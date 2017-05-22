法律白話文》出面投案就是自首嗎？

在日常生活中，我們時常從電視新聞頻道上看到各家媒體報導的新聞結果不太相同。 一家說某某某因為心生悔悟受不了良心的譴責決定向警方「自首」。而另一間則報導某某某是「投案」。到底我們該相信誰？是「投案」還是「自首」？還是兩者其實都一樣？

潘宏朋

在日常生活中，我們時常從電視新聞頻道上看到各家媒體報導的新聞結果不太相同。

例如： A 新聞媒體報導，XXX 因為跟 OOO 發生財務糾紛等因此痛下殺機，隔日 XXX 因為心生悔悟受不了良心的譴責決定向警方自首。而另一間 B 新聞台則報導 XXX 是投案。

到底我們該相信A媒還是B媒呢？是投案呢？還是自首呢？還是兩者都一樣呢？



從法律上來看投案跟自首，其實這兩個是出自於兩種不同情況下所衍生出來的行為。而這兩個行為只會出現於刑法中，一般來說正常情況下，國家制定了法律，希望所有人民都能夠好好遵守法律，讓所有人民都可以受到國家的保護，而不用為了自身的生命安全而特別擔心，擔憂會不會有人侵害你的生命安全。

因為國家扮演守護者保護著一般大眾，但是一旦有人犯了錯，觸犯了法律，這時若是涉及刑法上的罪責，國家就會動用公權力，由檢察官代表國家向犯罪的人進行起訴，再交由法官來負責審判。但是在檢察官起訴前，立法者還是希望能夠給所有犯錯的人一個機會，所以立法制定了《刑法》第 62 條，給予犯罪者一個自首的機會，在自己所犯下的罪刑還沒被發現前，主動向警方或是偵查機關承認犯行並願意接受審判即可。

但有兩點必須注意，

首先第一點，自首必須是自己所犯下的罪責還沒有被警方或是偵查機關發現前，而主動向他們進行承認才算喔！！如果警方或是偵查機關老早就知道你犯罪的事實，則就不符合自首的條件喔，這時候如果向警方或是偵查機關告知自己的犯行，則會變成投案！！

第二點，自首並不一定要由自己主動向警方或是偵查機關告知，由其他人代為轉述也是可以的喔！！因此不只侷限於本人才可以。

如果符合《刑法》第 62 條的規定後，由於犯罪者願意接受立法者給予的一個機會，同樣的當法官在審理該案件的時候，也會對於犯罪者自首的行為，而斟酌考量給予適度的減輕罪責，但並不代表犯罪者就不用付出代價喔！！

投案則如同上面所述，是犯罪者所犯的犯行已經被警方或是偵查機關所得知，這時候犯罪者如果去向兩者之一告訴自己的犯行，這樣的行為則是屬於投案。然而在台灣對於投案並沒有給予如同自首一樣的減輕事由。

看完之後下次看到新聞報導時，自己就可以好好地分辨到底犯人是投案還是自首，而不會再被新聞媒體所誤導了！！

參考資料：

《刑法》第 62 條：對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。

本文經授權轉載自法律白話文 出面投案就是自首嗎？

法律白話文運動 Plain Law Movement