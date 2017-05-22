故事》【台語原來是這樣】跳舞常用到的「踮腳尖」動作，台語怎麼說？

前陣子在網路上看到一則舞蹈影片，舞者們以身體展現舞蹈的力與美，其中有不少是墊著腳尖的肢體動作。不盡讓我們想起，關於「墊腳尖」的台語說法。

粉紅色小屋

台語的「走揣」（tsáu-tshuē）很傳神，雖然意思跟尋找差不多，但那感覺就宛如在茫茫人海中，邊跑邊喊、焦急的表情，似乎全在這字面上呈現出來。所以筆者自己常有這種感覺，這幾年都在「走揣」台語詞，而且就像大海撈針一樣。

日常生活常用到的詞彙，有時候雖然平常講台語，但到了那幾個關鍵字總會不經意切換頻道、換成華語，通常無意識交談是不會察覺到的。有一些台語詞如果堅持全程講台語，會漸漸越來越容易發現有許多詞彙是遺忘、或是需要稍微用力想一下才會想到的。

前陣子在網路上看到一則舞蹈影片，舞者們以身體展現舞蹈的力與美，其中有不少是墊著腳尖的肢體動作。不盡讓我們想起，關於「墊腳尖」的台語說法。

台語的說法是「躡跤尾」（neh-kha-bué），「躡」本身就有踮腳的意思，「跤尾」照字面直翻是「腳尾」，意思是腳尖。如果光從字面聯想，會覺得「腳尾」應該是「腳跟」才對啊！

但台語的思考是跟華語不同的，所以才會說「跤尾」，至於「腳跟」的台語則是「跤後蹬」（kha-āu-tenn），也不是「後腳蹬」直譯。

回到舞蹈這個話題，一般大家比較熟悉的台灣現代舞舞者，應該是林懷民、羅曼菲等舞者。不過再更往上追溯，說到台灣現代舞先軀，不能不提到「蔡瑞月」女士。

蔡瑞月女士為台南人，因曾在台南的宮古座欣賞過石井漠舞蹈團的演出，進而到日本學習現代舞。宮古座位於台南的舊城區，是日本時代的四大劇院之一，據說，就連台灣日本時代的知名歌手李香蘭都曾到此表演過，可惜的是 1977 年遭到拆除。

蔡瑞月女士為台南人，因曾在台南的宮古座欣賞過石井漠舞蹈團的演出，進而到日本學習現代舞。（照片提供：蔡瑞月文化基金會）

宮古座所在地一度曾改建為圓典百貨及延平大戲院，筆者小時候還曾去逛過圓典百貨，後來直到國中畢業，該建築又荒廢了好一段時間，索幸現在則由政大書城進駐，加上週邊林百貨的復甦，及大菜市這幾年越來越熱鬧，這裡又開始充滿了活力。

又或許是因為筆者是台南人，無意間得知這件事後，開始對蔡瑞月女士的事蹟感到好奇。

就跟現代舞一樣充滿著故事性，蔡瑞月女士在日本的這段期間，她的舞蹈足跡就已遍布日本各大城市及世界不少國家，為了將自己的舞蹈推廣遍及台灣，二戰後她決定回到台灣，並創作出《印度之歌》與《咱愛咱台灣》兩支舞碼。

《印度之歌》被稱為台灣第一支現代舞，而首次登台演出的地點則為太平境馬雅各紀念教會，這個教會只要生活在台南舊市區的人一定不陌生，就是位於湯德章紀念公園旁、台灣文學館附近，教會的正對面是被老台南人稱為「胡椒罐仔」的古蹟台南測候所。太平境馬雅各紀念教會，是英籍傳教士馬雅各醫師在 1865 年創立的。

往後每次只要從湯德章紀念公園經過，繞至太平境馬雅各紀念教會，總會忍不住稍微想像著蔡瑞月女士首次在次跳現代舞的情景。除了轟動之外，又因場域緊鄰湯德章紀念公園，不禁又聯想到湯德章律師在二二八的英勇犧牲，那股正義與勇氣的精神，與想像中蔡瑞月女士《咱愛咱台灣》這支現代舞畫面的重疊，就如同舞碼般戲劇化、也讓人感傷。

之後，蔡瑞月女士編了許多舞碼，呼應著她的人生般似海浪般起伏不定，如同許多台灣菁英們一樣，她也經歷白色恐佈的牢獄之災，更甚至被迫與深愛的丈夫分離，這一切屬於她的人生故事跑馬燈，總會在每次行經那湯德章圓環、行經教會的分歧路瞬間湧現於腦海中。

總會如此思考，人生的流轉就跟舞蹈動作一樣，「躡跤尾」那個「躡」的動作，結合「跤後蹬」那個「蹬」的動作，收縮與彈跳之間的力道，一步又一步帶動著未盡的舞步。難以預測的舞步，帶動著看似無窮的舞碼，或許就因為跟人生一樣難以預料，所以除了力與美之外，一種充滿了未知之感的舞蹈，才會如此吸引人吧？





本文經授權轉載自故事 跳舞常用到的「踮腳尖」動作，台語怎麼說？