花錢當冤大頭。

至於如何選擇橄欖油，將於下篇為讀者說分明。